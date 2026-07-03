À retenir L'indemnité de licenciement est due à tout salarié licencié dès 8 mois d'ancienneté , sauf faute grave ou faute lourde ;

Le calcul distingue les ETAM (1/4 de mois par année jusqu'à 10 ans, puis 1/3 de mois par année au-delà) et les ingénieurs et cadres (1/4 de mois par année jusqu'à 2 ans, puis 1/3 de mois par année au-delà) ;

Vous devez toujours comparer le montant conventionnel et le montant légal, et verser celui qui est le plus favorable au salarié ;

La rémunération de référence intègre les primes et éléments variables habituels, mais exclut les majorations pour heures supplémentaires, déplacement ou détachement ;

L'indemnité bénéficie d'un régime social et fiscal allégé, dans certaines limites liées au plafond annuel de la sécurité sociale (PASS).

Quel est le montant de l'indemnité de licenciement selon la catégorie du salarié ?

Le montant de l' indemnité de licenciement dépend de la catégorie professionnelle du salarié et de son ancienneté dans l'entreprise. Voici les taux applicables dans la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.

Catégorie Ancienneté Taux par année de présence ETAM Jusqu’à 10 ans 1/4 de mois de rémunération ETAM Au-delà de 10 ans 1/3 de mois de rémunération Ingénieurs et cadres Jusqu’à 2 ans 1/4 de mois de rémunération Ingénieurs et cadres Au-delà de 2 ans 1/3 de mois de rémunération

Cette grille couvre environ 80 000 entreprises réparties dans les secteurs du numérique, de l'ingénierie, du conseil, de l'événementiel et de la traduction. Vous retrouvez le détail des catégories professionnelles dans la convention collective des bureaux d'études techniques, qui fixe aussi les règles de classification ETAM et cadres.

L'employeur doit toujours comparer ce résultat au minimum légal avant de verser l'indemnité.

Quand l'indemnité de licenciement est-elle due ?

L'indemnité de licenciement est due à tout salarié licencié qui justifie d'au moins 8 mois d'ancienneté dans l'entreprise, sauf faute grave ou faute lourde. Cette condition s'applique aussi bien aux ETAM qu'aux ingénieurs et cadres. En dessous de ce seuil, aucune indemnité conventionnelle ni légale n'est due.Entre 8 mois et 2 ans d'ancienneté, seule l' indemnité légale de licenciement s'applique, car le barème conventionnel démarre à partir de la 2ᵉ année pour les cadres. Au-delà, vous comparez systématiquement les deux montants et vous versez le plus avantageux pour le salarié.

Que se passe-t-il en cas de faute grave ou de faute lourde ?

Un salarié licencié pour faute grave ou faute lourde ne perçoit aucune indemnité de licenciement, ni conventionnelle ni légale. La faute grave correspond à un manquement du salarié suffisamment sérieux pour rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis. La faute lourde va plus loin : elle suppose une intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise, ce qui justifie une rupture immédiate du contrat.Dans les deux cas, l'employeur reste tenu de respecter la procédure disciplinaire classique :

convoquer le salarié à un entretien préalable ;

notifier le licenciement par lettre recommandée motivée ;

respecter les délais légaux entre chaque étape.

⚠️ Attention : en cas de contentieux, c'est à l'employeur de prouver la réalité de la faute grave ou lourde devant le conseil de prud'hommes. Une qualification insuffisamment étayée peut requalifier le licenciement et ouvrir droit à l'indemnité, y compris de manière rétroactive. Vous retrouvez les critères précis dans notre fiche sur le licenciement pour faute grave.

Quelle rémunération de référence retenir pour le calcul ?

La base de calcul correspond à la rémunération moyenne la plus favorable entre deux méthodes : la moyenne mensuelle des 12 derniers mois de salaire, ou la moyenne mensuelle des 3 derniers mois. Vous retenez toujours l'option la plus avantageuse pour le salarié.

Les primes et éléments variables récurrents entrent dans cette base, à condition qu'ils constituent un usage habituel de rémunération. En revanche, les majorations liées aux heures supplémentaires, aux déplacements ou aux détachements sont exclues du calcul.

💡 Bon à savoir : si l'année d'ancienneté est incomplète, l'indemnité se calcule au prorata du nombre de mois complets travaillés. La date d'entrée du salarié doit être clairement identifiable, d'où l'importance de vérifier régulièrement la date d'ancienneté sur le bulletin de paie avant tout calcul de fin de contrat.

Quel régime social et fiscal s'applique à l'indemnité de licenciement ?

L'indemnité de licenciement bénéficie d'une exonération de cotisations sociales, dans certaines limites liées au plafond annuel de la sécurité sociale (PASS). Au-delà de ces seuils, la fraction excédentaire est réintégrée dans l'assiette de cotisations et soumise au régime social classique.

Sur le plan fiscal, l'indemnité est en principe exonérée d'impôt sur le revenu dans la limite du montant légal ou conventionnel, selon le montant le plus élevé. Les règles précises varient selon que le licenciement s'inscrit dans un motif économique, personnel ou dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi.

Ces seuils évoluent chaque année et méritent une vérification systématique au moment du versement. Notre fiche sur les indemnités de fin de contrat détaille les limites d'exonération applicables et la contribution patronale spécifique qui s'y rattache.

Quelle différence avec l'indemnité de rupture conventionnelle ?

L'indemnité de licenciement et l' indemnité de rupture conventionnelle partagent un socle commun : leur montant plancher correspond au barème légal ou conventionnel de licenciement, selon le plus favorable. La différence tient au mode de rupture lui-même : la rupture conventionnelle repose sur un accord entre l'employeur et le salarié, alors que le licenciement reste une décision unilatérale de l'employeur.

Le calcul de l'indemnité de rupture conventionnelle suit la même logique de rémunération de référence et de comparaison entre montant légal et conventionnel.

En pratique, choisir entre les deux modes de rupture dépend surtout du contexte de fin de contrat plutôt que du montant de l'indemnité, souvent proche dans les deux cas.

Information à caractère informatif, sans conseil juridique.

Dernière vérification le 2026-07-03.