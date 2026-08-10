Como hemos visto en artículos anteriores, hay diferentes tipos de baja laboral , que derivan de situaciones o casuísticas distintas. Todas ellas están contempladas en el artículo 29 del Estatuto de Trabajadores y en la Ley General de la Seguridad Social.

Según la LGSS el concepto de baja laboral se define como: “Situación en la que se encuentran los trabajadores impedidos temporalmente para trabajar debido a enfermedad común o profesional y accidente, sea o no de trabajo, mientras reciban asistencia sanitaria de la Seguridad Social. También tendrán la consideración de situaciones determinantes de incapacidad temporal los períodos de observación por enfermedad profesional en los que se prescriba la baja en el trabajo durante los mismos.”

¿Qué es la baja por enfermedad profesional? ¿Cuáles son las enfermedades profesionales más comunes? ¿Cuánto se cobra? En este artículo trataremos todos los aspectos que debes saber sobre la baja por enfermedad profesional.

¿Qué es la baja por enfermedad profesional?

¿Qué es la baja por enfermedad profesional?

La enfermedad profesional se puede definir como la patología médica, traumática o el daño contraído como consecuencia del trabajo realizado. Es un concepto que viene definido en el artículo 157 de la Ley General de la Seguridad Social, que la presenta como: “La baja por enfermedad profesional es aquella contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena o propia en las actividades que se especifiquen en el cuadro que se apruebe por las disposiciones de aplicación y desarrollo de esta ley, y que esté provocada por la acción de los elementos o sustancias que en dicho cuadro se indiquen para cada enfermedad profesional“.

Nos encontramos, por tanto, ante un concepto puramente legal, y en el cual deben darse estos dos elementos:

Que esta enfermedad sea consecuencia de las actividades que se especifican en el actual cuadro de enfermedades profesionales , publicado en el Real Decreto 1299/2006.

Que la procedencia de esta enfermedad sea la acción y gestión de elementos o sustancias que se indican en el cuadro de enfermedades profesionales.

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¿Cuáles son las enfermedades recogidas en el cuadro de enfermedades profesionales?

El cuadro de enfermedades profesionales publicado en 2006 mediante el Real Decreto 1299/2006, vigente desde el 01 de enero de 2007 hasta la actualidad. En ese sentido, el Real Decreto establece las reglas para actualizar dichas enfermedades y además, dos anexos:

¿Cuáles son las enfermedades profesionales más comunes?

Pero entonces…¿cuáles son las enfermedades profesionales más comunes? Pues bien, las enfermedades profesionales más frecuentes son: el dolor de espalda, el estrés y la fatiga visual.

En diversas ocasiones, se preguntan si la baja por ansiedad es una enfermedad profesional. Aunque hay precedentes, no siempre es fácil vincular la ansiedad con el trabajo al no haber un hecho físico desencadenante, como puede ser el caso de una caída.

Sentencia de enfermedad común a profesional En la Sentencia del Juzgado de lo Social Nº5 de Madrid de mayo de 2022 el tribunal consideró que la baja por ansiedad del trabajador fue un accidente laboral debido a varios factores clave. Primero, el episodio de ansiedad ocurrió en el lugar de trabajo. Además, se determinó que las condiciones laborales inadecuadas, específicamente la falla constante y frecuente de la maquinaria, contribuyeron directamente al deterioro de la salud mental del empleado. Esta situación resultó en una carga de trabajo excesiva que no fue abordada adecuadamente por la empresa, a pesar de las advertencias previas del trabajador. La sentencia destacó que el caso no se trataba de un estrés laboral típico, sino de un incremento en la carga y el estrés laboral causado por fallos continuos en la maquinaria, lo que obligaba al empleado a trabajar bajo una presión constante. A raíz de esto, y tras una petición de la Inspección de Trabajo, se reclasificó la baja de contingencias comunes a accidente laboral. Además, se llevó a cabo una evaluación de riesgos psicosociales en la empresa, donde seis de los nueve elementos evaluados mostraron resultados negativos, evidenciando la falta de medidas correctivas por parte de la empresa.

