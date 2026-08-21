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Période d'essai – Convention collective industries et services nautiques (IDCC 3236)
Quelle est la durée de la période d'essai dans la convention collective des industries et services nautiques ?
La période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié et au salarié d'apprécier les conditions de travail. L'article 26 de la CCN IDCC 3236 fixe des durées spécifiques selon la catégorie professionnelle, avec des règles précises de renouvellement et de rupture.
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
Non précisé par le texte conventionnel
Champ d'application
Voilerie et fabrication d'articles textiles nautiques, construction de bateaux de plaisance, fabrication d'articles de sport nautiques, maintenance et réparation navale, commerce de gros de biens domestiques liés au nautisme, commerce de gros de produits chimiques liés au nautisme, commerce de détail d'articles de sport nautiques, transport maritime et côtier de passagers, location d'articles de loisirs et de matériel nautique, enseignement de la conduite nautique
A retenir :
La période d'essai dure jusqu'à 2 mois pour les ouvriers et employés, 3 mois pour les techniciens et agents de maîtrise, et 4 mois pour les cadres ;
Elle peut être renouvelée une seule fois, avec l'accord écrit du salarié donné avant son expiration ;
Renouvellement inclus, la durée totale peut atteindre 3 mois (ouvriers/employés), 4,5 mois (TAM) ou 6 mois (cadres) ;
La rupture doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le respect du délai de prévenance ;
La période d'essai se décompte en jours calendaires, week-ends et jours fériés inclus.
Qu'est-ce que la période d'essai dans la convention collective des industries et services nautiques ?
La période d'essai est la phase initiale du contrat de travail, encadrée par l'article 26 de la convention collective des industries et services nautiques. Elle permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié et au salarié d'apprécier ses conditions de travail.
Elle doit obligatoirement figurer dans le contrat de travail pour être opposable. En l'absence de mention écrite, l'embauche est considérée comme définitive dès le premier jour.
💡 Bon à savoirLa période d'essai n'est pas obligatoire. Elle doit être expressément prévue dans le contrat de travail pour s'appliquer.
Quelle est la durée de la période d'essai selon la catégorie professionnelle ?
L'article 26 fixe des durées initiales maximales, identiques aux plafonds du Code du travail. La durée de la période d'essai varie notamment selon le statut du salarié :
|Catégorie professionnelle
|Durée initiale
|Renouvellement
|Durée totale maximale
|Ouvriers et employés
|2 mois
|1 mois
|3 mois
|Techniciens et agents de maîtrise (TAM)
|3 mois
|1 mois et demi
|4 mois et demi
|Ingénieurs et cadres
|4 mois
|2 mois
|6 mois
La période d'essai peut-elle être renouvelée ?
Oui, la période d'essai peut être renouvelée une seule fois, sous conditions cumulatives.
Accord écrit du salarié recueilli avant l'expiration de la période initiale
Possibilité de renouvellement prévue dans le contrat de travail
Un renouvellement notifié après expiration de la période initiale est nul. Le salarié peut refuser ce renouvellement sans que cela constitue une faute.
⚠️ AttentionLe renouvellement doit impérativement être acté par écrit avant la fin de la période initiale. Un renouvellement tardif est juridiquement inopposable.
Quels sont les délais de prévenance en cas de rupture ?
Les délais de prévenance dépendent de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et diffèrent selon que la rupture est à l'initiative de l'employeur ou du salarié.
|Ancienneté du salarié
|Délai de prévenance (employeur)
|Moins de 8 jours
|24 heures
|Entre 8 jours et 1 mois
|48 heures
|Entre 1 et 3 mois
|2 semaines
|Plus de 3 mois
|1 mois
Côté salarié, le délai est de 24 heures en dessous de 8 jours de présence, et de 48 heures à partir de 8 jours. Le non-respect du délai par l'employeur ouvre droit à une indemnité compensatrice pour le salarié.
Comment se déroule la rupture de la période d'essai ?
La rupture de la période d'essai obéit à un formalisme allégé : pas de convocation, d'entretien préalable ni de lettre motivée comme pour un licenciement. L'article 26 de la convention collective impose toutefois que la rupture soit signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR), dans le respect du délai de prévenance applicable. La rupture ne peut en aucun cas être abusive ni discriminatoire.
Comment se décompte la période d'essai ?
La période d'essai se décompte en jours calendaires, samedis, dimanches et jours fériés inclus. Une période de 2 mois débutant le 3 mars se termine ainsi le 2 mai au soir. Ce mode de calcul a été confirmé par la Cour de cassation (Cass. soc. 28 avril 2011, n° 09-40.464).
Le calcul de la période d'essai tient compte de la date de début et de la durée prévue au contrat. Les absences susceptibles de suspendre l'essai doivent également être prises en considération.
Quelles sont les spécificités de la période d'essai pour les CDD ?
Les règles applicables aux CDI ne s'appliquent pas aux contrats à durée déterminée. La période d'essai d'un CDD est calculée en fonction de la durée du contrat :
CDD de 6 mois ou moins : 1 jour par semaine, dans la limite de 2 semaines
CDD de plus de 6 mois : maximum 1 mois
Aucun renouvellement n'est possible pour la période d'essai d'un CDD.
La période d'essai peut-elle être suspendue ?
Oui, certains événements suspendent la période d'essai, selon la jurisprudence, en l'absence de disposition spécifique dans la convention collective.
Arrêt maladie ou accident du travail
Congés payés pris pendant l'essai
Fermeture temporaire de l'entreprise
La période reprend à l'issue de l'événement et est prolongée d'une durée équivalente à la suspension. Les week-ends et jours fériés, eux, ne la suspendent pas puisque le décompte reste calendaire.
Information à caractère informatif, sans conseil juridique. Dernière vérification le 2026-08-19.
Article 26 — Période d'essai, CCN des industries et services nautiques (Légifrance)
Article L.1221-25 du Code du travail — Délai de prévenance employeur (Légifrance)
Article L.1221-26 du Code du travail — Délai de prévenance salarié (Légifrance)
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FAQ — Période d'essai dans la convention collective des industries et services nautiques
Oui, le contrat de travail peut prévoir une durée de période d'essai inférieure aux plafonds fixés par l'article 26 de la convention collective. Les durées conventionnelles constituent des maximums, pas des durées obligatoires.
Oui, le salarié perçoit son salaire habituel pendant toute la durée de la période d'essai, dans les mêmes conditions que s'il était définitivement embauché. Aucune retenue ou minoration liée au statut d'essai n'est autorisée.
Non, l'employeur n'a pas à motiver sa décision de renouveler la période d'essai. Il doit uniquement recueillir l'accord écrit du salarié avant l'expiration de la période initiale et respecter la possibilité de renouvellement prévue au contrat.
Non, la rupture de la période d'essai n'est pas un licenciement et n'en suit donc pas la procédure (pas de convocation ni d'entretien préalable). Elle doit néanmoins être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et respecter le délai de prévenance applicable.
Non, le décompte de la période d'essai reste calendaire, qu'il s'agisse d'un salarié à temps plein ou à temps partiel. La durée s'apprécie en jours civils, sans proratisation liée au temps de travail.