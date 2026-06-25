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La
baja médica interrumpe las vacaciones
: los días no disfrutados se pueden recuperar posteriormente.
Plazo máximo de 18 meses
desde el final del año en que se generaron para disfrutar las vacaciones pendientes.
El trabajador
sigue acumulando vacaciones durante la baja
, ya que el periodo de IT computa como tiempo trabajado.
Viajar estando de baja
requiere autorización médica
; depende de cada caso y tipo de baja.
La empresa
no puede negar arbitrariamente
el disfrute de vacaciones tras la baja, aunque puede reprogramarlas por causas organizativas justificadas.
El derecho a disfrutar las vacaciones es irrenunciable para todos los trabajadores. Pero ¿qué ocurre cuando una
baja laboral
coincide con el periodo vacacional planificado? Esta situación genera dudas tanto a empleados como a responsables de RRHH y a empresarios.
¿Se pierden esos días? ¿Cuánto tiempo hay para recuperarlos?
En este artículo te explicamos qué dice la normativa vigente, cuáles son los derechos del trabajador y las obligaciones de la empresa, y cómo gestionar de forma eficiente las
bajas laborales que coinciden con vacaciones
, incluyendo plazos de caducidad y casos especiales como la baja por depresión.
¿Qué pasa con las vacaciones si estás de baja laboral?
Cuando un trabajador sufre una
baja médica
durante el periodo de vacaciones planificadas,
no pierde esos días
. El artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores establece que, si el periodo de vacaciones coincide con una incapacidad temporal (IT), el trabajador podrá disfrutarlas en una fecha distinta, aunque haya finalizado el año natural.
¿Se acumulan vacaciones durante la baja laboral?
Sí. Durante toda la situación de incapacidad temporal,
el trabajador sigue generando días de vacaciones
como si estuviera en activo. La baja, ya sea por enfermedad común, accidente laboral o
baja por depresión
, no suspende el devengo del derecho al descanso anual retribuido.
¿Puede la empresa negar las vacaciones tras la baja?
La empresa
no puede denegar el disfrute de las vacaciones de forma arbitraria
. Sin embargo, sí puede reprogramarlas si existen causas organizativas justificadas (picos de producción, ausencia de personal clave, etc.), siempre que se respeten los plazos legales y se alcance un acuerdo con el trabajador. En caso de conflicto, el empleado puede acudir a los tribunales, que habitualmente respaldan su derecho.
¿Cuánto tiempo tienes para recuperar vacaciones tras una baja laboral?
El
plazo general es de 18 meses
desde el final del año en que se originaron las vacaciones. Esto significa que, si un trabajador cayó de baja en 2024 y no pudo disfrutar sus vacaciones ese año, podrá tomarlas hasta
junio de 2026
.
¿Cuándo empiezan a contar los 18 meses?
El plazo de 18 meses no comienza a contar durante la baja, sino
a partir del alta médica
. Si el trabajador ha estado en situación de IT de forma continua, sus vacaciones no caducan por el mero transcurso del tiempo mientras dure la incapacidad. Esta interpretación está respaldada tanto por el Tribunal Supremo español como por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
¿Qué ocurre si el contrato termina con vacaciones pendientes por baja?
Si el contrato se extingue y el trabajador aún tiene vacaciones no disfrutadas por causa de una baja laboral, la empresa está obligada a
compensarlas económicamente en el finiquito
. Este derecho se mantiene aunque el vínculo laboral ya haya finalizado.
¿Hay excepciones al plazo de 18 meses?
Sí. En el caso de bajas por
maternidad o paternidad
(permiso por nacimiento y cuidado de menor), el Estatuto de los Trabajadores reconoce que las vacaciones pueden disfrutarse una vez finalizado el permiso,
sin límite de 18 meses
. También pueden existir condiciones más favorables en el convenio colectivo aplicable. Tipos de baja que pueden afectar a estos plazos de forma diferente incluyen la
baja por recaída
o la
baja por operación
, que en bajas prolongadas pueden dar más margen al trabajador para recuperar días.
¿Cómo debe gestionar RRHH el seguimiento de estos plazos?
Es fundamental que los departamentos de RRHH mantengan un
registro actualizado de las fechas de inicio y fin de cada baja
, así como de los días de vacaciones pendientes de cada trabajador. Un sistema de gestión digitalizado permite controlar automáticamente los plazos de caducidad y evitar que los empleados pierdan días a los que tienen derecho por falta de seguimiento.
¿Se puede viajar estando de baja laboral?
