Une marque qui évolue avec ses clients

Des besoins en paie qui évoluent

La paie reste au cœur de Payfit. C’est notre expertise historique, celle qui nous a permis d’accompagner plus de 22 000 entreprises en France, en Espagne et au Royaume-Uni.

Mais les besoins des entreprises ont changé. Les équipes grandissent, les organisations se structurent et les sujets administratifs et RH deviennent plus nombreux. Les dirigeants et les équipes en charge des ressources humaines doivent gérer une réglementation complexe, des échéances importantes et des situations très différentes au quotidien.

Ils ne veulent pas nécessairement devenir experts de la paie. Ils veulent pouvoir comprendre ce qui se passe, prendre les bonnes décisions et consacrer leur temps à leur entreprise et à leurs équipes.

C’est pour cela que Payfit fait évoluer son rôle. Nos clients peuvent utiliser la plateforme de manière autonome, être accompagnés par nos experts ou déléguer davantage certaines étapes de leur gestion de la paie. Chacun peut ainsi choisir le niveau d’implication qui lui convient, tout en gardant de la visibilité sur les moments importants et le contrôle sur les décisions clés.

Un service de paie et RH complet

Notre accompagnement s’étend progressivement aux ressources humaines. Congés et absences, notes de frais, suivi du temps, entrées et sorties ou encore contrats : Payfit accompagne les entreprises sur un périmètre de plus en plus large.

Payfit AI, intégré au cœur du service, s’inscrit dans cette évolution. Ce véritable compagnon paie et RH aide les entreprises à détecter des incohérences, intégrer certaines variables de paie, générer des analyses RH ou encore répondre aux questions courantes des salariés. L’intelligence artificielle permet d’agir plus rapidement au quotidien. Les experts Payfit restent présents lorsque la situation demande du conseil, de l’analyse ou un accompagnement plus personnalisé.

Technologie et expertise humaine avancent ensemble pour offrir à chacun le bon équilibre entre autonomie et délégation.

Avancer en toute confiance

Se libérer de la complexité de la paie et des RH

Gérer la paie et les ressources humaines quand ce n’est pas son métier implique de nombreuses questions.

Ai-je renseigné les bonnes informations ? Ai-je oublié une étape ? Cette règle s’applique-t-elle à mon entreprise ? Que dois-je vérifier avant de clôturer la paie ?

Ces incertitudes peuvent rapidement devenir une source de stress et mobiliser une énergie importante. Les entreprises ont besoin de clarté, mais aussi de savoir qu’elles peuvent compter sur un partenaire lorsque la situation devient plus complexe.

Avancer en toute confiance ne signifie pas tout contrôler seul. Cela signifie savoir ce qui se passe, comprendre les étapes importantes, être accompagné lorsque cela est nécessaire et pouvoir déléguer le reste sans perdre la maîtrise.

C’est cette conviction qui guide aujourd’hui Payfit. Nous voulons aider les entreprises à se libérer de la complexité de la paie et des RH pour pouvoir se concentrer sur leur activité, leurs équipes et leurs projets.

Une identité pensée pour rendre cette promesse visible

Cette nouvelle identité n’est pas un changement esthétique isolé. Elle traduit l’évolution de Payfit et la manière dont nous voulons accompagner les entreprises.

Nous avons cherché à construire une marque plus humaine, plus claire et plus affirmée. Une marque capable d’inspirer confiance dans les moments où la précision et la fiabilité sont essentielles, tout en restant accessible et proche des personnes qui utilisent Payfit au quotidien.

Les entreprises et leurs équipes sont au centre de cette nouvelle expression. Payfit n’a pas vocation à être le personnage principal de chaque histoire. Ce sont les décisions prises par nos clients, les équipes accompagnées et les projets menés qui doivent être mis en lumière.

« Avancer en toute confiance doit se ressentir à chaque étape de l’expérience Payfit. De l’identité visuelle au produit, de Payfit AI à l’accompagnement de nos experts, chaque interaction doit traduire une même promesse : une expérience claire, rassurante et adaptée aux besoins de nos clients. C’est cette cohérence qui rend l’expérience Payfit reconnaissable et construit la confiance dans la durée. » David Ruiz, VP Design de Payfit

Ce qui change dans notre identité

Un logo simple et affirmé

Notre nouveau logo adopte une expression plus sobre, plus lisible et conçue pour durer. Il s’inscrit dans un système visuel plus large, qui rend Payfit immédiatement identifiable tout en conservant une relation accessible et chaleureuse avec les entreprises.

