À retenir: La convention collective de l'industrie et des services nautiques (IDCC 3236) organise l'alternance autour de trois dispositifs : le contrat d'apprentissage, le contrat de professionnalisation et la Pro-A.

Aucune grille de rémunération spécifique n'existe pour les apprentis dans cette branche : les montants légaux du SMIC s'appliquent intégralement.

Le contrat de professionnalisation dure 6 à 12 mois , extensible à 24 mois par accord de branche, voire 36 mois pour certains publics prioritaires.

L' OPCO 2i est l'opérateur de compétences de référence pour financer et accompagner l'alternance dans le secteur nautique.

Des aides à l'embauche allant jusqu'à 6 000 € existent en 2026 pour les entreprises qui recrutent un apprenti.

Le secteur nautique forme chaque année des stratifieurs, des mécaniciens navals, des gréeurs et des techniciens de maintenance grâce à l'alternance. Cette page détaille les contrats d'apprentissage et de professionnalisation applicables sous la convention collective de l'industrie et des services nautiques, ainsi que le dispositif Pro-A propre à la branche.

Quel est le champ d'application de la convention collective de l'industrie et des services nautiques ?

La convention collective de l'industrie et des services nautiques (IDCC 3236) couvre dix secteurs d'activité liés au nautisme. Le nombre exact d'entreprises concernées n'est pas précisé par le texte conventionnel.

Secteurs d’activité couverts par la CCN 3236 Voilerie et fabrication d’articles textiles nautiques Construction de bateaux de plaisance Fabrication d’articles de sport nautiques Maintenance et réparation navale Commerce de gros de biens domestiques liés au nautisme Commerce de gros de produits chimiques liés au nautisme Commerce de détail d’articles de sport nautiques Transport maritime et côtier de passagers Location d’articles de loisirs et de matériel nautique Enseignement de la conduite nautique

Qu'est-ce que l'alternance dans la convention collective de l'industrie et des services nautiques ?

L'alternance désigne un mode de formation qui combine des périodes d'enseignement théorique et des périodes de mise en pratique en entreprise. Trois dispositifs permettent de recruter ou de former un salarié en alternance sous cette convention collective : le contrat d'apprentissage, le contrat de professionnalisation et la Pro-A.

La convention collective de l'industrie et des services nautiques, issue de l'accord du 13 octobre 2020, remplace l'ancienne convention de la navigation de plaisance (IDCC 1423). Elle couvre les entreprises de construction, de réparation, d'entretien et de commerce de bateaux de plaisance.

Qui peut faire un contrat d'apprentissage dans les industries nautiques ?

Le contrat d'apprentissage est ouvert aux jeunes de 16 à 29 ans révolus, avec des dérogations possibles au-delà de cet âge.

Quel est l'âge limite pour signer un contrat d'apprentissage ?

Des dérogations permettent de conclure un contrat d'apprentissage au-delà de 29 ans dans plusieurs situations :

jusqu'à 35 ans révolus en cas de nouveau contrat préparant un diplôme supérieur, ou après une rupture pour cause indépendante de l'apprenti ;

sans limite d'âge pour les travailleurs handicapés, les créateurs ou repreneurs d'entreprise et les sportifs de haut niveau ;

sans limite d'âge également pour les apprentis n'ayant pas obtenu leur diplôme et souhaitant se représenter à l'examen.

Quelle est la durée du contrat d'apprentissage dans le secteur nautique ?

La période d'apprentissage dure entre 6 mois et 3 ans selon le diplôme préparé. Cette durée est portée à 4 ans pour les apprentis en situation de handicap.

Quels diplômes et certifications nautiques préparer en apprentissage ?

Plusieurs diplômes et certifications sont accessibles en apprentissage dans le secteur nautique :

CAP Réparation entretien des embarcations de plaisance (REEP) ;

Bac professionnel Maintenance nautique ;

BTS Maintenance des systèmes ;

titre professionnel de stratifieur multiprocédés en matériaux composites ;

CQP Mécanicien nautique ;

CQP Peintre nautique ;

CQP Personnel de bord ;

CQP Formateur en permis plaisance.

Bon à savoir La convention collective de l'industrie et des services nautiques ne prévoit pas de disposition spécifique sur la rémunération des apprentis. Les grilles légales s'appliquent intégralement.

Quelle rémunération pour un apprenti dans les industries nautiques en 2026 ?

La rémunération d'un apprenti est fixée en pourcentage du SMIC mensuel brut. Au 1er juin 2026, le SMIC s'établit à 1 867,02 € brut par mois.

Année de contrat Moins de 18 ans 18-20 ans 21-25 ans 26 ans et plus 1re année 27 % du SMIC (504,10 €) 43 % du SMIC (802,82 €) 53 % du SMIC (989,52 €) 100 % du SMIC (1 867,02 €) 2e année 39 % du SMIC (728,14 €) 51 % du SMIC (952,18 €) 61 % du SMIC (1 138,88 €) 100 % du SMIC (1 867,02 €) 3e année 55 % du SMIC (1 026,86 €) 67 % du SMIC (1 250,90 €) 78 % du SMIC (1 456,28 €) 100 % du SMIC (1 867,02 €)

Le contrat de professionnalisation permet à un salarié d'acquérir une qualification tout en travaillant, selon des règles encadrées par l'avenant n° 37 du 21 février 2008.

Qui peut bénéficier d'un contrat de professionnalisation dans le nautisme ?

