"RRHH" es la abreviatura de "Recursos Humanos". Se refiere a la función o departamento dentro de una organización que se encarga de gestionar y administrar aspectos relacionados con el personal empleado. Esto incluye tareas como reclutamiento y selección de personal , contratación, capacitación, evaluación del desempeño, administración de salarios y beneficios, resolución de conflictos laborales, entre otros.

Por ello, el capital humano es, sin lugar a duda, cada vez más importante en el entorno empresarial. Por tal razón, cada vez más negocios apuestan por darle un valor añadido que se traduzca en políticas de bienestar y derechos laborales. Generalmente, todo esto se incluye dentro de la gestión de equipos y la gestión de recursos humanos.

Pero…¿Sabes qué significa RRHH y para qué sirve? Pues no te preocupes, en el post de hoy os explicamos lo qué significa RRHH y por qué es tan importante en las empresas.

¿Qué significa las siglas RRHH?

¿Qué significa las siglas RRHH?

Como ya hemos dicho anteriormente, las siglas RRHH hacen referencia a los Recursos Humanos. Por lo tanto, comprender qué significa RRHH es primordial para una buena gestión de la empresa. Podemos decir que, los RRHH son el conjunto de profesionales que trabajan por y para otras personas, creando un ambiente que favorezca el trabajo y garantice el cumpliento de los derechos del trabajador , tales como las vacaciones laborales, los permisos retribuidos, entre otros.

Lo más común es que, en las medianas y grandes empresas, esta función esté cubierta por un departamento específico. Esta sección es una de las que recibe mayor inversión en aquellos negocios que apuestan por el crecimiento interno. Las pequeñas empresas suelen optar por externalizar esta disciplina mediante la contratación de una asesoría.

En todo caso, el concepto es bastante amplio, lo que complica entender qué significa RRHH en recursos humanos. No obstante, estas tres características clave te ayudarán a conocerlo:

Universalidad : hay que trabajar sobre toda la plantilla para garantizar el desarrollo de la carrera profesional .

Evolución : es fundamental buscar constantemente nuevos avances y metodologías mediante el I+D+i.

Implicación: su trabajo debe ser resultado de la participación de todos los profesionales de la compañía.

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¿Cuál es el origen de los recursos humanos?

Ahora que ya has visto qué significan las siglas RRHH y cómo funcionan los RRHH, es imprescindible echar un vistazo atrás. Tradicionalmente, se considera que este ámbito es independiente del sentido económico o empresarial. No obstante, la actualidad es una prueba de ello, pues se observa una distinción entre la consideración del capital humano y el monetario. Sin embargo, en su origen, fue un término significativamente estratégico.

En el siglo XX, Frederick Taylor fue uno de los primeros en entender qué significa RRHH gracias a sus contribuciones al pensamiento científico corporativo. Para ello, identificó cuatro ejes sobre los que la gestión del capital debía pivotar. Estos pasaron a ser tan respetados que, hoy en día, constituyen las bases de los departamentos de recursos humanos. Siendo compatibles con el teletrabajo .

Planear : Entre las cuales encontramos la organización en el trabajo , su metodología y la producción que se espera obtener.

Controlar : Así mismo, controlar nos permite efectuar un seguimiento del trabajo para optimizar su vinculación con la empresa.

Preparar : El término de preparar consiste en seleccionar a los empleados según sus aptitudes y su potencial rendimiento.

Ejecutar: Y finalmente, ejecutar consiste en establecer las tareas que cada empleado puede realizar y así mismo vigilar su evolución.

En resumen, el origen de los recursos humanos se encuentra en la necesidad de gestionar de manera más eficiente y ética a los trabajadores en un contexto de crecimiento industrial y evolución de las leyes laborales. A medida que el campo de recursos humanos ha evolucionado, ha abrazado conceptos de desarrollo profesional, relaciones laborales, diversidad e inclusión , y otros aspectos cruciales para optimizar el potencial humano en busca del éxito empresarial a largo plazo.

¿Para qué sirven los RRHH en una empresa?

La experiencia, obviamente, no ha hecho más que confirmar su necesidad. Ahora conoces los RRHH y qué significa este concepto, pero…¿Sabes cuál es su utilidad en el contexto actual?

En primer lugar, este punto de comunicación resulta esencial, ya que es un canal decisivo entre la empresa y la plantilla. Lo que se pretende es evitar el clima laboral desfavorable que pueda ocasionar una pérdida de implicación o, en el peor de los casos, incrementar la tasa de rotación del personal .

Por otro lado, no hay que olvidar que se ponen sobre la mesa valores primordiales como la resiliencia, la superación o la motivación. Hoy en día, es común que los profesionales de este sector colaboren con expertos en coaching, mentoring o psicología. Esto es factible, sobre todo, gracias al plan de recursos humanos .

Después de establecer qué significa RRHH en una empresa, es primordial pasar a la práctica. En este sentido, hay ciertas funciones que te permiten conocer su impacto en el ámbito corporativo. Entre las cuales, podemos destacar las siguientes:

Organizar el cumplimiento de objetivos: Para comprender este punto, debes entender la plantilla como un grupo de personas que tiene propósitos individuales y colectivos. El departamento de RRHH necesita, por lo tanto, garantizar que cada empleado puede conseguirlos mediante ciertas herramientas, como la promoción interna, la gestión del personal o la formación profesional. Garantizar la movilidad interna: Las plantillas estáticas son uno de los principales enemigos de un negocio. Las empresas del siglo XXI necesitan controlar la movilidad de los empleados. ¿Qué pretende decir esto? Simplemente, que cada trabajador pueda escalar dentro de su propio departamento mediante técnicas de reskilling y upskilling . Gestionar el crecimiento de la plantilla: Cuando un negocio atraviesa una etapa de crecimiento, necesita gestionar adecuadamente la entrada de nuevos profesionales. Para lograrlo, implantar una estrategia para atraer y retener talento es crucial, lo que queda estrechamente vinculado con el principio de la preparación que te comentábamos antes. Es aquí cuando más se hace patente el verdadero significado de RRHH.

Así pues, ya has visto qué significa RRHH y cuál es su potencial en el negocio. Inevitablemente, el futuro pasa por la gestión del personal y la valoración del capital humano. PayFit ofrece soluciones de software para la gestión de recursos humanos y nóminas. A través de nuestra plataforma, puedes realizar varias tareas y funciones relacionadas con los RRHH para simplificar y optimizar los procesos en tu organización.

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