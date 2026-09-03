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Modelo de liquidación y finiquito
Modelo creado por nuestros expertos laborales
Adaptada a la normativa laboral vigente
Recurso gratuito para que ahorres tiempo
Preguntas frecuentes
sobre la novación de contrato
El finiquito es un acuerdo entre el empleador y el empleado que concluye la relación laboral. En este se detallan y liquidan todas las cantidades adeudadas al trabajador hasta la fecha de finalización del contrato.
Incluye el salario pendiente, las vacaciones no disfrutadas, las pagas extraordinarias proporcionales, entre otros conceptos.
Descargar nuestro modelo de liquidación del saldo y finiquito ofrece múltiples ventajas a empresarios y responsables de recursos humanos, especialmente en pequeñas y medianas empresas que buscan optimizar y asegurar el proceso de finalización de las relaciones laborales.