Des couleurs qui donnent de l’énergie sans sacrifier la clarté

Le noir et le blanc structurent désormais l’expérience Payfit. Ils créent une base lisible, cohérente et durable, notamment dans le produit.

Le rose, le bleu et le jaune viennent compléter cette palette par touches. Ils apportent de l’énergie, du rythme et de la singularité, tout en conservant les repères nécessaires à une expérience claire et fonctionnelle.

Une typographie plus éditoriale

Notre nouvelle typographie s’éloigne des codes très standardisés de la tech et du SaaS. Une police serif est utilisée dans les moments clés, notamment dans les grands titres, pour donner davantage de caractère à nos messages.

Cette typographie contribue à rendre notre expression plus humaine et plus distinctive, sans perdre la lisibilité indispensable aux sujets de paie et de ressources humaines.

Des illustrations plus humaines

Les illustrations permettent de représenter ce que l’interface seule ne peut pas toujours montrer. Elles mettent en avant celles et ceux qui gèrent la paie et les RH au quotidien, souvent dans l’ombre, et donnent une place plus visible à leurs situations de travail.

Le style évolue vers une expression plus spontanée et plus éditoriale, éloignée des codes habituels de la tech. Il apporte de la chaleur et de l’optimisme à des sujets parfois perçus comme complexes ou anxiogènes.

Des photographies qui placent les clients au centre

Notre nouvelle direction photographique donne la priorité à nos clients, dans leurs environnements de travail et au plus près de leur réalité.

Nous privilégions des images spontanées et documentaires, loin des représentations trop posées ou trop éloignées du quotidien. Les entreprises sont montrées en mouvement, avec leurs équipes, leurs projets, leurs contraintes et leurs réussites.

L’objectif est de représenter nos clients comme les acteurs de leur histoire, et non comme de simples utilisateurs d’un logiciel.

Une voix claire, humaine et tournée vers l’action

Une identité ne se résume pas à ce que l’on voit. Elle se reconnaît aussi à la manière dont une marque s’exprime.

Notre voix repose sur trois principes. Elle doit être celle d’un expert rassurant, capable de rendre les sujets complexes plus compréhensibles sans ajouter de pression. Elle doit également être celle d’un partenaire de confiance, attentif aux besoins de chaque entreprise et présent lorsque cela est nécessaire. Enfin, elle doit toujours aider à avancer, en donnant des informations claires et en facilitant l’action.

Chaque message doit ainsi permettre aux entreprises de mieux comprendre, de prendre une décision et de passer à l’étape suivante.

Une identité qui se prolonge dans le produit

La nouvelle identité se déploie également dans la plateforme Payfit. L’objectif est de créer une continuité entre ce que la marque promet et ce que les utilisateurs vivent dans le produit.

Les couleurs, la typographie et les composants visuels évoluent pour offrir une expérience plus cohérente. La nouvelle barre de navigation facilite l’accès aux pages les plus consultées et améliore la hiérarchisation de l’information.

Payfit AI devient également plus visible depuis l’espace administrateur afin de mieux accompagner les utilisateurs dans les tâches du quotidien, tout en laissant chacun choisir son niveau d’implication.

Une personne peut vouloir réaliser elle-même une action et simplement vérifier qu’elle est sur la bonne voie. Une autre peut préférer confier davantage d’opérations aux experts Payfit. Dans les deux cas, l’expérience doit rester claire, rassurante et facile à prendre en main.

Une nouvelle étape pour Payfit

Cette nouvelle identité marque une étape importante dans l’évolution de Payfit. Elle exprime davantage ce que nous sommes devenus : un service de paie et de ressources humaines qui combine plateforme, intelligence artificielle et expertise humaine.

« Une marque doit évoluer avec l’entreprise qu’elle représente. Payfit a beaucoup changé : notre offre s’est enrichie et notre rôle auprès des entreprises s’est élargi. Cette nouvelle identité rend cette évolution plus visible et traduit la manière dont nous voulons accompagner les entreprises au quotidien, avec davantage de simplicité, de confiance et d’autonomie. » Marion de Robillard, Chief Marketing Officer de Payfit

Cette identité sera déployée progressivement dans nos différents points de contact, du site web au produit, en passant par nos contenus et nos communications.

Ce qui ne change pas, c’est notre conviction de départ : les entreprises doivent pouvoir consacrer leur énergie à ce qui compte vraiment pour elles, en sachant qu’elles peuvent compter sur Payfit pour les accompagner sur les sujets de paie et de ressources humaines.