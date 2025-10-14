¿Conoces empresas que aún gestionan sus nóminas a mano ? Háblales de PayFit y gana 500€.
Entender los ERTES es una misión complicada. Actualizaciones constantes, información demasiado técnica, diferencias entre empresas… por ello, si juntamos todo esto, nos encontramos con una gran cantidad de datos muy difíciles de interpretar.
Hay que tener en consideración dos hitos importantes : el Covid-19, que dio lugar a un número muy elevado de ERTES en nuestro país y la reforma laboral de 2022, que modificó algunos factores de los ERTES.
Desde PayFit queremos que los ERTES y sus aspectos principales sean fáciles de entender. Por ello, en el artículo de hoy explicamos a los empresarios y responsables de RRHH qué es un ERTE, su funcionamiento, regulación y características principales.
ERTE : ¿Qué significa ?
El ERTE y según la definición de la RAE : significa, literalmente, “expediente de regulación temporal de empleo”. Por lo tanto, se trata de una medida temporal de flexibilidad que permite la legislación laboral a la empresa para poder suspender los contratos de trabajo o reducir la jornada laboral ante algunas causas que están justificadas.
Entonces, ¿qué es un ERTE ? Es el procedimiento que realizan las empresas debido a la concurrencia de causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (ETOP), o de fuerza mayor, que dan lugar a la suspensión temporal de la totalidad o parte de la actividad de la empresa.
Es decir, en base al artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores (ET), se suspende el contrato laboral de los empleados (independientemente del tipo de contrato de trabajo del que se trate) o se reduce el tiempo de trabajo. En el caso de los ERTES, no hay indemnización por despido ya que se trata de una medida temporal. Sin embargo, las personas afectadas por el ERTE tienen derecho a la prestación por desempleo.
¿Cuál es la diferencia entre un ERTE y un ERE ?
La principal diferencia entre un ERTE y un ERE es :
En el ERTE se suspende el contrato de trabajo del trabajador y, por tanto, las obligaciones que emanan del mismo (la prestación de trabajo a cambio de la retribución) o se le reduce la jornada de forma temporal.
En el ERE el trabajador pierde el empleo de forma definitiva, por lo que se produce la extinción del contrato de trabajo.
ERE significa “expediente de regulación de empleo” y, básicamente, se trata de un despido colectivo o de un despido por causas objetivas, en función del número de trabajadores afectados.
¿Qué es un ERTE en la actualidad ?
Con la reforma laboral de 2022, se produce una modificación del artículo 47 del ET (con efectos desde el 31/12/2021), de manera que el esquema es el siguiente :
ERTE ETOP : por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción.
ERTES a causa de fuerza mayor : se añade como causa de este tipo de ERTE la limitación o el impedimento de la actividad normal de la empresa por decisiones de las autoridades gubernativas, como la protección de la salud pública (por ejemplo, la situación pandémica) y afecte a la organización del trabajo.
Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo (art. 47 bis ET) : son un nuevo tipo de ERTE que se activan por el Consejo de Ministros y a los cuales se pueden acoger las empresas, previa consulta con la RLT.
Dentro del Mecanismo RED, existen dos modalidades :
Cíclica : se da si se aprecia una tesitura macroeconómica general donde se necesite adoptar instrumentos de estabilización. La duración máxima es de 1 año. Dispone de una serie de exoneraciones que explicaremos más adelante.
Sectorial : se da en caso de que se aprecien cambios permanentes en un sector de actividad o varios que generen necesidades nuevas como la recualificación o procesos de transición profesional de los trabajadores. La duración máxima es de 1 año, ampliable a 2. También dispone de exoneraciones.
ℹ️ En nuestro artículo sobre ERTES y reforma laboral explicamos más detalles de estas cuestiones.
Por lo tanto, existen dos tipos de ERTE :
ERTE de reducción de jornada : se reduce temporalmente la jornada entre un 10 % y un 70% (computado sobre la base de la jornada diaria, semanal, mensual o anual).
ERTE de suspensión del contrato laboral.
Ambos siguen el mismo procedimiento y se prioriza la adopción de medidas de reducción de jornada ante las de suspensión del contrato.
El mecanismo RED se utiliza para ambos tipos de ERTE.
Cuando se tomen este tipo de medidas, existe la obligación de comunicar la duración del ERTE y el tipo de medida adoptada, además de identificar a los empleados afectados.
Además, cuando se da la situación de ERTE, se prohíbe realizar horas extraordinarias, externalizar las actividades de la empresa o llevar a cabo nuevas contrataciones.
| TIPO DE ERTE | CAUSAS | |:—: |:—: | | ERTE ETOP | Causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (art. 47.2 ET). | | ERTE fuerza mayor temporal | Por fuerza mayor temporal (arts. 45 1.i), 47.5 y 51.7 ET y arts. 31-22 RD 1483/2012). | | ERTE fuerza mayor temporal por impedimentos o limitaciones | Por el impedimento de la actividad normal de la empresa por decisiones de las autoridades gubernativas (art. 47.6 ET). | | Mecanismo RED | Las empresas pueden solicitar medidas de reducción de jornada / suspensión en dos modalidades, cíclica o sectorial. |
Ejemplos de qué es un ERTE de empresa
¿Cómo funciona el ERTE ? Veamos algunos ejemplos de qué es un ERTE y cómo afecta al trabajador.
ERTE por fuerza mayor debido a desastres naturales : Imaginemos una empresa ubicada en una zona afectada por inundaciones severas. Debido al desastre, la planta de producción queda inoperativa. La empresa puede solicitar un ERTE por fuerza mayor, suspendiendo temporalmente los contratos de los trabajadores hasta que se restaure la capacidad operativa.
