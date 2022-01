Qu’est-ce que la convention collective des bureaux d’études techniques ?

La convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils organise les rapports de travail entre les salariés et les employés d’entreprises exerçant dans l’ingénierie, le conseil, les services informatiques, l’organisation de foires et de salons et la traduction et l’interprétation.

Son objectif est d’adapter et de décliner des règles génériques de droit du travail aux activités auxquelles elle s’applique.

Par exemple, la convention Syntec prévoit des règles spécifiques s’agissant de la résiliation du contrat de travail, des congés, de la rémunération ou encore de la formation.

Par ailleurs, la convention collective des bureaux d’études techniques est repérable à son code IDCC 1486.

💡 Bon à savoir : un code IDCC (identifiant des conventions collectives) est attribué à chaque convention collective et permet de l’identifier.