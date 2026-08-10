Même pour des spécialistes, mener un entretien de recrutement est loin d’être un exercice facile. Et pour cause : tout entretien requiert une bonne préparation et ne peut s'improviser. Que vous soyez fondateur, professionnel des ressources humaines ou responsable de la nouvelle offre d'emploi, il est très important de structurer vos entretiens afin que ceux-ci soient efficaces. Un échange mal structuré pourra vous mener à coup sûr à une erreur de casting.

Que vous ayez une grande expérience des entretiens ou que ce soit votre première fois, retrouvez les conseils de nos experts en ressources humaines pour bien conduire vos entretiens de recrutement.

Échangez des informations avec votre équipe sur le candidat

Échangez des informations avec votre équipe sur le candidat

Si plusieurs personnes interviennent dans le processus d’entretien, il est important que vous teniez compte des points suivants. Si vous êtes la seule personne qui va interroger le candidat, vous pouvez passer directement au point 2.

Avant de préparer l'entretien, il est important de savoir si le candidat a déjà été interviewé par une personne de l'entreprise.

Si vous n'êtes pas la première personne à faire passer un entretien, il vous faut avoir en tête les retours des précédents collègues ayant discuté avec le/la candidat(e) afin de déterminer sur quels points vous devez vous concentrer.

Il existe des logiciels dédiés qui vous permettent de centraliser sur un espace de travail, l’ensemble de vos données pour vos opérations de recrutement (c’est le cas de Lever par exemple). Si vous n'utilisez pas un tel programme, il est important que vous suiviez les entretiens pour avoir une bonne vue d’ensemble. Pour ce faire, vous pouvez accéder à notre système de suivi de recrutement.

Bien entendu, outre une bonne préparation des questions à poser aux candidats, une bonne circulation des informations vous permet d'offrir aux candidats une expérience agréable. Poser sans cesse les mêmes questions ne vous apportera rien et donnera aux candidats l’impression d’être un perroquet. D'autre part, le suivi des entretiens vous permettra de comparer les informations et de vérifier que ces dernières sont solides.

Préparation d'un entretien en tant que recruteur

Bien lire un CV

La première chose à faire avant tout processus, est de lire un CV en détail, ce qui nous donnera beaucoup d'informations. N'hésitez pas à consulter également le profil LinkedIn.

Vous avez déjà vu plusieurs CV. Certains se verront rejetés car ils ne répondent pas à vos exigences. D'autres, correspondront parfaitement à l’idée que vous vous faites du candidat idéal. Cette présélection vous aidera à reconnaître les informations importantes et celles qui sont moins pertinentes.

Préparer les questions

Lorsque vous préparez les entretiens pour un poste, il est important que vous réfléchissiez aux questions que vous souhaitez poser aux candidats en fonction des exigences du poste et du profil de chaque candidat.

Commençons par le type de questions que vous pouvez poser à tous les candidats :

Pourquoi êtes-vous intéressé par ce poste ?

Pourquoi voulez-vous travailler dans notre entreprise ?

Comment faites-vous pour tenir les délais et réaliser les objectifs fixés, surtout quand vous êtes sous pression ?

Au-delà des questions généralistes que vous allez poser à tous les candidats, vous serez amenés à poser des questions plus spécifiques relatives au profil de chaque candidat . En fonction du CV ou de la lettre de motivation, vous souhaiterez peut-être approfondir certains aspects.

Comme nous l'avons déjà mentionné, il est important de se concentrer sur certains points spécifiques en fonction des retour d’autres parties prenantes de l’entreprise ou des informations que le candidat nous a fournies. Par exemple, nous pouvons rechercher une personne expérimentée pour diriger une équipe et nous pouvons constater que cette personne ne parle pas de cet aspect dans son CV. Dans ce cas, nous devrons poser des questions comme celle-ci :

Avez-vous déjà dirigé une équipe ?

Combien de personnes avez-vous déjà managé ?

Quel est votre meilleur souvenir de manager ?

Quelles sont les compétences clés d’un manager ?

Quelles sont vos capacités opérationnelles ?

Comment gérez-vous les conflits au sein de votre équipe ?

Quels défis avez-vous dû surmonter et comment vous y êtes-vous pris ?

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Planifier l'entretien

Après avoir fait le point sur le fond, il vous faut travailler la forme. Notez sur un morceau de papier les temps que vous devez respecter pour chaque étape. Si vous réalisez tous vos entretiens en une heure, nous vous recommandons la structure suivante :

5 minutes

Il est préférable de commencer par briser la glace. Demandez au candidat ce qu'il ressent et présentez-vous : depuis combien de temps êtes-vous dans l'entreprise, que faites-vous et qu'aimez-vous dans votre travail.

5 minutes

Ensuite, demandez à la personne interrogée de présenter brièvement, ce qu'elle fait aujourd'hui, ce qui l'a incité à prendre contact et à s'intéresser à votre entreprise. Grâce à ces informations, vous comprendrez ce qui l’anime, la motive.

10 minutes

À ce stade, les détails professionnels devront être abordés. Pourquoi le candidat s'intéresse-t-il au poste, qu’a-t-il compris des principales missions, etc.

10 minutes

À ce stade, il est important que vous posiez des questions sur les forces et les faiblesses des candidats mais également leurs aspirations professionnelles, leur façon de travailler en équipe, leurs valeurs, etc.

10 minutes

Avec toutes les informations dont vous disposez maintenant, vous pouvez passer aux questions plus techniques. Par exemple, si la personne vous a parlé de ses compétences rédactionnelles, vous pourriez être intéressé à en savoir plus sur ses connaissances en matière de positionnement SEO. À ce stade, l'essentiel est de contrecarrer les informations de la dernière demi-heure.

10 minutes

Laissez le candidat poser des questions. Cela vous permettra de constater l'intérêt de la personne pour le poste et de vérifier que ses questions sont pertinentes. Cela donnera au candidat des informations précieuses pour les prochaines étapes et le confortera dans son souhait de rejoindre votre entreprise.

5 minutes

Indiquez à la personne les étapes suivantes : entretiens, étude de cas... N'oubliez pas qu'une bonne expérience professionnelle commence avec vos entretiens. Donnez à la personne des dates de réponse approximatives afin qu'elle n'attende pas impatiemment de recevoir des nouvelles de votre part tel jour à telle heure.

5 minutes

Remerciements. Quoi qu'il arrive, les deux parties ont préparé cet entretien et il est important de remercier la personne interrogée pour son temps.

Les meilleures questions à poser en tant que recruteur

Chez PayFit, nous avons demandé à plusieurs PayFiters (managers, employés, fondateurs...) quelles étaient leurs questions préférées à poser pendant un entretien de recrutement.

Nous vous laissons ici avec notre sélection des meilleures questions à poser en tant que recruteur :