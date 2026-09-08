À retenir : • L’avantage en nature est une rémunération soumise aux cotisations et au net imposable • Évaluation au forfait URSSAF ou au réel, selon les cas • Logement : modalités pratiques et restitution prévues par la CCN (art. 53‑54) • Bulletin et DSN : rubrique dédiée et codification conformes • À distinguer des frais professionnels

La gestion des avantages en nature dans la convention collective des cabinets médicaux (IDCC 1147) repose sur une règle simple : tout bien ou service mis à disposition du salarié constitue un complément de salaire à évaluer puis à intégrer en paie. Le forfait URSSAF ou le réel servent de base de calcul, la convention encadre le seul logement, et la déclaration passe par une rubrique dédiée du bulletin et par la DSN.

Voici comment sécuriser chaque étape, du repas au véhicule en passant par les équipements numériques.

Le tableau ci-dessous récapitule la méthode d'évaluation, le traitement en paie et la spécificité conventionnelle pour chaque avantage courant dans les cabinets médicaux et médico-sociaux.

Avantage Méthode d’évaluation Traitement en paie Spécificité CCN 1147 Repas Forfait URSSAF (5,50 € par repas en 2026) ou coût réel net de la participation du salarié Assiette de cotisations + net imposable Pas de barème conventionnel ; l’article 56 vise les locaux de repas Logement Barème forfaitaire URSSAF (8 tranches) ou réel (loyer de marché + charges) Assiette de cotisations + net imposable Barème annexé à la grille des salaires, articles 53 et 54 Véhicule (usage mixte) Forfait annuel ou dépenses réelles Assiette de cotisations + net imposable Règles générales URSSAF Téléphonie et numérique Aucun avantage si usage 100 % professionnel, sinon forfait ou clé de répartition documentée Selon la part d’usage privé Règles générales URSSAF Réductions et fournitures Valeur de l’économie réalisée par le salarié Assiette de cotisations + net imposable Règles générales URSSAF

💡 Bon à savoir : au 1er janvier 2026, le forfait repas URSSAF s'élève à 5,50 € pour un repas et à 11 € pour deux repas par jour, en application de l'arrêté du 25 février 2025.

Qu'est-ce qu'un avantage en nature dans la CCN des cabinets médicaux ?

Un avantage en nature est la mise à disposition d'un bien ou d'un service au salarié, gratuitement ou à un prix réduit. Il complète le salaire, entre dans l'assiette des cotisations sociales et augmente le net imposable.

Dans les cabinets médicaux et médico-sociaux, vous rencontrez surtout le repas pris sur site, le logement de fonction, le véhicule à usage mixte ou les équipements numériques dont l'usage privé est toléré. Chaque mise à disposition représente une économie pour le salarié, ce qui justifie sa valorisation.

⚠️ Attention : l'avantage en nature ne se confond pas avec un frais professionnel. Le frais professionnel couvre une dépense engagée dans l'intérêt de l'employeur et se rembourse à l'euro près, sans entrer dans l'assiette des cotisations. La distinction entre avantages en nature et frais professionnels conditionne tout le traitement social qui suit.

Quel cadre juridique encadre les avantages en nature dans la CCN 1147 ?

Le cadre juridique combine le Code de la sécurité sociale, les barèmes publiés chaque année par l'URSSAF et, pour le seul logement, les dispositions de la convention collective. La CCN 1147 précise des modalités pratiques sans jamais déroger aux règles d'assiette sociale, qui restent d'ordre public.

Concrètement, les barèmes URSSAF fixent la valeur forfaitaire des avantages, tandis que la convention apporte des précisions sur le logement de fonction. Pour le véhicule, la téléphonie ou les fournitures, aucune disposition conventionnelle n'existe : seules les règles générales s'appliquent.

L'attribution d'un avantage en nature suit une démarche en quatre temps qui sécurise à la fois la paie et un éventuel contrôle URSSAF. Vous gagnez à formaliser chaque étape par écrit.

définissez le bien ou le service concerné et son usage, professionnel ou privé ;

retenez une méthode d'évaluation, au forfait ou au réel ;

archivez les justificatifs utiles, contrats, factures et relevés ;

paramétrez la paie et la DSN, puis informez le salarié via une rubrique dédiée.

Cette traçabilité protège l'employeur en cas de redressement, car la charge de la preuve de l'usage professionnel repose sur lui.

L'évaluation dépend de la nature de l'avantage : forfait URSSAF pour le repas et le logement, forfait ou réel pour le véhicule, et appréciation de l'usage privé pour le numérique.

