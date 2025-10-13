Des collaborateurs satisfaits et autonomes dès le 1er mois. Un guide concret, 0 temps perdu.
Gérer simplement et sereinement tout votre juridique RH
Bénéficiez de l’accompagnement proposé par notre partenaire Kanoon pour gagner du temps sur tous vos processus administratifs. Directement depuis leur plateforme, générez des documents RH en un temps record, et laissez-vous accompagner dans toutes vos procédures.
Générez des documents juridiques personnalisés
Créez vos documents juridiques en toute sécurité et en un temps record via un questionnaire intelligent conçu par des avocats.
Nouveaux contrats, avenants, ruptures de contrats, accords et chartes : tous les types de procédure sont traités. Les documents générés sont ensuite conservés et classés sur votre interface Kanoon.
Piochez dans la boîte à outils
Vous avez une question ? Votre réponse se trouve dans cette bibliothèque de connaissances juridiques.
Vous avez peur de rater une évolution réglementaire récente ? Vous pourrez également vous inscrire à des newsletters et à des webinars.
Tous les contenus sont mis à jour en continu. Conformité juridique garantie !
Synchronisez PayFit et Kanoon
Une API vous permet de connecter vos deux comptes pour envoyer les données de vos salariés et de votre entreprise dans Kanoon en un clic.
Vos documents juridiques se complètent ensuite automatiquement à partir de ces données. Plus de double saisie nécessaire !
Posez vos questions au service client
Des chargés de relation clients sont disponibles pour répondre à toutes vos questions complémentaires, par chat ou email.
FAQ
Combien coûte ce module ?
Combien coûte ce module ?
Le module Accompagnement juridique RH a un prix mensuel évoluant selon le nombre de salariés de l'établissement (SIRET):
• 0 à 3 collaborateurs : 69 € / mois
• 4 à 9 collaborateurs : 89 € / mois
• 10 à 24 collaborateurs : 109 € / mois
• 25 à 49 collaborateurs : 149 € / mois
• 50 à 99 collaborateurs : 199 € / mois
• +100 collaborateurs : à partir de 279 € / mois
Quelle est la durée minimale d’engagement ?
Quelle est la durée minimale d’engagement ?
Aucune. L’offre est sans engagement de durée. Vous pouvez la résilier avec un délai de préavis de 30 jours.
Est-ce un service facturé par PayFit ?
Est-ce un service facturé par PayFit ?
Cet accompagnement est délivré par Kanoon mais facturé par PayFit.
J’ai besoin de contacter un avocat, est-ce inclus ?
J’ai besoin de contacter un avocat, est-ce inclus ?
Non. Le service d’accompagnement par avocat n’est pas inclus dans le module. Il est délivré et facturé directement par les avocats partenaires de Kanoon.