Información sobre prospección y comunicación comercial

1. Finalidad del tratamiento

Payfit Recursos Humanos, Sociedad Limitada, inscrita en el registro mercantil de Barcelona con NIF B67154237, con domicilio social Avenida Josep Tarradellas, 38, 9ª planta, 08029 Barcelona, representada por Thomas Jeanjean en su calidad de Presidente y Payfit SAS, "SAS" Sociedad, inscrita en el registro mercantil de Paris con n° 813 487 899, representada por Firmin Zocchetto en su calidad de Presidente (en adelante denominado "Payfit") utiliza sus datos personales con fines de prospección y de comunicación.

2. Legitimación

La base jurídica del tratamiento es:

su consentimiento cuando usted ha consentido expresamente que Payfit comunique con usted (por ejemplo, al rellenar el formulario de solicitud de demostración en nuestro sitio web) o si usted ha dado su consentimiento a un tercero (como Manageo) para que sus datos personales sean transferidos a sus socios comerciales de los que Payfit forma parte;

el legítimo interés de Payfit de hacer crecer su negocio y encontrar nuevos clientes. En este caso, sus datos personales se han obtenido de fuentes públicas.

cumplimiento de un contrato si usted forma parte de una empresa cliente de Payfit.

3. Datos personales afectados por la operación de tratamiento

Los datos personales procesados son su nombre, appelido, dirección de correo electrónico, número de teléfono/fax, la empresa en la que trabaja, el título de su puesto, así como cualquier otra información que pueda proporcionarnos durante sus posibles intercambios con nosotros.

4. Comunicación de datos

Sus datos personales pueden ser comunicados al personal autorizado de Payfit y a nuestros proveedores de servicios con el único propósito de comunicación y prospección. En este contexto, sus datos quedan bajo nuestro control y Payfit requiere que sus proveedores de servicios implementen estrictas medidas de confidencialidad y protección de datos y que cumplan con la legislación aplicable al procesamiento de sus datos.

Excepto lo establecido anteriormente, Payfit se compromete a no dar acceso a sus datos a terceros sin su consentimiento previo a menos que sea requerido por una razón legítima (obligación legal, lucha contra el fraude o abuso, ejercicio de los derechos de defensa, etc.).

5. Transferencia de datos personales

Algunos de nuestros proveedores de servicios pueden estar establecidos fuera de la Unión Europea y en países que no tienen un nivel adecuado de protección de datos personales.

En este caso, Payfit se compromete a garantizar la seguridad y confidencialidad de sus datos, especialmente a través de:

la firma, caso por caso, de cláusulas contractuales o contratos tipo para la subcontratación de datos personales, de conformidad con el artículo 28 del DGPS.

6. Conservación de datos

Sus datos se conservan durante un período máximo de 3 años a partir de la fecha de recogida, el último contacto si usted es un cliente potencial o el final de la relación comercial si usted es una empresa cliente de Payfit, especificando que usted puede oponerse en cualquier momento al tratamiento de sus datos personales.

7. Sus derechos

Si el tratamiento se basa en su consentimiento, puede retirarlo en cualquier momento enviando un correo electrónico a legal@payfit.com. Puede darse de baja directamente del envío de correos electrónicos rellenando el formulario disponible aquí.

En cualquier caso, puede oponerse al tratamiento de sus datos personales haciendo enviando un correo electrónico a legal@payfit.com.

También puede acceder a sus datos personales y solicitar su eliminación y/o corrección o ejercer su derecho a la portabilidad de sus datos y a limitar su procesamiento.

Para ejercer estos derechos o si tiene alguna duda sobre el tratamiento de sus datos en este sistema, también puede ponerse en contacto con nuestro Responsable de Protección de Datos (RPD), cuyos datos de contacto se indican a continuación.

Si, tras ponerse en contacto con nosotros, considera que no se respetan sus derechos y libertades informáticas o que el sistema de recogida no se ajusta a las normas de protección de datos, puede dirigir una queja a la Agencia de Protección de Datos de Catalonia haciendo clic aquí.

Información de contacto del RPD:

legal@payfit.com

Payfit - DPO

1 rue de Saint-Pétersbourg

75008 PARÍS

Para saber más sobre el tratamiento de sus datos personales, haga clic aquí.