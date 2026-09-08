Quels sont les droits liés à la maternité dans la convention collective des cabinets médicaux ?
Congé maternité, protection contre le licenciement, aménagement de poste, indemnisation et congé pour élever un enfant (article 46). Repères pratiques paie/temps de travail et vérifications CCN (IDCC 1147).
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
environ 33 500 entreprises
Champ d'application
Médecins libéraux, SISA, maisons de santé pluridisciplinaires
FAQ - Maternité CCN cabinets médicaux (IDCC 1147)
Comment annoncer sa grossesse à l'employeur dans un cabinet médical ?
Comment annoncer sa grossesse à l'employeur dans un cabinet médical ?
Aucune forme n'est imposée par la loi, mais l'annonce par écrit avec certificat médical reste recommandée pour dater l'information de façon certaine. Cette formalisation déclenche les protections légales contre le licenciement et facilite l'organisation des remplacements. La salariée n'est tenue d'informer l'employeur ni à un moment précis, ni avant son départ en congé prénatal. Plus l'information arrive tôt, plus le cabinet anticipe sereinement la planification des rendez-vous et les éventuels aménagements de poste.
Le congé pour élever un enfant de l'article 46 est-il rémunéré ?
Le congé pour élever un enfant de l'article 46 est-il rémunéré ?
Non, le congé de l'article 46 est expressément un congé non rémunéré, d'une durée maximale de 6 mois. La salariée conserve son poste de plein droit pendant cette période, ce qui le distingue d'une simple disponibilité. Selon sa situation, elle peut mobiliser en parallèle la prestation partagée d'éducation de l'enfant versée par la CAF si elle remplit les conditions. Ce congé reste distinct du congé supplémentaire de naissance et du congé parental légal, qu'elle peut choisir d'activer à la place.
La salariée peut-elle poser ses congés payés juste après le congé maternité ?
La salariée peut-elle poser ses congés payés juste après le congé maternité ?
Oui, la salariée peut enchaîner ses congés payés avec le congé maternité, même si la période de prise est déjà passée. L'employeur ne peut pas refuser ces congés payés accolés au congé maternité. Cet enchaînement prolonge d'autant la protection contre le licenciement, qui couvre alors aussi la durée des congés payés. Cette articulation se prépare en amont avec le service RH pour ajuster le planning du cabinet.
Que se passe-t-il si l'employeur licencie une salariée enceinte ?
Que se passe-t-il si l'employeur licencie une salariée enceinte ?
Un licenciement prononcé pendant le congé maternité est nul, car la protection est absolue sur cette période. Sur la période protégée encadrant le congé, seule une faute grave étrangère à la grossesse ou une impossibilité de maintenir le contrat justifie une rupture. À défaut, la salariée peut demander sa réintégration et le versement des salaires dont elle a été privée. Les motifs doivent toujours être documentés et dissociés de tout élément lié à la maternité.
La CCN 1147 prévoit-elle un maintien de salaire pendant le congé maternité ?
La CCN 1147 prévoit-elle un maintien de salaire pendant le congé maternité ?
Non, la CCN 1147 ne prévoit aucun maintien de salaire conventionnel pendant le congé maternité, contrairement à certaines conventions du secteur santé. L'indemnisation repose exclusivement sur les IJSS de la sécurité sociale. Un complément n'existe que s'il découle d'un accord d'entreprise ou d'un engagement unilatéral propre au cabinet. La salariée vérifie donc ses droits réels auprès du service paie et du texte applicable dans sa structure.