Le repas s'évalue au forfait URSSAF, soit 5,50 € par repas en 2026, ou au coût réel net de la participation versée par le salarié. Dans un cabinet médical, l'article 56 de la CCN 1147 impose seulement un local pour faire chauffer et prendre son repas, sans créer de barème conventionnel.

Le logement s'évalue selon le barème forfaitaire URSSAF, organisé en huit tranches en fonction de la rémunération brute mensuelle, ou au réel sur la base du loyer de marché augmenté des charges. La valeur forfaitaire démarre à 79,70 € pour une pièce dans la tranche la plus basse en 2026.

Les articles 53 et 54 de la convention précisent plusieurs points clés :

la valeur de l'avantage logement est fixée par un barème annexé à la grille des salaires ;

en cas de rupture du contrat, le salarié doit libérer le logement à l'issue du préavis ;

en cas de licenciement d'un salarié ayant des enfants à charge , les parties recherchent un accord pour une durée de jouissance plus longue ;

le logement doit offrir des conditions correctes de confort et ne jamais se situer dans les locaux de consultation.

👉 À noter : l'employé logé reste responsable du bon entretien des locaux, du matériel et du mobilier mis à sa disposition, comme le prévoit l'article 54 de la CCN 1147.

Le véhicule à usage mixte s'évalue au forfait annuel, calculé sur un pourcentage du coût d'achat ou de location (carburant inclus ou non), ou au réel à partir des dépenses engagées comme l'amortissement, l'assurance et l'entretien. Aucune valorisation n'est due si l'usage est exclusivement professionnel et prouvé. Les barèmes URSSAF du véhicule ont évolué pour les mises à disposition intervenues depuis le 1er février 2025, ce qui invite à vérifier le mode de calcul retenu.

La téléphonie et le numérique ne génèrent aucun avantage lorsque l'usage est strictement professionnel. Dès qu'un usage privé est toléré et significatif, vous appliquez un forfait ou une clé de répartition documentée. Les réductions et fournitures à usage privé se valorisent à hauteur de l'économie réalisée par le salarié, tandis que les équipements de protection et d'hygiène réservés à l'activité ne constituent jamais un avantage.

La CCN 1147 ne prévoit aucune disposition spécifique pour le véhicule, le numérique ou les fournitures. Les règles générales de l'URSSAF et du Code de la sécurité sociale s'appliquent alors pleinement.

Le traitement en paie passe par une rubrique dédiée sur le bulletin, l'intégration de l'avantage dans l'assiette des cotisations et dans le net imposable, puis une codification conforme en DSN. Vous déduisez la participation éventuelle du salarié pour ne valoriser que la part employeur.

L'avantage figure ainsi en clair sur le bulletin, ce qui assure la transparence vis-à-vis du salarié et la cohérence des déclarations sociales. La maîtrise de la déclaration sociale nominative (DSN) reste déterminante, car une codification erronée fausse les cotisations et le revenu déclaré à l'administration fiscale.

Quels cas particuliers dans les cabinets médicaux et le médico-social ?

Plusieurs situations propres au secteur médical et médico-social appellent une qualification précise, car la frontière avec les frais professionnels y est parfois ténue.

repas pris en horaires atypiques : qualifiez-les en frais professionnels ou en avantage selon les circonstances ;

hébergement de mission ponctuel : il relève plutôt des frais professionnels, alors qu'un logement durable constitue un avantage ;

salariés à temps partiel et alternants : une proratisation de la valeur reste possible ;

arrêt de travail : le maintien de l'avantage entraîne une valorisation continue, sauf preuve d'une absence d'usage.

La gestion des horaires de garde et d'astreinte propres aux cabinets médicaux complexifie parfois cette qualification, ce qu'un logiciel de paie adapté au cabinet médical aide à fiabiliser.

Quelles bonnes pratiques pour gérer les avantages en nature ?

Une gestion fiable des avantages en nature repose sur la formalisation et la mise à jour régulière des règles internes. Ces réflexes limitent fortement le risque de redressement.

rédigez une politique d'usage écrite pour chaque avantage ;

documentez la clé de valorisation retenue ;

alignez les services RH, paie et comptabilité ;

organisez des revues périodiques des avantages attribués ;

actualisez les barèmes URSSAF chaque année.

La bonne comptabilisation des avantages en nature complète ce dispositif en garantissant la cohérence entre la paie et les écritures comptables.

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Information à caractère informatif, sans conseil juridique.

Dernière vérification le 09/06/2026.