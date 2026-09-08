Payfit SAS y Payfit Recursos Humanos SL ("Payfit", "nosotros") prestan especial atención a la privacidad y a la protección de los datos personales.

La presente Política de Confidencialidad (la "Política") es para todas las personas que han aceptado formar parte de la comunidad de probadores (los "Probadores", "Usted").

Tiene por objeto describir la manera en que utilizamos sus datos personales en este contexto (en lo sucesivo, los "Datos Personales" o los "Datos") y, en su caso, los transmitimos a terceros, así como los derechos de los que disponen para controlar la forma en que se tratan sus Datos.

1. ¿ Quién es el responsable del tratamiento de sus Datos Personales ?

Los responsables conjuntos del tratamiento de sus Datos Personales son la sociedad Payfit SAS, con un capital de 413.071,44 euros, inscrita en el Registro Mercantil de París con el número 813 487 899, con domicilio social en 1 rue de Saint-Pétersbourg en París 75008 y la sociedad Payfit Recursos Humanos, Sociedad Limitada, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona con el NIF B67154237, con domicilio social en Avenida Josep Tarradellas, 38, 9ª planta, 08029 Barcelona, representada por Thomas Jeanjean en calidad de Presidente.

2. ¿ Quién es nuestro responsable de protección de datos ?

Payfit ha nombrado a un responsable de la protección de datos (en lo sucesivo, el "DPO" por sus siglas en inglés). Encargado de garantizar que sus Datos se traten en cumplimiento de la legislación aplicable, nuestro DPO se encuentra a su disposición para cualquier pregunta o comentario que pueda tener en relación con el tratamiento de sus Datos en la dirección legal@payfit.com.

3. ¿ Qué Datos utilizamos y para qué fines ?

Los Datos Personales utilizados son su nombre y apellido, su dirección de correo electrónico, los datos de su cuenta Payfit (como los datos de su nómina) si lo ha consentido y la empresa en la que trabaja, así como los datos relativos a su comportamiento y/o sus respuestas durante las pruebas y sus preferencias lingüísticas. Estos datos permiten a Payfit identificarle y pueden ser necesarios para realizar pruebas de usuario.

Tenga en cuenta que los datos personales utilizados pueden variar de una prueba a otra.

4. ¿ Cuál es la finalidad del tratamiento de sus Datos Personales ?

Payfit establece una comunidad de Probadores entre sus usuarios para que prueben nuevas características, versiones de sus productos y/o servicios, así como para recoger sus expectativas e impresiones sobre los productos y/o servicios de Payfit.

5. ¿ Cuál es el fundamento jurídico del tratamiento de sus Datos Personales ?

Este tratamiento se realiza exclusivamente sobre la base de su consentimiento.

6. ¿ A quién transmitimos sus Datos Personales ?

Sus Datos son comunicados al personal de Payfit encargado de realizar las pruebas y moderar la comunidad de Probadores.

Además, también transmitimos algunos de sus Datos a nuestros subcontratistas, que están obligados a utilizarlos solo en el marco de las tareas que les encomendamos y no para sus propios fines.

En este contexto, exigimos a nuestros subcontratistas que implementen estrictas medidas de confidencialidad y de protección de sus datos y que cumplan con la legislación aplicable al tratamiento de sus datos.

Salvo lo dispuesto anteriormente, nos comprometemos a no dar acceso a sus Datos a terceros sin su consentimiento previo, a menos que sea por un motivo legítimo (obligación legal, lucha contra el fraude o abuso, ejercicio de los derechos de defensa, etc.).

7. ¿ Se transfieren sus Datos fuera de la Unión Europea ?

Algunos de nuestros subcontratistas pueden estar establecidos fuera de la Unión Europea y en países que no presentan un nivel adecuado de protección de datos personales.

En este caso, Payfit se compromete a garantizar la seguridad y la confidencialidad de sus Datos, en especial, a través de:

la firma, caso por caso, de cláusulas contractuales tipo o de contratos de subcontratación de datos personales, de conformidad con el artículo 28 del RGPD.

8. ¿ Durante cuánto tiempo conservamos sus Datos Personales ?

Los Datos se conservan por la duración de su participación en las Pruebas y durante un máximo de 3 años desde su última participación. Usted puede retirar su consentimiento para el tratamiento de sus Datos Personales en cualquier momento.

9. ¿ Cuáles son sus derechoss ?

Si el tratamiento se basa en su consentimiento, puede retirarlo en cualquier momento enviando su solicitud al DPO (por correo postal o electrónico: legal@payfit.com).

En cualquier caso, puede oponerse al tratamiento de sus Datos Personales enviando su solicitud al DPO (por correo postal o electrónico: legal@payfit.com).

También puede acceder a sus Datos Personales y solicitar la supresión y/o la rectificación de los mismos o ejercer su derecho a la portabilidad de sus Datos, así como limitar su tratamiento.

Para ejercer estos derechos o para cualquier pregunta sobre el tratamiento de sus Datos en este sistema, también puede ponerse en contacto con nuestro DPO, cuyos datos de contacto se indican a continuación.

Si, tras ponerse en contacto con nosotros, considera que no se respetan sus derechos según la Ley francesa de "Informática y Libertades" o que el sistema de recopilación no se ajusta a las normas de protección de datos, puede presentar una reclamación (denuncia) ante la Comisión Nacional de Informática y Libertades francesa (CNIL) o ante la Agencia Española de Protección de Datos.

Datos de contacto del DPO:

legal@payfit.com

Payfit SAS - DPO

1 rue de Saint-Pétersbourg

75008 PARIS