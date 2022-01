Celestin Nettoyage

Depuis 1986, cette entreprise spécialisée dans l'entretien et le nettoyage de locaux d'entreprises et de copropriétés lyonnaises fait figure de référence au sein de la métropole. Et son histoire, c'est une histoire de famille ! Les beaux-parents de Jean, Jean-Marc et Ghislaine Celestin, fondent Celestin Nettoyage il y a 35 ans. Ils se lancent à la conquête du marché à une époque où tout reste à construire.

Toutes ces années de travail ont permis à Celestin Nettoyage de solidifier un très grand nombre de compétences et de devenir le partenaire historique de beaux acteurs régionaux et nationaux tels que Murgier, Bari ou encore Foncia. L'entreprise, qui se concentrait à l'époque dans le centre de Lyon, compte aujourd'hui pas moins d’une dizaine d’équipes d'intervention ce qui leur permet d'opérer dans toute l'agglomération lyonnaise.

Jean rejoint l'aventure Celestin Nettoyage en 2015 et en prend la direction début 2019 pour piloter une nouvelle phase de croissance. En effet, pour répondre à la demande dans toute l'agglomération, Celestin Nettoyage envisage de tripler ses effectifs internes dans les années à venir. Ceci implique une bonne réactivité des parties prenantes de l'entreprise, notamment au sein des départements RH.

Celestin Nettoyage et PayFit

Une grande partie de la masse salariale de Celestin Nettoyage est soumise à des mouvements de façon assez régulière (beaucoup d'entrées et de sorties, comme cela peut être le cas notamment dans le milieu de la restauration).