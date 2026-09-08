Payfit SAS ("Payfit", "nous") accorde une attention particulière au respect de la vie privée et à la protection des données personnelles.

La présente politique de confidentialité (la "Politique") est destinée à l'ensemble des personnes ayant accepté de faire partie de la communauté de testeurs (les "Testeurs", "Vous").

Elle a pour objet de décrire la manière dont nous utilisons vos données personnelles dans ce cadre (ci-après dénommées les "Données Personnelles", les "Données") et, le cas échéant, les transmettons à des tiers, ainsi que les droits dont vous disposez pour contrôler la manière dont vos Données sont traitées.

1. Qui est le responsable de traitement de vos Données Personnelles ?

Le responsable du traitement de vos Données Personnelles est la société Payfit SAS, au capital de 413 071,44 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 813 487 899, dont le siège social est situé 1 rue de Saint-Pétersbourg à Paris 75008.

2. Qui est notre Délégué à la protection des données ?

Payfit a nommé un délégué à la protection des données (le "DPO"). Chargé de s’assurer que vos Données sont traitées dans le respect du Droit Applicable, notre DPO est à votre disposition pour toute question ou remarque que vous pourriez avoir concernant le traitement de vos Données à l’adresse legal@payfit.com.

3. Quelles sont les Données que nous utilisons et pour quelles finalités ?

Les Données Personnelles utilisées sont votre nom et prénom, votre adresse mail, vos données issues de votre compte Payfit (telles que vos données de paie) si vous y avez consenti et la société au sein de laquelle vous exercez vos fonctions, l’enregistrement de la réunion ou de l’appel que vous aurez avec Payfit, si vous y consentez ainsi que les Données relatives à votre comportement et/ou celles relatives à vos réponses lors des tests et vos préférences de langage.

Ces Données permettent à Payfit de vous identifier et peuvent être nécessaires pour réaliser les tests utilisateurs.

Veuillez noter que les Données Personnelles utilisées sont susceptibles de varier selon chaque test.

4. Quelle est la finalité du traitement de vos Données Personnelles ?

Payfit met en place une communauté de Testeurs parmi ses utilisateurs afin de leur faire tester de nouvelles fonctionnalités, versions de ses produits et/ou services ainsi que de recueillir leurs attentes et impressions sur les produits et/ou services Payfit.

5. Quelle est la base légale du traitement de vos Données Personnelles ?

Ce traitement est réalisé sur la base de votre consentement ou sur la base du contrat entre vous et Payfit si vous exécutez des conditions générales spécifiques à un panel ou à un projet de test avec Payfit.

6. A qui transmettons-nous vos Données Personnelles ?

Vos Données sont communiquées au personnel de Payfit en charge de réaliser les tests et d'animer la communauté de Testeurs.

Nous transmettons, par ailleurs, certaines de vos Données à nos sous-traitants qui sont tenus de ne les utiliser que dans le cadre des missions que nous leur confions et non à des fins propres.

Dans ce cadre, nous exigeons de nos sous-traitants qu'ils mettent en place des mesures strictes de confidentialité et de protection de vos données et qu'ils respectent la législation applicable au traitement de vos données.

En dehors des cas énoncés ci-dessus, nous nous engageons à ne pas donner accès à vos Données à des tiers sans votre consentement préalable à moins d’y être contraint en vertu d’un motif légitime (obligation légale, lutte contre la fraude ou l’abus, exercice des droits de la défense, etc.).

7. Vos Données sont-elles transférées en dehors de l'Union européenne ?

Certains de nos sous-traitants sont susceptibles d'être établis en dehors de l’Union européenne et dans des pays qui ne présentent pas un niveau de protection adéquat des données personnelles.

Dans ce cas, Payfit s'engage à s'assurer que la sécurité et la confidentialité de vos Données sont préservées, notamment à travers:

la signature, au cas par cas, de clauses contractuelles types ou de contrats de sous-traitance de données personnelles conformément à l'article 28 du RGPD.

8. Combien de temps conservons-nous vos Données Personnelles ?

Les Données sont conservées pendant toute la durée de votre participation aux Tests et pour une période maximale 3 ans à compter de votre dernière participation.

9. Quels sont vos droits ?

Si le traitement est fondé sur votre consentement, vous pouvez le retirer à tout moment en cliquant en adressant votre demande au DPO (par courrier ou email : legal@payfit.com).

Vous pouvez vous opposer au traitement de vos Données Personnelles en tout état de cause en adressant votre demande au DPO (par courrier ou email : legal@payfit.com).

Vous pouvez également accéder à vos Données Personnelles et en demander la suppression et/ou la rectification ou exercer votre droit à la portabilité de vos Données ainsi qu'à la limitation du traitement.

Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos Données dans ce dispositif, vous pouvez en parallèle contacter notre DPO dont les coordonnées sont indiquées ci-dessous.

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits Informatique et Libertés ne sont pas respectés ou que le dispositif de collecte n’est pas conforme aux règles de protection des Données, il vous est possible d' adresser une réclamation (plainte) à la CNIL.

Coordonnées du DPO:

legal@payfit.com

Payfit SAS - DPO

1 rue de Saint-Pétersbourg

75008 PARIS