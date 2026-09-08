Una marca que evoluciona con las empresas

Las necesidades de nómina también cambian

La nómina sigue siendo una parte fundamental de Payfit. Es donde comenzó nuestro saber hacer y, desde entonces, hemos acompañado a más de 22.000 empresas en Francia, España y Reino Unido.

El crecimiento de las empresas viene acompañado de nuevas necesidades. Los equipos aumentan, las organizaciones se estructuran y las tareas administrativas y de RR. HH. se multiplican. Quienes dirigen las empresas y los equipos de RR. HH. tienen que desenvolverse en un entorno normativo complejo, estar pendientes de fechas clave y responder a situaciones muy distintas cada día.

No necesitan convertirse en expertos en nómina. Quieren entender qué está pasando, tomar buenas decisiones y centrarse en su negocio y en su equipo.

Por eso Payfit también está evolucionando. Nuestros clientes pueden utilizar la plataforma directamente, recurrir a nuestros expertos cuando lo necesiten o delegar por completo determinadas etapas de la gestión de la nómina. Cada uno de ellos puede elegir el nivel de implicación que mejor se adapte a sus necesidades, con una visión clara de lo que ocurre y la posibilidad de decidir en los momentos importantes.

Un servicio de nómina y RR. HH. cada vez más completo

Payfit está cada vez más presente en el día a día de las empresas. Acompañamos en la gestión de vacaciones y ausencias, control horario y seguimiento de proyectos. También en las incorporaciones, las salidas y los contratos laborales. Así, podemos ayudar a las empresas en cada vez más gestiones de nómina y RR. HH.

Payfit AI, integrado en el servicio, forma parte de esta evolución. No es solo una herramienta: es un compañero de nómina y RR. HH. que ayuda a las empresas a detectar anomalías, incorporar determinados conceptos variables en la nómina, preparar análisis de RR. HH. y responder a las dudas que surgen en el día a día de los empleados. La inteligencia artificial ayuda a agilizar las tareas del día a día. Y cuando una situación requiere asesoramiento, análisis o una respuesta más personalizada, los expertos de Payfit siguen ahí para acompañar a las empresas.

La tecnología y el saber hacer de nuestros expertos trabajan juntos para que cada empresa pueda decidir qué gestiones quiere llevar directamente y cuáles prefiere delegar.

Avanzar con confianza

Dejar atrás la complejidad de la nómina y los RR. HH.

Cuando la nómina y los RR. HH. no forman parte del día a día de una empresa, es normal que surjan muchas preguntas.

¿He introducido bien los datos? ¿Me he dejado algún paso? ¿Esta normativa se aplica a mi empresa? ¿Qué tengo que revisar antes de cerrar la nómina?

Estas dudas pueden generar estrés y quitar mucho tiempo y energía. Las empresas necesitan saber qué hacer en cada momento y poder contar con un equipo cuando las cosas se complican. Avanzar con confianza no significa hacerlo todo por tu cuenta. Significa tener claro qué está pasando, saber cuáles son los pasos importantes, pedir ayuda cuando hace falta y poder delegar el resto sin renunciar a decidir lo importante.

Esto es lo que guía a Payfit. Queremos ayudar a las empresas a dejar atrás la complejidad de las nóminas y los RR. HH. para que puedan centrarse en su negocio, sus equipos y sus proyectos.

Una identidad que refleja cómo queremos acompañar a las empresas

Esta nueva identidad no se limita a cambiar nuestra imagen. Refleja cómo ha evolucionado Payfit y cómo queremos estar al lado de las empresas.

Hemos querido crear una marca más humana, clara y reconocible. Una marca que transmita confianza cuando cada detalle cuenta, sin dejar de ser accesible y cercana para las personas que utilizan Payfit a diario.

En el centro están las empresas y las personas que las forman. Payfit no tiene que ser la protagonista de cada historia. Queremos que el foco esté en las empresas: en las decisiones que toman, en los equipos que hacen avanzar y en los proyectos que sacan adelante.

"Avanzar con confianza tiene que notarse en cada paso de la experiencia con Payfit. En la identidad visual, en el producto, en Payfit AI y en el acompañamiento de nuestros expertos, todo debe transmitir lo mismo: claridad, cercanía y confianza. Una experiencia que se adapta a las necesidades de cada empresa. Esa coherencia hace que Payfit sea reconocible y nos permite construir confianza con el tiempo." David Ruiz, Vicepresidente de Diseño de Payfit

Lo que cambia en nuestra identidad

Nuestro logotipo: sencillo, reconocible y pensado para durar

Hemos apostado por un logotipo más sencillo y sobrio. No tiene que contarlo todo sobre Payfit: forma parte de un sistema visual más amplio. El resultado es un logotipo moderno y con personalidad, pero también cercano y fácil de reconocer.

