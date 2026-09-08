1. Objet du traitement

Payfit SAS, dont le siège social est situé au 1 rue de Saint-Pétersbourg, 75008 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 813 487 899, au capital social de 413 071,44 euros, représentée par Firmin Zocchetto, son Président (ci-après "Payfit"), traite vos données à des fins de de communication et/ou de prospection commerciale dans le but de vous proposer et vous présenter ses produits et services et de communiquer avec vous.

2. Base légale du traitement

La base légale du traitement est:

votre consentement si vous avez expressément consenti à ce que Payfit vous contacte (par exemple en remplissant le formulaire de demande de démo sur notre site internet) ou si vous avez consenti auprès d'un tiers (notamment Manageo) à ce que vos données soient transmises à ses partenaires commerciaux dont Payfit fait partie;

l'intérêt légitime de Payfit , notamment à développer sa clientèle. Dans ce cas, vos données ont été collectées par Payfit à partir de sources accessibles au public;

l'exécution d'un contrat si vous faites partie d'une société cliente de Payfit.

3. Données concernées par le traitement

Les données à caractère personnel objet du traitement sont votre nom, votre prénom, votre adresse e-mail, votre numéro de téléphone / fax, la société au sein de laquelle vous exercez vos fonctions, l'intitulé de votre poste, ainsi que toute autre information que vous pourriez nous transmettre lors de vos éventuels échanges avec nous.

4. Destinataires des données

Vos données personnelles sont susceptibles d'être communiquées au personnel habilité de Payfit et à nos prestataires de services aux seules fins de communication et de prospection. Dans ce cadre, vos données restent sous notre contrôle et Payfit exige de ses prestataires qu'ils mettent en place des mesures strictes de confidentialité et de protection de vos données et qu'ils respectent la législation applicable au traitement de vos données.

En dehors des cas énoncés ci-dessus, Payfit s'engage à ne pas donner accès à vos données à des tiers sans votre consentement préalable à moins d’y être contraint en vertu d’un motif légitime (obligation légale, lutte contre la fraude ou l’abus, exercice des droits de la défense, etc.).

5. Transfert des données

Certains de nos prestataires de service sont susceptibles d'être établis en dehors de l’Union européenne et dans des pays qui ne présentent pas un niveau de protection adéquat des données personnelles.

Dans ce cas, Payfit s'engage à s'assurer que la sécurité et la confidentialité de vos données sont préservées, notamment à travers:

la signature, au cas par cas, de clauses contractuelles types ou de contrats de sous-traitance de données personnelles conformément à l'article 28 du RGPD.

6. Durée de conservation

Vos données sont conservées pour une période maximale de 3 ans à compter de leur collecte, du dernier contact venant de vous si vous êtes prospect ou de la fin de la relation commerciale si vous êtes une société cliente de Payfit, étant précisé que vous pouvez à tout moment vous opposer au traitement de vos données personnelles.

7. Vos droits

Si le traitement est fondé sur votre consentement, vous pouvez le retirer à tout moment en envoyant un mail à l'adresse legal@payfit.com. Vous pouvez directement vous désinscrire de l’envoi de mails en remplissant le formulaire disponible ici.

En tout état de cause, vous pouvez vous opposer au traitement de vos données personnelles en envoyant un mail à l'adresse legal@payfit.com.

Vous pouvez également accéder à vos données personnelles et en demander la suppression et/ou la rectification ou exercer votre droit à la portabilité de vos données ainsi qu'à la limitation du traitement.

Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez en parallèle contacter notre délégué à la protection des données (DPO) dont les coordonnées sont indiquées ci-dessous.

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits Informatique et Libertés ne sont pas respectés ou que le dispositif de collecte n’est pas conforme aux règles de protection des données, il vous est possible d' adresser une réclamation (plainte) à la CNIL.

Coordonnées du DPO:

legal@payfit.com

Payfit SAS - DPO

1 rue de Saint-Pétersbourg

75008 PARIS

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