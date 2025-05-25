La création d’une SASU offre une certaine flexibilité, notamment en ce qui concerne le capital social. Mais quel montant est réellement adapté à votre projet ? Cette décision, loin d’être anodine, peut avoir un impact sur la crédibilité de votre société et sa gestion. Dans cet article, PayFit vous aide à comprendre les enjeux de cette question et ses conséquences sur le bon fonctionnement de votre entreprise.

Qu’est-ce que le capital social d’une SASU ?

Le capital social d’une société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) correspond aux contributions de l’associé unique.

Il sert à financer les premières dépenses de l'activité, tout en offrant une garantie de sécurité aux tiers. Il reflète également l'investissement réalisé par l'associé et, en cas de transformation en SAS, détermine les pouvoirs respectifs des actionnaires en fonction de la répartition du capital.

On distingue 3 types de contributions :

les apports en numéraire (argent liquide) ;

les apports en nature (apport en biens, meubles ou immeubles) ;

les apports en industrie (compétences, savoir-faire, etc.).

Seuls les apports en numéraire et en nature sont pris en compte dans le capital social.

Quel est le montant du capital social minimum d’une SASU ?

SASU et capital minimum : il n'y a pas de capital social minimum exigé, ce qui constitue l'un des principaux avantages de ce statut. Le montant du capital social est librement fixé dans les statuts de la société par l’associé unique. Il peut être d’un euro symbolique.

💡 Bon à savoir : si vous hésitez entre opter pour une EURL ou une SASU, sachez que cette souplesse sur le capital est un critère important à considérer pour votre projet.

Comment fonctionne le capital social d’une SASU ? Il n’est pas nécessaire de verser la totalité du capital social dès la création :

au moins 50 % de la somme doit être déposée au moment de l’immatriculation ;

le solde restant doit être versé dans les cinq ans suivant l’enregistrement de la société.

La réalisation du dépôt

Le dépôt du capital social est l'une des premières étapes dans la création d'une société. Il doit être effectué avant la signature des statuts et l’immatriculation. Le dépôt doit se faire soit auprès d'un établissement bancaire, soit chez un notaire.

Une fois la société immatriculée, les fonds déposés peuvent être débloqués, à condition de fournir un justificatif d’immatriculation.

Les documents à fournir

La personne mandatée ou le dirigeant de l'entreprise doit déposer les documents suivants pour déposer le capital pour une SASU :

la demande de dépôt ;

sa pièce d'identité ;

la pièce d'identité de l’associé unique ;

le projet de statuts ;

un justificatif de domiciliation du siège social datant de moins de 3 mois.

Une fois l’opération validée, le dépositaire des fonds remet une attestation de dépôt qui doit comporter certaines mentions : la dénomination sociale de la société, l’adresse du siège social, la somme du capital versé, le montant versé par l’associé, le lieu et la date du dépôt ainsi que le cachet et la signature du dépositaire.

Quels sont les risques d'un capital social trop faible pour une SASU ?

Capital pour une SASU : un capital social trop faible dans une SASU peut exposer l'entreprise à plusieurs risques.

Bien qu'il soit autorisé de fixer son montant à un euro, cela peut nuire à la crédibilité de la société vis-à-vis des partenaires, des créanciers et des clients. Un capital trop faible peut être perçu comme un signe de fragilité financière, ce qui peut compliquer l'accès à des financements ou à des crédits.

De plus, en cas de pertes importantes, un capital insuffisant peut rendre difficile la couverture des dettes de la société.

Cela peut également limiter la capacité de l'entreprise à investir dans des projets de développement ou à faire face à des imprévus financiers.

Pour fixer le montant du capital social de votre société, vous pouvez vous baser sur plusieurs critères :

les dépenses professionnelles estimées pour le bon fonctionnement de l’entreprise ;

la crédibilité auprès des partenaires et des clients ;

le besoin de financement ;

le risque de sous-capitalisation.

SASU et capital social : le choix du capital social dépend avant tout des besoins financiers et des objectifs de l'entreprise.

Il est essentiel de fixer un montant suffisamment élevé pour rassurer les partenaires, créer une image de stabilité et garantir une certaine solidité financière, tout en restant réaliste par rapport à la capacité de financement du créateur.

Le capital social doit être en adéquation avec les ambitions de la société et sa stratégie de développement.