ERTE por causas técnicas o de producción : Una fábrica de automóviles necesita actualizar su línea de montaje para cumplir con nuevas regulaciones ambientales. Durante el periodo de renovación de la maquinaria, la producción se detiene parcialmente. La empresa aplica un ERTE para suspender a parte de su personal hasta que la actualización esté completa y la producción pueda reanudarse a pleno rendimiento.
Analicemos algunas cuestiones clave.
¿Hay prestación por desempleo durante el ERTE ?
Esta cuestión se rige según el art. 267 y la Disposición adicional 46 de la LGSS. Los trabajadores afectados tienen derecho al reconocimiento de la prestación contributiva por desempleo, aunque no hayan alcanzado el período mínimo de cotización requerido.
De este modo, la cuantía de la prestación se determina aplicando a la base reguladora el 70% durante toda la vigencia del ERTE, teniendo en cuenta los topes mínimos y máximos en cuanto al percibo de la prestación contributiva. Además, esto no implica el consumo de las cotizaciones efectuadas previamente.
¿Cómo se solicita un ERTE ?
Es la empresa la encargada de realizar todos los trámites relacionados con los ERTES. La empresa tiene que rellenar una solicitud de ERTE y presentarla a la autoridad de trabajo competente junto a la documentación necesaria, a la vez que se realiza un periodo de consultas simultáneo.
La autoridad remitirá el expediente a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y estos últimos emitirán una resolución al respecto.
¿Qué documentación es necesaria para solicitar un ERTE ?
Hay que tener en cuenta el tipo de ERTE del que se trate. Según sea uno u otro la documentación a presentar será diferente.
De no presentarse la solicitud acompañada de la documentación dentro del plazo establecido, el expediente de regulación temporal de empleo se dará por finalizado y no será aplicable.
¿Qué es la afectación y desafectación del ERTE ?
Durante el periodo de aplicación del expediente, la empresa podrá desafectar y afectar a los trabajadores en función de las alteraciones de las circunstancias señaladas que justifiquen las medidas.
Habrá que informar a la RLT, a la autoridad laboral, a la entidad gestora de las prestaciones (SEPE) y a la TGSS (ya que hay que comunicar en Tesorería si el empleado está trabajando, en suspensión de contrato, o el coeficiente de parcialidad según su jornada si la tiene reducida).
Es decir, en función de lo explicado, el ERTE puede implicar o no a unos trabajadores según las alteraciones que se vayan dando.
¿Qué son las exoneraciones de los ERTES ?
Las exoneraciones son las cantidades de las cuotas empresariales a la Seguridad Social que la empresa está exenta de pagar.
¿Qué empresas podrán beneficiarse de las exoneraciones ?
Las exoneraciones son distintas para cada tipo de ERTE. Las únicas exoneraciones comunes son aquellas que incrementan las ya concedidas para cada tipo de ERTE si la empresa desarrolla acciones formativas (D.A. 20ª ET).
Los ERTE de fuerza mayor tienen unas exoneraciones del 90%.
Los ERTE ETOP del 20%.
Estas exoneraciones están vinculadas a la formación y a un compromiso de mantener el empleo, cuyo incumplimiento supone la devolución de todas las exoneraciones de cada persona trabajadora cuyo contrato se ha extinguido (D.A 39 LGSS).
Por su parte, cuando se aprecie una coyuntura macroeconómica general que aconseje adoptar instrumentos de estabilización, habrá unas exoneraciones durante los primeros cuatro meses del 60%, del 0 % entre el 15 y el octavo mes y del 20% a partir del noveno.
Por último, cuando un sector o sectores de actividad aprecien cambios permanentes que generen necesidades de recualificación, las exoneraciones eran del 40 % condicionadas a la realización de actividades de formación. Los trabajadores que estén en ERTE deberán estar al tanto de qué efectos fiscales tienen los ERTE para los trabajadores.
En PayFit somos expertos laborales. Por ello, la tramitación de los ERTE forma parte de nuestro día a día y estamos especializados en este tipo de gestiones laborales. ¿Necesitas saber más sobre qué es un ERTE o asesoramiento para tratar una situación similar en tu empresa o quieres digitalizar tus nóminas para ahorrar tiempo ?
💻 Solicita una demostración gratuita con uno de nuestros expertos laborales y...¡Descubre por qué más de 20.000 empresas forman parte de PayFit !
Automatiza con PayFit todos los procesos relacionados con los ERTES y ERES de tu empresa
Otros artículos según tus gustos
Un ERTE es un “expediente de regulación temporal de empleo”. Por su parte, un ERE es un “expediente de regulación de empleo”.
Estar o haber estado afectado por un ERTE puede impactar tanto sobre la cuantía de la citada paga extra y las vacaciones laborales. Te contamos los detalles sobre ello.
La reforma laboral en España ha traído consigo cambios significativos en la regulación de los ERTEs, herramientas cruciales para las empresas durante períodos de crisis económica o circunstancias excepcionales.
La finalización de los ERTES implica conocer qué procedimientos debe realizar la empresa para que los trabajadores recuperen sus derechos laborales.
Los ERTE de fuerza mayor son una disposición legal en España que permite a las empresas responder de manera flexible a circunstancias excepcionales que afectan su operación.
Las claves de la prórroga de los ERTEs se centran en proporcionar flexibilidad y apoyo continuo a las empresas y trabajadores afectados por crisis económicas.