La retribución flexible o retribución a la carta es una forma de retribuir a los empleados que consiste en darles la posibilidad de sustituir parte de su retribución dineraria por retribuciones en especie, a su elección, entre el conjunto de bienes y servicios que forman parte del Plan de Retribución Flexible (PRF) o plan de compensación flexible que ofrece la empresa.

De esta forma, los empleados pueden escoger conforme a sus necesidades y preferencias personales y/o familiares, optimizando con ello la renta disponible. Para entender mejor el concepto, veamos la retribución flexible con ejemplos: tickets restaurant, ticket guardería, gimnasio, seguro médico; son algunos de los servicios que más se ofrecen en los PRF.