Grille de salaire des télécommunications
Tous les minima 2026 à jour, groupe par groupe
Grille conforme au dernier accord étendu, vérifiée par nos juristes
Classification, part variable et points de vigilance inclus
Questions fréquentes
sur la grille de salaire
Comment comparer un salaire avec une part variable au minimum conventionnel ?
Comment comparer un salaire avec une part variable au minimum conventionnel ?
La comparaison s'effectue sur 12 mois de travail effectif à temps plein, en intégrant les éléments variables récurrents du salaire. Les primes aléatoires ou temporaires, les heures supplémentaires et les remboursements de frais doivent en revanche être exclus de ce calcul.
Comment est déterminé le groupe de classification d'un salarié ?
Comment est déterminé le groupe de classification d'un salarié ?
La convention collective des télécommunications classe chaque emploi dans l'un des sept groupes, de A à G, sur la base de cinq critères classants. Ce groupe de classification détermine directement le minimum annuel applicable au salarié.
La grille de salaire s'applique-t-elle à toutes les entreprises de la branche, quel que soit leur effectif ?
La grille de salaire s'applique-t-elle à toutes les entreprises de la branche, quel que soit leur effectif ?
Oui, les minima s'appliquent à l'ensemble des entreprises relevant de la convention, sans distinction d'effectif ni de taille de structure. Seule l'activité principale de l'entreprise détermine le rattachement à cette convention collective.
Depuis quand la grille de salaire télécommunications 2026 est-elle applicable ?
Depuis quand la grille de salaire télécommunications 2026 est-elle applicable ?
La grille de salaire des télécommunications est applicable depuis l'extension par arrêté du dernier accord salarial, publié au Journal officiel en avril 2026. Les entreprises de la branche doivent avoir intégré ces nouveaux minima dans leurs bulletins dès cette date.
Où retrouver l'identifiant officiel de la convention collective des télécommunications ?
Où retrouver l'identifiant officiel de la convention collective des télécommunications ?
L'IDCC 2148 identifie la convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000 sur Légifrance. Il doit figurer sur le bulletin de paie de chaque salarié relevant de cette branche.