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Améliorons ensemble votre expérience avec PayFit
Avec le PayFit Lab, échangez avec nos équipes Produit et partagez-nous vos besoins. Ensemble, construisons le futur de la solution PayFit !
Pourquoi rejoindre le PayFit Lab ?
Participez à l'experience
Comment fonctionne le PayFit Lab ?
Rendez-vous sur le bouton “Rejoindre le PayFit Lab” pour répondre à quelques questions. L’objectif ? Mieux vous connaître ! Une fois le formulaire rempli, vous êtes inscrit(e).
Lorsque vous correspondez aux critères recherchés, vous recevrez un e-mail contenant tous les détails : dates, durée, type d’activité, etc. Si vous êtes intéressé(e), vous pourrez vous inscrire.
C’est le moment de rencontrer nos équipes ! Au programme : tests de fonctionnalités, entretiens utilisateur, questionnaires en ligne ou encore ateliers de co-création.
Nous vous tiendrons informé des sujets actuels de l’équipe et des fonctionnalités à venir. Nous vous montrerons également comment votre participation a contribué à l’amélioration de PayFit.
Concrètement, comment ça se passe ?
Voici une liste des activités auxquelles vous pourriez participer en rejoignant le PayFit Lab
Entretien utilisateur
Rencontrez une à deux personnes de l’équipe Produit pour répondre à leurs questions, sur un sujet spécifique. Objectif : mieux comprendre votre expérience.
Test d’utilisabilité
Découvrez avec notre équipe le prototype d’une future fonctionnalité, avec lequel vous réaliserez une action. Objectif : vérifier que l’expérience utilisateur est simple, et l’améliorer grâce à vos retours.
Questionnaire en ligne
Népondez à une série de questions, sur un sujet spécifique ou bien sur l’ensemble de votre expérience. Objectif : mieux comprendre vos usages et/ou frustrations.
Atelier de co-construction
Participez à une session de travail avec d’autres utilisateurs. Objectif : réfléchir ensemble à une nouvelle fonctionnalité et à l’avenir du produit PayFit.
Une aventure mutuellement bénéfique
C'est très précieux pour nous de rencontrer les personnes qui utilisent PayFit ! Cela nous permet de mieux comprendre leurs enjeux, d'identifier comment nous pouvons simplifier leur quotidien et de recueillir directement leurs idées d'améliorations.
Questions fréquemment posées
Nos réponses aux questions que vous vous posez probablement avant de rejoindre le PayFit Lab.
Vous êtes convaincu(e) et vous voulez rejoindre notre lab ? Pour vous inscrire au PayFit Lab, il faut que vous soyez salarié(e), manager ou en charge des aspects RH dans votre entreprise. Il vous suffira ensuite de cliquer sur le bouton rejoindre le PayFit Lab, présent sur cette page. Nous vous poserons quelques questions pour mieux vous connaître grâce à un formulaire en ligne. Après quoi l’aventure commence : nos équipes vous contacteront en fonction de leur besoin du moment.
Oui ! Le PayFit Lab est ouvert à tout le monde : que votre entreprise soit cliente ou non. Nous avons envie de vous entendre pour améliorer notre produit, même si vous ne l’utilisez pas originellement.
Au moment de votre inscription via le formulaire, nous vous demanderons à quelle fréquence vous souhaitez être contacté par nos équipes. C’est vous qui décidez !
Lorsqu’une nouvelle étude sera disponible, nous vous contacterons par e-mail. Vous aurez ainsi, avant d’accepter d’y participer, toutes les informations quant à la durée, aux dates et aux activités.
Les données personnelles que vous partagerez avec nous dans le cadre du PayFit Lab seront uniquement traitées pour des besoins d'amélioration de nos services.
Pour en savoir plus sur la gestion de vos données personnelles et de vos droits, vous pouvez consulter notre politique de confidentialité à l’intention des testeurs.