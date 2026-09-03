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Extinción del contrato de trabajo

Modelo de liquidación y finiquito

  • Modelo creado por nuestros expertos laborales

  • Adaptada a la normativa laboral vigente

  • Recurso gratuito para que ahorres tiempo

FormatoPDF
Fecha de edición13 de febrero de 2026
AutoraPayFit España

Preguntas frecuentes

sobre la novación de contrato

El finiquito es un acuerdo entre el empleador y el empleado que concluye la relación laboral. En este se detallan y liquidan todas las cantidades adeudadas al trabajador hasta la fecha de finalización del contrato. 

Incluye el salario pendiente, las vacaciones no disfrutadas, las pagas extraordinarias proporcionales, entre otros conceptos.

Descargar nuestro modelo de liquidación del saldo y finiquito ofrece múltiples ventajas a empresarios y responsables de recursos humanos, especialmente en pequeñas y medianas empresas que buscan optimizar y asegurar el proceso de finalización de las relaciones laborales.