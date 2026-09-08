Tres generaciones conviven en el mercado laboral. Y tú, como responsable de RRHH te preguntas: ¿mi estrategia de captación y retención de talento funciona igual para la generación de baby boomers y la generación Z?

Es evidente que las necesidades y las formas de trabajar de las generaciones han cambiado pero hay una cosa que está clara: ahí fuera hay talento y hay que saberlo atraer y retener.

Efectivamente, el talento puede estar escondido en cualquier sitio. Mientras la generación Z no concibe otro entorno que el de las redes sociales: Linkedin, Youtube, Facebook, Xing, Twitter… Existen personas que confían en los portales de empleo más tradicionales, en los nuevos que surgen o bien en las bolsas de empleo que se publican desde instituciones públicas o privadas, como las universidades.

Pero no te agobies, hablando con nuestra experta en selección de talento en Payfit España, Andrea Soler, te desvelamos dónde encontrar y retener talento este próximo 2025.

Sin estrategia, no hay atracción de talento

Antes de conocer los lugares clave para atraer y retener talento y a las personas más cualificadas para tu empresa, necesitarás establecer una estrategia de captación y de retención de talento.

La estrategia empieza en la propia oferta de trabajo que se está ofreciendo. ¿Estás buscando una persona para una posición determinada? ¿Estás captando talento para alimentar tu base de datos de candidatos para posibles necesidades futuras?

Una vez tengas claro cuál es tu intención con la contratación, tendrás que definir la manera en la que conseguirás estos perfiles: será de manera inbound (esperando a que la gente aplique a la posición simplemente haciendo promoción de la nueva vacante), lo harás de manera outbound (yendo tú mismo a buscar los candidatos), será una posición que encontrarás con headhunting (una técnica outbound mucho más sofisticada) o bien tirarás de contactos.

El siguiente paso será establecer el proceso de selección, cómo serán las entrevistas y quién será el hiring manager: los pasos que todo candidato deberá superar para formar parte de tu equipo y cómo se estructurará el nuevo candidato en los equipos existentes.

Organizar el proceso de onboarding para que el empleado pueda tener una buena experiencia desde el principio será un punto clave para poder sacarle brillo a ese diamante en bruto que acaba de unirse a la empresa y necesita ponerse al día cuánto antes.

Finalmente deberás tener claro cuáles son los beneficios que van a permitir captar el talento y retenerlo. ¿Es ofrecer un salario competitivo? ¿Ofrecer buenos complementos salariales? ¿Un salario emocional y una cultura de empresa? Este paso puede ser determinante.

Dónde atraer y retener talento en 2025

Si te das cuenta, la búsqueda de empleo, los procesos de selección y las entrevistas se han digitalizado, especialmente tras la pandemia. Esto te permite ser mucho más eficiente si cuentas con las herramientas adecuadas para hacerlo. Pero tendrás que ir con cuidado porque eso significa que los procesos son rápidos y hay que ser ágil.

Redes sociales

Hoy en día la mayoría de perfiles dispuestos a encontrar trabajo forman parte de alguna red social, y nos apostamos lo que sea a que la más común es LinkedIn. Tener presencia en Redes Sociales como empresa no solo sirve para aumentar la notoriedad de marca sino también para atraer el talento.

Gracias a las técnicas de employer branding puedes conseguir que muchos candidatos apuesten por ti. Los candidatos saben lo que buscan y el buscador de muchas redes sociales es muy preciso.

Poder posicionar tus ofertas de trabajo te permitirá aparecer en los primeros resultados de búsqueda y si la oferta es llamativa, poco más tendrás que hacer.

Tu página de Carreras

Es esencial contar con una buena página de carreras en tu página web. Puede que haya candidatos que conozcan tu empresa de manera orgánica accediendo a tu propia web.

Tener presencia online actualizada de las posiciones de trabajo abiertas permite al candidato conocer partes muy interesantes de la empresa y de la posición de trabajo, así como los valores de la empresa, las instalaciones, y la manera de trabajar.

Y es ahí amigo, cuando creas un primer vínculo con el candidato sin apenas darte cuenta.

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Portales de empleo tradicionales

Muchos candidatos apuestan por los portales de empleo tradicionales. Los portales de empleo son sitios Web que reúnen en un mismo lugar miles de ofertas para cubrir todo tipo de puestos de trabajo de las más variadas empresas.

Por esta razón, es esencial posicionar también tus vacantes de trabajo en estos espacios. Existen multitud de portales web para encontrar talento pero es cierto que hay portales de empleo específicos para industrias o empresas concretas como Talently, para empleos tecnológicos o Welcome to the jungle, para encontrar ofertas de trabajo en startups.

Consultorías de empleo

Por último, puedes acudir a las consultorías de selección de personal para que ellos hagan la búsqueda de talento para ti.

Si optas por esta alternativa, deberás dejar muy claro a la consultora cuáles son tus necesidades y hacer que se empapen bien de tu cultura de empresa para poder transmitirla a un candidato ya que poner un paso más entre candidato y empresa puede ser un contra en la experiencia de un candidato.

Cómo retener el talento en tu empresa

Ahora que ya has captado el talento, tendrás que saber cómo retenerlo para que no decida irse…

Hemos empezado el artículo hablando de las diferentes generaciones de profesionales que nos podíamos encontrar en el mercado laboral y en efecto, es esencial conocer el perfil de trabajador que tienes delante para poder retenerlo de una manera u otra.

Los baby boomers son perfiles profesionales que suelen quedarse más tiempo en un mismo sitio de trabajo, les gusta ir a la oficina, y también contar con beneficios salariales como puede ser un ticket restaurante o un seguro de salud.

La generación millenial, quiénes vivieron la crisis de 2008 cuando empezaron a insertarse en el mundo laboral buscan estabilidad financiera y les gusta seguir formándose a nivel profesional. Eso sí, necesitan conciliación laboral y nunca van a poder decir que no a organizar un campeonato de padel de empresa.

Y la generación Z, ay la generación Z… Les gusta el cambio, tener perspectivas de crecimiento personal y profesional, el trabajo híbrido y una cultura de empresa fuerte. Parecen los más difíciles de retener pero consideran el salario emocional más que ninguna generación.

Como responsable de RRHH deberás trabajar todos y cada uno de los elementos organizativos de tu empresa para facilitar la vida a tus empleados (y también a ti). ¿Sabes lo que dicen de healthy body healthy mind? En Payfit decimos, empleados felices, trabajo bien hecho.

Atraer y retener talento en 2025 puede ser un reto pero con una buena estrategia, buenas ofertas de trabajo y un buen proceso de selección, vas a poder encontrar a esas personas que estás buscando para lograr los objetivos empresariales.