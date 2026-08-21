A retenir : La période d'essai dure jusqu'à 2 mois pour les ouvriers et employés, 3 mois pour les techniciens et agents de maîtrise, et 4 mois pour les cadres ;

Elle peut être renouvelée une seule fois , avec l'accord écrit du salarié donné avant son expiration ;

Renouvellement inclus, la durée totale peut atteindre 3 mois (ouvriers/employés), 4,5 mois (TAM) ou 6 mois (cadres) ;

La rupture doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception , dans le respect du délai de prévenance ;

La période d'essai se décompte en jours calendaires, week-ends et jours fériés inclus.

Qu'est-ce que la période d'essai dans la convention collective des industries et services nautiques ?

La période d'essai est la phase initiale du contrat de travail, encadrée par l'article 26 de la convention collective des industries et services nautiques. Elle permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié et au salarié d'apprécier ses conditions de travail.

Elle doit obligatoirement figurer dans le contrat de travail pour être opposable. En l'absence de mention écrite, l'embauche est considérée comme définitive dès le premier jour.

💡 Bon à savoirLa période d'essai n'est pas obligatoire. Elle doit être expressément prévue dans le contrat de travail pour s'appliquer.

Quelle est la durée de la période d'essai selon la catégorie professionnelle ?

L'article 26 fixe des durées initiales maximales, identiques aux plafonds du Code du travail. La durée de la période d'essai varie notamment selon le statut du salarié :

Catégorie professionnelle Durée initiale Renouvellement Durée totale maximale Ouvriers et employés 2 mois 1 mois 3 mois Techniciens et agents de maîtrise (TAM) 3 mois 1 mois et demi 4 mois et demi Ingénieurs et cadres 4 mois 2 mois 6 mois

La période d'essai peut-elle être renouvelée ?

Oui, la période d'essai peut être renouvelée une seule fois, sous conditions cumulatives.

Accord écrit du salarié recueilli avant l'expiration de la période initiale

Possibilité de renouvellement prévue dans le contrat de travail

Un renouvellement notifié après expiration de la période initiale est nul. Le salarié peut refuser ce renouvellement sans que cela constitue une faute.

⚠️ AttentionLe renouvellement doit impérativement être acté par écrit avant la fin de la période initiale. Un renouvellement tardif est juridiquement inopposable.

Quels sont les délais de prévenance en cas de rupture ?

Les délais de prévenance dépendent de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et diffèrent selon que la rupture est à l'initiative de l'employeur ou du salarié.

Ancienneté du salarié Délai de prévenance (employeur) Moins de 8 jours 24 heures Entre 8 jours et 1 mois 48 heures Entre 1 et 3 mois 2 semaines Plus de 3 mois 1 mois

Côté salarié, le délai est de 24 heures en dessous de 8 jours de présence, et de 48 heures à partir de 8 jours. Le non-respect du délai par l'employeur ouvre droit à une indemnité compensatrice pour le salarié.

La rupture de la période d'essai obéit à un formalisme allégé : pas de convocation, d'entretien préalable ni de lettre motivée comme pour un licenciement. L'article 26 de la convention collective impose toutefois que la rupture soit signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR), dans le respect du délai de prévenance applicable. La rupture ne peut en aucun cas être abusive ni discriminatoire.

La période d'essai se décompte en jours calendaires, samedis, dimanches et jours fériés inclus. Une période de 2 mois débutant le 3 mars se termine ainsi le 2 mai au soir. Ce mode de calcul a été confirmé par la Cour de cassation (Cass. soc. 28 avril 2011, n° 09-40.464).

Le calcul de la période d'essai tient compte de la date de début et de la durée prévue au contrat. Les absences susceptibles de suspendre l'essai doivent également être prises en considération.

Quelles sont les spécificités de la période d'essai pour les CDD ?

Les règles applicables aux CDI ne s'appliquent pas aux contrats à durée déterminée. La période d'essai d'un CDD est calculée en fonction de la durée du contrat :

CDD de 6 mois ou moins : 1 jour par semaine , dans la limite de 2 semaines

CDD de plus de 6 mois : maximum 1 mois

Aucun renouvellement n'est possible pour la période d'essai d'un CDD.

La période d'essai peut-elle être suspendue ?

Oui, certains événements suspendent la période d'essai, selon la jurisprudence, en l'absence de disposition spécifique dans la convention collective.

Arrêt maladie ou accident du travail

Congés payés pris pendant l'essai

Fermeture temporaire de l'entreprise

La période reprend à l'issue de l'événement et est prolongée d'une durée équivalente à la suspension. Les week-ends et jours fériés, eux, ne la suspendent pas puisque le décompte reste calendaire.



Information à caractère informatif, sans conseil juridique. Dernière vérification le 2026-08-19.