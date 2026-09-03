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Guía sobre la digitalización de los RR. HH.
Estudio con YouGov que muestra datos reales y actualizados
Guía creada por nuestros expertos laborales
Recurso gratuito para que ahorres tiempo
Preguntas frecuentes
sobre la digitalización de los RR. HH.
La digitalización de los RRHH ha permitido la creación de un modelo de gestión laboral híbrido que combina una solución tecnológica y un equipo humano experto en laboral que permite ahorrar tiempo y costes.
¿Sabías que el 77% de las empresas ya ha empezado a digitalizar diferentes áreas de negocio?
Encontrarás información básica sobre la digitalización de los RRHH de las empresas en España (en concreto, su departamento de RRHH), consejos, claves y técnicas, un estudio de PayFit y Yougov que muestra datos reales y actualizados, y mucho más.
Si quieres dar el paso para digitalizar los RRHH de tu negocio y no sabes cómo hacerlo si ya lo has intentado y no ha salido del todo bien, este recurso será tu guía perfecta para lograrlo.
Podrás conocer datos reales de la situación actual en España en cuanto a la digitalización de las empresas y los RRHH, cuáles son las principales inseguridades para dar el paso y tips sobre cómo hacerlo. Además, también te contamos algún caso real.