Colores: una paleta de colores con más fuerza y personalidad

El blanco y el negro forman la base de la experiencia.

Junto a ellos, el rosa, el azul y el amarillo ponen la nota de color. Aportan frescura y personalidad, ayudan a destacar la información importante y hacen más reconocible la identidad de Payfit.

Tipografía: una voz más editorial

En esta nueva identidad visual, la tipografía también tiene mucho que decir. Hemos elegido una tipografía serifa para los momentos clave: aporta carácter y nos aleja del estilo corporativo y funcional tan habitual del software como servicio (SaaS). La marca gana así un aire más actual, reconocible y humano.

Ilustraciones: un lenguaje visual más humano

Las ilustraciones nos permiten mostrar una parte de Payfit que una interfaz, por funcional que sea, no siempre puede contar. Con un estilo sencillo, expresivo y espontáneo, esta nueva línea se aleja del lenguaje corporativo de siempre y se acerca a la realidad del día a día de las empresas.

También pone el foco en las personas que están detrás de la nómina y los RR. HH.: en su trabajo, en sus avances y sus logros. El resultado es un lenguaje visual cálido, humano y optimista, que invita a seguir avanzando.

Fotografías: Nuestros clientes en el centro

Fotografiamos a personas reales en lugares de trabajo reales y en situaciones cotidianas. Buscamos imágenes espontáneas y documentales, lejos de las escenas corporativas demasiado preparadas.

Los encuadres son naturales y el entorno no es un simple fondo: forma parte de la historia y ayuda a mostrar la realidad de cada empresa.

El uso de las sombras pone el foco en las personas, que ocupan el centro de cada imagen, sin restar riqueza ni autenticidad del entorno.

Voz: clara, cercana y que ayuda a avanzar

Una identidad no es solo lo que se ve. También se reconoce en la forma de hablar de una marca.

Nuestra voz se apoya en tres principios. Queremos hablar como un experto que transmite confianza y explica los temas complejos sin meter presión. Como un equipo de confianza, atento a las necesidades de cada empresa y presente cuando hace falta. Y siempre con un objetivo: ayudar a avanzar, dar información clara y facilitar el siguiente paso.

Cada mensaje tiene que ayudar a las empresas a entender mejor lo que ocurre, tomar una decisión y saber qué hacer después.

Una identidad que también se nota en el producto

La nueva identidad también llega a la plataforma de Payfit. Queremos que la experiencia del producto esté a la altura de lo que promete la marca. Por eso, hemos actualizado los colores, la tipografía y los elementos visuales para que todo resulte más actual y coherente. Además, la nueva barra de navegación y el acceso directo a las páginas más utilizadas facilitan encontrar rápidamente lo que se necesita.

Payfit AI también está más visible en el área de administración y ayuda con las tareas del día a día. Cada empresa puede decidir cuánto quiere hacer directamente y qué prefiere dejar en manos de nuestros expertos.

Hay quien prefiere hacer una gestión por su cuenta y comprobar que va por el buen camino. Y hay quien decide dejarlo en manos de Payfit. En ambos casos, la experiencia debe ser clara, transmitir confianza y resultar fácil de usar.

Una nueva etapa para Payfit

Esta nueva identidad marca una etapa importante en la evolución de Payfit. Expresa mejor lo que somos hoy: un servicio de nómina y RR. HH. que combina una plataforma, inteligencia artificial y saber hacer de nuestros expertos.

"Una marca tiene que evolucionar al mismo ritmo que la empresa a la que representa. Payfit ha cambiado mucho: nuestra oferta se ha ampliado y el papel que desempeñamos junto a las empresas también. Esta nueva identidad hace visible esa evolución y refleja cómo queremos acompañarlas en el día a día, con más claridad, confianza y autonomía." Marion de Robillard, Directora de Marketing de Payfit

La nueva identidad se irá incorporando poco a poco a toda la experiencia con Payfit: desde la web y el producto hasta los contenidos y las comunicaciones.

La idea que nos guía desde el principio sigue siendo la misma: las empresas deben poder dedicar su energía a lo que de verdad importa, sabiendo que pueden contar con Payfit para encargarse de la nómina y acompañarlas en los procesos de RR. HH.