Première paie ? Votre 1er mois offert sans engagement
1-20 employés
Votre société compte moins de 20 employés. Chaque mois, vous éditez en interne leur fiche de paie ou vous passez par un expert-comptable. Vous êtes à la recherche d'une solution simple et rapide d'utilisation.
Devenez rapidement autonome
PayFit vous accompagne au quotidien en simplifiant la gestion de votre paie.
Simplicité
Aucune connaissance en paie n'est nécessaire à l'utilisation de PayFit
Transparence
Une offre simple et abordable, sans aucune sur-facturation ou tarifs cachés.
Accompagnement
Un expert PayFit est à vos côtés pour répondre à vos questions sur PayFit comme sur la paie.
Simplifiez vos démarches administratives liées à la paie
Découvrez les principales fonctionnalités qui vous feront gagner du temps au quotidien et éviter les erreurs.
Chaque mois, seuls vos éléments non récurrents sont à ajouter. Votre paie est générée automatiquement en quelques clics à la date de votre choix.
Vous pouvez retrouver tous les documents relatifs à l'entreprise (DSN, DPAE) et aux employés (bulletins de paie) de manière dématérialisée.
PayFit s’occupe de la déclaration sociale nominative, et vous permet d’exporter vos écritures comptables ainsi que le livre de paie.
Nos clients parlent de leur expérience sur PayFit
Ce n’est pas juste une plateforme qui agit de manière autonome, il y a vraiment des humains derrière et ça c'est vraiment quelque chose qui est hyper important.