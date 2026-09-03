Los ERTES han pasado de ser una palabra que muy poca gente conocía a estar en boca de todo el mundo. Siendo realistas, los ERTE, han dado mucho de sí.

Después de la pandemia de coronavirus, los ERTES se han ido prorrogando una y otra vez de forma sucesiva. En este artículo encontrarás toda la información que necesitas saber sobre los ERTE de fuerza mayor por impedimento y por limitación de la actividad.

¿Qué es un ERTE de fuerza mayor?

¿Qué es un ERTE de fuerza mayor?

Un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por fuerza mayor temporal es una disposición legal en España que permite a las empresas responder a circunstancias excepcionales que impactan significativamente su operación normal, como catástrofes naturales o decisiones gubernamentales de emergencia. Esta medida es crucial para que las empresas puedan mantener su viabilidad económica durante períodos de crisis sin tener que recurrir al despido de empleados.

¿Cuál es el proceso de solicitud del ERTE por fuerza mayor?

El proceso inicia cuando una empresa se enfrenta a un evento de fuerza mayor que interrumpe gravemente sus actividades. Para activar un ERTE, la empresa debe presentar una solicitud formal ante la Autoridad Laboral competente. Esta solicitud debe incluir una descripción detallada de cómo el evento de fuerza mayor afecta a la operatividad de la empresa y debe estar acompañada de la evidencia pertinente.Simultáneamente, es obligatorio que la empresa informe a la representación legal de los trabajadores sobre la solicitud del ERTE, garantizando así la transparencia y la comunicación adecuada dentro de la organización.

¿Cómo se hace la evaluación y aprobación de los ERTE?

Una vez presentada la solicitud, la Autoridad Laboral, con la asistencia de un informe previo de la Inspección de Trabajo, evaluará si la situación expuesta constituye una fuerza mayor temporal conforme a la ley. El plazo para esta evaluación es de cinco días hábiles desde la recepción de la solicitud, período tras el cual se debe emitir una resolución.

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¿Cómo se implementan los ERTE?

Si la solicitud es aprobada, la empresa puede proceder a implementar medidas como la reducción de la jornada laboral entre un 10% y un 70%, o la suspensión temporal de los contratos de trabajo. Estas medidas deben ser proporcionales y ajustadas a la severidad y duración estimada del evento disruptivo.

Es importante destacar que durante la vigencia del ERTE, la empresa no puede realizar horas extraordinarias, ni externalizar actividades que estuvieran siendo realizadas por los trabajadores afectados por el ERTE. Además, la empresa está restringida de hacer nuevas contrataciones, excepto en circunstancias donde se demuestre que los nuevos empleados no pueden realizar las tareas de los empleados en ERTE.

¿Cuáles son los derechos de los trabajadores?

Los trabajadores afectados por un ERTE por fuerza mayor temporal tienen derecho a una compensación parcial por desempleo, proporcionada por el Estado, para mitigar la pérdida de ingresos durante el periodo de reducción de jornada o suspensión del contrato. Además, este período cuenta para la acumulación de antigüedad y otros derechos laborales.

Implementar un ERTE por fuerza mayor no solo ayuda a las empresas a sobrevivir durante períodos de crisis, sino que también protege el empleo y proporciona una cierta estabilidad económica a los trabajadores, facilitando así una recuperación más rápida una vez que las condiciones normales se reanuden.

¿Qué ERTE se ha implementado este año?

Las empresas afectadas por la DANA tienen la opción de solicitar un ERTE debido a fuerza mayor o por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, según lo establece el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores.

El procedimiento implica primero presentar el ERTE ante la Autoridad Laboral y, posteriormente, una solicitud colectiva para las prestaciones de los trabajadores ante el SEPE a través de su sede electrónica. Si en cinco días no hay respuesta de la Autoridad Laboral, el ERTE se considera aprobado por silencio administrativo positivo. Las medidas permiten la suspensión temporal o la reducción de jornada laboral. Los trabajadores afectados por estos ERTE no necesitan períodos previos de cotización para acceder a la prestación contributiva, la cual no consume períodos cotizados y se paga al 70% de la base reguladora durante la duración de la prestación.

En conclusión, los ERTEs de fuerza mayor representan una medida esencial para las empresas que enfrentan situaciones imprevistas y catastróficas, permitiéndoles mantener su estructura laboral mientras gestionan períodos de crisis. Esta herramienta no solo ayuda a proteger los empleos, evitando despidos masivos, sino que también ofrece a los empleados una red de seguridad económica a través de prestaciones contributivas.

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