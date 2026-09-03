La adaptación de jornada es el derecho de la persona trabajadora a modificar la distribución o la forma de prestación de su tiempo de trabajo (horario, turnos, teletrabajo, jornada continuada, etc.) para conciliar la vida laboral y familiar, sin reducir horas ni salario.

La reducción de jornada, en cambio, implica trabajar menos horas con una disminución proporcional del sueldo, normalmente por guarda legal o cuidado de familiares.