Payfit lève 5M€. Monte dans la fusée !

Payfit lève 5M€ en Série A en octobre 2016.

Payfit a levé 5M€ en Série A, auprès d’Otium Venture et Xavier Niel, avec la contribution de Geoffroy Roux de Bézieux, Jean-Daniel Guyot, Oleg Tscheltzoff et TheFamily.

Ca y est, c’est officiel !

Payfit a levé 5M€ en Série A, auprès d’Otium Venture et Xavier Niel, avec la contribution de Geoffroy Roux de Bézieux, Jean-Daniel Guyot (Captain Train), Oleg Tscheltzoff (Fotolia) et TheFamily. Cette journée d’excitation est passée à toute allure…

En seulement 6 mois nous avons déjà réussi à rendre heureux plus de 250 clients, pour qui nous avons simplifié la tâche rébarbative et chronophage des fiches de paie. Lunettes pour tous, Sellsy, Aircall, Heetch etc., tous ont été conquis par leur nouveau système de gestion de la paie. Ils ont gagné du temps et économisé de l’argent. Ce n’est pas rien.

Et ce n’est que le début ! Cette levée n’est pas une fin en soi mais un moyen. Ghislain, Florian, le reste de l’équipe, et moi, on le sait, nous n’avons pas encore atteint notre objectif : celui de simplifier la vie de toutes les entreprises et de tous leurs employés en France et bientôt en Europe.

Grâce à ce tour de table, nous allons pouvoir aller plus vite et plus loin dans notre mission. Nous allons rendre notre technologie unique encore plus performante, notre plateforme encore plus intuitive et révolutionner la relation d’employeur à employé autour de l’organisation des ressources humaines. Nous allons également continuer à attirer des talents et recruter des A Players pour accompagner notre croissance. Enfin, nous allons partir à la conquête de l’Europe. Si on peut faciliter la vie des Français, pourquoi ne pas faciliter celle des autres !

Bref l’aventure ne fait que commencer, merci à nos Payfiters pour leur énergie, à nos clients pour leur confiance et à nos investisseurs pour leur soutien.

Les pieds sur terre mais la tête dans les étoiles, Sky is the limit