Viajar durante una
baja laboral
es un tema delicado que depende del tipo de baja, la naturaleza de la enfermedad o lesión y la valoración del médico responsable. En España
no existe una prohibición legal expresa de viajar durante la baja
, pero sí existen condiciones que deben cumplirse.
¿Qué condiciones se deben cumplir para viajar de baja?
La condición imprescindible es la autorización médica.
El médico tratante debe valorar si el viaje es compatible con la recuperación del trabajador. Si el viaje no interfiere con el tratamiento ni pone en riesgo el alta médica, puede ser autorizado. En cualquier caso, el trabajador debe:
Obtener la
autorización expresa del médico
.
Comunicarlo a la empresa
, especialmente si implica cambio de domicilio o traslado al extranjero.
Mantener la
disponibilidad para controles médicos
o inspecciones de la Seguridad Social.
¿Puede viajar alguien con baja por depresión?
En el caso de una
baja por depresión
, el cambio de entorno o un viaje de descanso puede, en ocasiones,
formar parte del tratamiento
recomendado por el psiquiatra o psicólogo. En estos casos, el médico puede autorizar el desplazamiento si considera que beneficia la recuperación. Sin embargo, en situaciones como una
baja por operación
, viajar podría ser contraproducente y, normalmente, el médico no lo autorizaría.
Caso práctico: Baja médica durante las vacaciones de verano
Situación:
Ana trabaja en una empresa con convenio del sector servicios. Tiene 22 días laborables de vacaciones anuales. El 15 de julio inicia su periodo vacacional planificado, pero el 18 de julio sufre una rotura de tobillo y le dan la baja médica. El alta médica llega el 5 de septiembre.
Concepto
Detalle
Resultado
Vacaciones planificadas
15 de julio al 5 de agosto
22 días laborables
Días de vacaciones disfrutados antes de la baja
15, 16 y 17 de julio
3 días laborables
Vacaciones pendientes tras el alta
22 - 3 = 19 días
219 días laborables a reprogramar
Plazo máximo para disfrutarlos
18 meses desde el 31/12/2025
Hasta el 30 de junio de 2027
¿Qué debe hacer la empresa?
Registrar la baja desde el 18 de julio, anotar los 3 días de vacaciones ya disfrutados y coordinar con Ana la reprogramación de los 19 días pendientes una vez reciba el alta, dentro del plazo legal.
Gestionar correctamente la interacción entre
bajas laborales y vacaciones
requiere un control preciso de fechas, plazos y documentación. PayFit automatiza el seguimiento de ausencias,
calcula automáticamente los días de vacaciones pendientes
tras una baja y te alerta de los plazos de caducidad, evitando errores y reclamaciones.
Preguntas frecuentes sobre baja laboral y vacaciones
La baja médica interrumpe el periodo de vacaciones.
Según el artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores, el trabajador tiene derecho a disfrutar los días no tomados en una fecha posterior, incluso si ha terminado el año natural. La empresa no puede computar como vacaciones disfrutadas los días en los que el trabajador estaba de baja.
El plazo general es de
18 meses desde el final del año en que se generaron
. Por ejemplo, si las vacaciones correspondían a 2025 y no pudiste disfrutarlas por una baja, tienes hasta el
30 de junio de 2027
para tomarlas. Este plazo puede ser más favorable según el convenio colectivo.
Sí. El Tribunal Supremo y el TJUE han confirmado que el trabajador puede iniciar sus vacaciones
inmediatamente después del alta médica
, sin necesidad de reincorporarse primero al puesto. La empresa debe recibir la solicitud por escrito junto con el parte de alta.
No. Los días en los que el trabajador está de baja
no computan como vacaciones disfrutadas
. Solo cuentan los días previos a la baja dentro del periodo vacacional. El resto queda pendiente para su disfrute posterior.
Depende del tipo de baja y de la
autorización médica
. No existe prohibición legal expresa, pero el médico debe valorar si el viaje es compatible con la recuperación.
Viajar sin autorización puede dar lugar a la extinción de la prestación
por incumplimiento de las obligaciones del beneficiario. En bajas por enfermedad psiquiátrica, como la
baja por depresión
, el médico puede incluir el descanso en el tratamiento.
El mismo principio aplica: si el trabajador cae de baja durante las vacaciones colectivas fijadas por la empresa,
conserva el derecho a disfrutar esos días en otro momento
. La empresa deberá acordar con el trabajador unas fechas alternativas, dentro del plazo de 18 meses.