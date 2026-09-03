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Guía sobre reducción y adaptación de la jornada
Guía creada por nuestros expertos en recursos humanos
Aspectos claves sobre la reducción y adaptación de la jornada
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Preguntas frecuentes
sobre la adaptación y reducción de la jornada
La adaptación de jornada es el derecho de la persona trabajadora a modificar la distribución o la forma de prestación de su tiempo de trabajo (horario, turnos, teletrabajo, jornada continuada, etc.) para conciliar la vida laboral y familiar, sin reducir horas ni salario.
La reducción de jornada, en cambio, implica trabajar menos horas con una disminución proporcional del sueldo, normalmente por guarda legal o cuidado de familiares.
Puede pedir la adaptación cualquier persona trabajadora que necesite conciliar por motivos familiares, siempre que la medida sea razonable y proporcionada en relación con la organización de la empresa. La reducción de jornada puede solicitarse, entre otros supuestos, por cuidado de hijos menores de 12 años, personas con discapacidad o familiares que no puedan valerse por sí mismos y no desempeñen actividad retribuida.
Nuestra guía explica los requisitos legales, el procedimiento de solicitud, los plazos de negociación con la empresa y las posibles respuestas empresariales. También detalla cómo afecta cada medida al salario, a las cotizaciones y a la protección frente al despido, además de incluir ejemplos prácticos y criterios recientes aplicados por los tribunales.