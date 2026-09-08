En cliquant sur le bouton « Souscrire à la fonctionnalité “Acompte sur salaire”», l’Utilisateur :

Certifie avoir tout pouvoir pour engager le Client dans la souscription à cette fonctionnalité ;

Certifie avoir lu et accepté le contenu de l’information ci-dessus et les Conditions Générales de Vente et d’Utilisation ;

Consent à la transmission par Payfit à Perspecteev des données du Client nécessaires à l’exécution des Services d’initiation de paiement fournis par Perspecteev, qui agit en tant que sous-traitant du Client indépendamment de Payfit ;

Accepte et reconnaît que Payfit ne sera en aucun cas responsable à l’égard du Client, à raison de quelque dommage que ce soit, pour l’utilisation et le bon fonctionnement de la plateforme ou des services d’initiation de paiement, qui seront fournis sous la seule responsabilité de Perspecteev, conformément au contrat que le client s’engage à signer avec Perspecteev ;