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Calendario laboral y de RRHH 2026, fechas clave
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Momentos clave a tener en cuenta cada mes o trimestre
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Cada año trae nuevas obligaciones, plazos y cambios normativos que las empresas deben gestionar sin margen de error. El calendario laboral y de RRHH 2026 reúne en un solo documento todas las fechas clave que necesitas tener presentes: desde la presentación de modelos fiscales hasta los hitos de nómina, la gestión de vacaciones y las novedades legales que entran en vigor este año.
El objetivo es sencillo: que ningún plazo importante te pille por sorpresa. Ya sea la presentación del modelo 111 o 216, la campaña del IRPF, la regulación de las pagas extras o los hitos de recursos humanos como la planificación de vacaciones o la declaración de puestos para personas con discapacidad, este calendario te lo recuerda con antelación. Descárgalo gratis y tenlo siempre a mano.
¿Qué incluye el calendario de gestión laboral y RRHH 2026?
El calendario de recursos humanos 2026 cubre los tres grandes bloques de obligaciones que cualquier empresa española debe gestionar a lo largo del año:
Hitos fiscales y de nómina
Plazos de presentación del modelo 111 y 216 (trimestral y mensual según el volumen de facturación).
Presentación del modelo 190/296 en enero para las retenciones del ejercicio anterior.
Regularización del IRPF y presentación del modelo 145 con la situación familiar actualizada.
Calendario de pagas extraordinarias: verano (entre el 30 de junio y el 1 de julio) y Navidad (a mitad de diciembre).
Novedades de cotización 2026: MEI al 0,90 % y cotización adicional de solidaridad para salarios que superan la base máxima.
Obligaciones de RRHH y relaciones laborales
Febrero: Preparación del registro retributivo con todas las retribuciones recibidas durante 2025.
Marzo: Declaración de puestos de trabajo para personas con discapacidad (empresas de 50 o más empleados).
Abril: Inicio de la campaña del IRPF: preparación de documentación para empleados.
Mayo: Planificación del calendario de vacaciones de verano con al menos 2 meses de antelación, según el Estatuto de los Trabajadores.
Noviembre: Revisión del registro de horas trabajadas adicionales para su compensación.
Diciembre: Publicación del calendario laboral 2027, plan de contratación y prevención de riesgos laborales.
Festivos nacionales 2026
El calendario laboral 2026 incluye los festivos nacionales publicados en el BOE (Resolución de 17 de octubre de 2025), así como los días no laborables por comunidad autónoma. Conocer con antelación los puentes y periodos de menor actividad permite organizar mejor los turnos, las vacaciones y los cierres administrativos.
Gestionar todas estas fechas manualmente (con recordatorios dispersos y actualizaciones normativas que llegan a destiempo) es un riesgo innecesario. Un software de nóminas y RRHH actualizado en tiempo real aplica cada cambio normativo de forma automática y te avisa antes de cada plazo, para que puedas dedicar tu tiempo a lo que realmente importa.
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Preguntas frecuentes sobre el calendario laboral y de RRHH para 2026
El calendario laboral 2026 establece 14 días festivos nacionales, de los cuales 8 son no sustituibles y 6 son de libre disposición autonómica. A estos se suman los festivos propios de cada comunidad autónoma, que pueden variar. En total, para 2026 se contabilizan 252 días laborables a nivel nacional.
El calendario de RRHH, también conocido como calendario de relaciones laborales y recursos humanos, es una herramienta de planificación que recoge los hitos clave del año para el departamento de RR. HH.: plazos fiscales, obligaciones con la Seguridad Social, fechas de pagas extraordinarias, gestión de vacaciones y obligaciones legales recurrentes. Permite anticiparse a las cargas administrativas y evitar sanciones por presentación fuera de plazo.
El registro retributivo debe prepararse anualmente. La práctica habitual es elaborarlo en febrero, incluyendo todas las retribuciones del ejercicio anterior (2025). Todas las empresas, independientemente de su tamaño, están obligadas a tenerlo actualizado y disponible ante una posible inspección laboral.
En 2026 destacan varias novedades que impactan directamente en la gestión laboral: la subida del MEI al 0,90 %, la cotización adicional de solidaridad para salarios altos, el refuerzo del registro horario digital, la entrada en vigor progresiva de la Directiva de transparencia salarial de la UE y la reducción de la jornada máxima a 37,5 horas semanales. Consulta el resumen completo en nuestro artículo sobre las novedades laborales para 2026.
Las pagas extraordinarias se pagan habitualmente en dos momentos al año: la paga de verano, entre el 30 de junio y el 1 de julio, y la paga de Navidad, a mitad de diciembre. Las fechas exactas dependen del convenio colectivo aplicable. Algunas empresas optan por prorratear el importe mensualmente, lo que también debe quedar reflejado en el calendario de gestión laboral.