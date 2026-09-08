Quels sont vos droits en cas d'accident du travail dans un cabinet médical ?
Démarches, indemnisation à 100 % dès le 1er jour, protection de l'emploi et prévoyance. Repères pratiques paie et vérifications CCN (IDCC 1147).
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
environ 33 500 entreprises
Champ d'application
Médecins libéraux, SISA, maisons de santé pluridisciplinaires
FAQ - Accident du travail CCN cabinets médicaux (IDCC 1147)
Comment distinguer un accident du travail d'un accident de trajet ?
Comment distinguer un accident du travail d'un accident de trajet ?
L'accident du travail survient par le fait ou à l'occasion du travail, sur le temps et le lieu d'activité. L'accident de trajet intervient entre le domicile et le lieu de travail, ou lors d'un déplacement domicile-travail. Dans la CCN 1147, cette distinction a un impact direct : l'accident du travail est indemnisé dès le 1er jour sans franchise, tandis que l'accident de trajet est traité comme une maladie, avec une franchise de 3 jours pour la prévoyance. La qualification retenue par la CPAM détermine donc le niveau de maintien de salaire.
Quelles sont les premières démarches du salarié après un accident ?
Quelles sont les premières démarches du salarié après un accident ?
Le salarié prévient l'employeur dans les 24 heures, fait constater médicalement ses lésions et conserve les éléments factuels comme les témoignages. La feuille d'accident du travail lui permet d'accéder aux soins sans avance de frais. Ces étapes facilitent l'instruction du dossier par la CPAM et la reconnaissance du caractère professionnel. Plus la déclaration est précise, plus la prise en charge est rapide.
Quel est le rôle de l'employeur dans la procédure AT/MP ?
Quel est le rôle de l'employeur dans la procédure AT/MP ?
L'employeur déclare l'accident à la CPAM dans les 48 heures suivant l'information du salarié. Il communique les éléments factuels, coopère à l'instruction et tient le salarié informé des suites. Il peut mettre en place la subrogation pour percevoir directement les IJSS lorsqu'il maintient la rémunération. Il met aussi à jour la traçabilité interne et renforce la prévention après l'évènement.
Quelles sont les conséquences sur la paie en cas d'arrêt ?
Quelles sont les conséquences sur la paie en cas d'arrêt ?
La CCN 1147 maintient 100 % de la rémunération nette dès le 1er jour d'absence en cas d'AT/MP hors trajet, pour les salariés justifiant d'au moins 1 an d'ancienneté (article 43). Le régime de prévoyance obligatoire (Annexe I, article 7) complète les IJSS pour atteindre ce niveau, dans la limite du salaire net d'activité. Ce maintien dure tant que la Sécurité sociale verse des indemnités journalières, jusqu'à 1 095 jours. Aucune franchise ne s'applique pour un AT/MP.
Que se passe-t-il lors de la reprise après un accident du travail ?
Que se passe-t-il lors de la reprise après un accident du travail ?
Après un arrêt d'au moins 30 jours, une visite de reprise auprès du service de prévention et de santé au travail est obligatoire (article R. 4624-31 du Code du travail). Le médecin du travail apprécie l'aptitude du salarié et peut proposer des aménagements de poste, un reclassement ou constater une inaptitude. Lorsque l'arrêt se prolonge, une visite médicale de préreprise peut être organisée pendant l'arrêt pour anticiper le retour. L'employeur met ensuite en œuvre les préconisations compatibles avec l'organisation du cabinet.
La CCN 1147 prévoit-elle des compléments d'indemnisation ?
La CCN 1147 prévoit-elle des compléments d'indemnisation ?
Oui, la CCN 1147 garantit un maintien de la rémunération nette à 100 % via le régime de prévoyance obligatoire (Annexe I, article 7). En cas d'AT/MP, aucune franchise ne s'applique, et le maintien est assuré tant que la Sécurité sociale verse des indemnités, dans la limite de 1 095 jours. Ce droit est ouvert aux salariés ayant au moins 1 an d'ancienneté. Le financement est partagé à 60 % par l'employeur et 40 % par le salarié.