Las enfermedades profesionales más comunes varían según el sector y las condiciones de trabajo, pero algunas de las más frecuentes incluyen trastornos musculoesqueléticos, como la tendinitis y el síndrome del túnel carpiano, que suelen afectar a quienes realizan movimientos repetitivos o esfuerzos físicos continuos. Asimismo, las enfermedades respiratorias, como el asma ocupacional y la silicosis, son prevalentes en entornos con exposición a polvo y sustancias químicas. Además, los trastornos relacionados con el estrés y la ansiedad están ganando notoriedad, especialmente en ambientes de alta presión y demanda. Identificar y mitigar los riesgos asociados a estas enfermedades es crucial para preservar la salud y el bienestar de los trabajadores, así como para mantener la productividad y eficiencia en el lugar de trabajo.

¿Cuánto se cobra en una baja por enfermedad profesional?

La prestación económica de la baja por enfermedad profesional consiste en un subsidio diario calculado en función de la base reguladora y el origen de la incapacidad, que se abonará durante los días naturales en que el interesado se encuentre en la situación de incapacidad temporal.

Por ello, para poder beneficiarse de esta prestación compensatoria, se deben cumplir los siguientes requisitos:

Estar afiliado y en alta en la Seguridad Social o en situación asimilada a la de alta en el momento en que se produzca la IT.

La situación de incapacidad se desencadena en el momento en que el médico de cabecera del Servicio Público de Salud o de la Mutua de Accidentes expide el correspondiente parte médico de baja.

Que esta esté contemplada en el cuadro de enfermedades profesionales comentado en el apartado anterior.

En el caso de baja por enfermedad profesional y accidente de trabajo el subsidio consiste en el 75% de la base reguladora de la nómina desde el día siguiente al de la baja.

¿Quién paga en la baja por enfermedad profesional?

Una de las dudas más frecuentes sobre las bajas laborales, y en concreto sobre la baja por enfermedad profesional, es…¿quién paga? De acuerdo con la ley, el abono de esta prestación económica será efectuado por la empresa con la misma periodicidad que el salario , bien por delegación a través de colaboración obligatoria, bien a su cargo a través de colaboración voluntaria, en virtud de la colaboración de las empresas en la gestión de la protección de la Incapacidad Temporal y de la asistencia sanitaria.

En cuanto a quién asume los costes, debemos fijarnos el tipo de contingencia del que estamos hablando:

En este caso de baja por enfermedad profesional, y también en caso de baja por accidente laboral , es la Seguridad Social o la entidad gestora quien asume el coste desde el día siguiente al inicio de la baja médica de acuerdo a los porcentajes mencionados anteriormente.

Con respecto a las prestaciones económicas derivadas de la baja por incapacidad temporal , en caso de baja por enfermedad común o accidente no laboral, la Seguridad Social asume su coste desde el día 16 de la baja.

¿Qué diferencia hay entre un accidente de trabajo de una baja por enfermedad profesional?

Otra de las dudas que surgen a menudo en cuanto a la baja por enfermedad profesional es la diferencia entre accidente de trabajo y enfermedad profesional . A modo de resumen, podemos decir que la diferencia es básicamente el período de latencia.

Como ya hemos dicho anteriormente, un accidente laboral es aquel daño o lesión sufrida por un trabajador durante su actividad laboral. Es decir, cualquier accidente que sufra el trabajador tanto durante su jornada de trabajo como durante el desplazamiento hacia este, salvo en los casos de imprudencia o imprudencia temeraria.

Por lo tanto, el accidente de trabajo se produce en un momento puntual, mientras que la enfermedad laboral se va generando paulatinamente a consecuencia de la prestación constante y diaria de las funciones de trabajo.

Esperamos que este artículo haya clarificado tus preguntas sobre las enfermedades profesionales más comunes. Como hemos mencionado en otras publicaciones, consideramos esencial que la salud y la seguridad se establezcan como los pilares fundamentales de tu empresa. Además, es importante recordar que los empleados que se encuentran de baja laboral, ya sea por enfermedad profesional o por otros motivos, representan una reducción en la capacidad operativa diaria de tu negocio.

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