Le contrat de professionnalisation est ouvert à deux publics distincts :

les jeunes de 16 à 25 ans révolus qui souhaitent compléter leur formation initiale ;

les demandeurs d'emploi de 26 ans et plus qui souhaitent se qualifier ou se reconvertir.

Quelle est la durée et la rémunération du contrat de professionnalisation ?

Le contrat de professionnalisation prend la forme d'un CDD de 6 à 12 mois, porté à 24 mois par accord de branche, voire à 36 mois pour certains publics prioritaires : jeunes sans diplôme du second cycle, demandeurs d'emploi de longue durée ou bénéficiaires du RSA, de l'ASS, de l'AAH ou d'un CUI. Il peut aussi prendre la forme d'un CDI incluant une période de professionnalisation. Les actions de formation représentent 15 à 25 % de la durée totale, avec un minimum de 150 heures.



La rémunération varie selon l'âge et le niveau de qualification :

moins de 21 ans : 55 % du SMIC, porté à 65 % avec un bac professionnel ou équivalent ;

21 à 25 ans : 70 % du SMIC, porté à 80 % avec un bac professionnel ou équivalent ;

26 ans et plus : 100 % du SMIC ou 85 % du salaire minimum conventionnel si plus favorable.

Qu'est-ce que la Pro-A dans le secteur nautique ?

La Pro-A permet aux salariés en CDI dont la qualification est inférieure à bac + 3 de se former pour évoluer ou se reconvertir. L'accord de branche du 30 septembre 2022, étendu par arrêté du 14 décembre 2022, définit les certifications éligibles dans les industries nautiques.

La durée de la Pro-A est comprise entre 6 et 12 mois, pouvant être étendue à 24 mois pour certaines certifications. La formation représente entre 15 % et 25 % de la durée totale, avec un minimum de 150 heures.

Quel est le rôle du maître d'apprentissage et du tuteur ?

Le maître d'apprentissage et le tuteur accompagnent chacun un alternant, avec des exigences d'expérience similaires mais des contextes différents.

Quelles sont les missions du maître d'apprentissage ?

Le maître d'apprentissage accompagne l'apprenti tout au long de sa formation. Il doit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 2 ans dans le domaine concerné et être titulaire d'un diplôme au moins équivalent à celui préparé par l'apprenti.

Quelles sont les missions du tuteur en contrat de professionnalisation ou en Pro-A ?

Pour le contrat de professionnalisation et la Pro-A, un tuteur est désigné. Il doit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 2 ans en rapport avec la qualification visée. Un tuteur salarié peut encadrer au maximum 3 salariés en alternance simultanément. La prime de tutorat peut, dans certains cas, être prévue en contrepartie de l'accompagnement réalisé.

Quels sont les droits des alternants dans les industries nautiques ?

Les alternants bénéficient des mêmes droits que les autres salariés de l'entreprise : congés payés, protection sociale, médecine du travail, avantages conventionnels.

Le temps de formation en centre est considéré comme du temps de travail effectif. Les apprentis de moins de 18 ans ne peuvent pas travailler plus de 8 heures par jour ni 35 heures par semaine, sauf dérogation sectorielle.

L'apprenti bénéficie d'un congé supplémentaire de 5 jours ouvrables pour la préparation de l'examen, rémunéré et pris dans le mois précédant les épreuves.

Quelles aides à l'embauche en alternance en 2026 ?

Depuis le décret n° 2026-168 du 6 mars 2026, les entreprises du secteur nautique peuvent bénéficier d'une aide à l'embauche pour tout contrat d'apprentissage conclu à partir du 8 mars 2026 et avant le 1er janvier 2027, versée uniquement au titre de la première année d'exécution du contrat.

Taille de l’entreprise Niveau de certification préparé Aide maximale Moins de 250 salariés Niveau 5 (Bac+2) 4 500 € Moins de 250 salariés Niveaux 6 à 7 (Bac+3 à Bac+5) 2 000 € 250 salariés et plus Niveaux 3 à 4 (CAP à Bac) 2 000 € 250 salariés et plus Niveau 5 (Bac+2) 1 500 € 250 salariés et plus Niveaux 6 à 7 (Bac+3 à Bac+5) 750 € Toutes tailles Apprenti reconnu travailleur handicapé 6 000 €

👉 À noter : pour les entreprises de moins de 250 salariés qui recrutent un apprenti préparant un diplôme de niveau CAP à Bac (niveaux 3 et 4), c'est l'aide unique aux employeurs d'apprentis qui s'applique, et non ce décret.

L'OPCO 2i (opérateur de compétences interindustriel) est l'organisme de référence pour les entreprises de la convention collective de l'industrie et des services nautiques. Il assure la prise en charge des coûts de formation et accompagne les entreprises dans les démarches administratives.

Quels métiers nautiques recruter en alternance ?

Le secteur nautique offre de nombreuses opportunités en alternance dans des métiers techniques spécialisés :

stratifieur : fabrication et réparation de coques en matériaux composites ;

mécanicien naval : installation, entretien et réparation de motorisations marines ;

gréeur : montage et entretien de l'accastillage et du gréement ;

peintre nautique : préparation de surfaces et application de peintures marines ;

technicien de maintenance navale : maintenance préventive et corrective des systèmes embarqués ;

vendeur conseil en nautisme : vente et conseil sur les équipements et bateaux.

Information à caractère informatif, sans conseil juridique. Dernière vérification le 2026-08-18.