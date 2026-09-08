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Hasta el 30 de septiembre

Tu primer mes con Payfit, gratis.

Nuevo dashboard, toda tu actividad centralizada

Resumen

Gestiona métricas, ausencias, agenda y novedades de tu equipo desde un único lugar, más claro y centralizado.

El dashboard de Payfit centraliza toda la información que necesitas para gestionar tu equipo de forma rápida y eficiente. Desde un único lugar puedes ver métricas clave del mes, un resumen de la agenda semanal, las ausencias del día y todas las novedades importantes, como webinars, cambios legales o nuevas funcionalidades.

Su nueva estructura prioriza la visibilidad de la información más relevante, permitiéndote supervisar el estado de tu equipo, anticiparte a tareas clave y tomar decisiones con una visión clara, sin necesidad de alternar entre distintas secciones o herramientas.

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