Analicemos algunas cuestiones clave.

¿Hay prestación por desempleo durante el ERTE ?

Esta cuestión se rige según el art. 267 y la Disposición adicional 46 de la LGSS. Los trabajadores afectados tienen derecho al reconocimiento de la prestación contributiva por desempleo, aunque no hayan alcanzado el período mínimo de cotización requerido.

De este modo, la cuantía de la prestación se determina aplicando a la base reguladora el 70% durante toda la vigencia del ERTE, teniendo en cuenta los topes mínimos y máximos en cuanto al percibo de la prestación contributiva. Además, esto no implica el consumo de las cotizaciones efectuadas previamente.

¿Cómo se solicita un ERTE ?

Es la empresa la encargada de realizar todos los trámites relacionados con los ERTES. La empresa tiene que rellenar una solicitud de ERTE y presentarla a la autoridad de trabajo competente junto a la documentación necesaria, a la vez que se realiza un periodo de consultas simultáneo.

La autoridad remitirá el expediente a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y estos últimos emitirán una resolución al respecto.

¿Qué documentación es necesaria para solicitar un ERTE ?

Hay que tener en cuenta el tipo de ERTE del que se trate. Según sea uno u otro la documentación a presentar será diferente.

De no presentarse la solicitud acompañada de la documentación dentro del plazo establecido, el expediente de regulación temporal de empleo se dará por finalizado y no será aplicable.

¿Qué es la afectación y desafectación del ERTE ?

Durante el periodo de aplicación del expediente, la empresa podrá desafectar y afectar a los trabajadores en función de las alteraciones de las circunstancias señaladas que justifiquen las medidas.

Habrá que informar a la RLT, a la autoridad laboral, a la entidad gestora de las prestaciones (SEPE) y a la TGSS (ya que hay que comunicar en Tesorería si el empleado está trabajando, en suspensión de contrato, o el coeficiente de parcialidad según su jornada si la tiene reducida).

Es decir, en función de lo explicado, el ERTE puede implicar o no a unos trabajadores según las alteraciones que se vayan dando.

¿Qué son las exoneraciones de los ERTES ?

Las exoneraciones son las cantidades de las cuotas empresariales a la Seguridad Social que la empresa está exenta de pagar.

¿Qué empresas podrán beneficiarse de las exoneraciones ?

Las exoneraciones son distintas para cada tipo de ERTE. Las únicas exoneraciones comunes son aquellas que incrementan las ya concedidas para cada tipo de ERTE si la empresa desarrolla acciones formativas (D.A. 20ª ET).

Los ERTE de fuerza mayor tienen unas exoneraciones del 90%.

Los ERTE ETOP del 20%.

Estas exoneraciones están vinculadas a la formación y a un compromiso de mantener el empleo, cuyo incumplimiento supone la devolución de todas las exoneraciones de cada persona trabajadora cuyo contrato se ha extinguido (D.A 39 LGSS).

Por su parte, cuando se aprecie una coyuntura macroeconómica general que aconseje adoptar instrumentos de estabilización, habrá unas exoneraciones durante los primeros cuatro meses del 60%, del 0 % entre el 15 y el octavo mes y del 20% a partir del noveno.

Por último, cuando un sector o sectores de actividad aprecien cambios permanentes que generen necesidades de recualificación, las exoneraciones eran del 40 % condicionadas a la realización de actividades de formación. Los trabajadores que estén en ERTE deberán estar al tanto de qué efectos fiscales tienen los ERTE para los trabajadores.