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Todo lo que debes saber sobre la retribución flexible
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Aspectos claves de la retribución flexible
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Preguntas frecuentes
sobre la retribución flexible
La retribución flexible o retribución a la carta es una forma de retribuir a los empleados que consiste en darles la posibilidad de sustituir parte de su retribución dineraria por retribuciones en especie, a su elección, entre el conjunto de bienes y servicios que forman parte del Plan de Retribución Flexible (PRF) o plan de compensación flexible que ofrece la empresa.
De esta forma, los empleados pueden escoger conforme a sus necesidades y preferencias personales y/o familiares, optimizando con ello la renta disponible. Para entender mejor el concepto, veamos la retribución flexible con ejemplos: tickets restaurant, ticket guardería, gimnasio, seguro médico; son algunos de los servicios que más se ofrecen en los PRF.
Algunos de los servicios que se contemplan en el Plan de Retribución Flexible, como por ejemplo el seguro médico o los tickets de comida, cuentan con un tratamiento fiscal ventajoso; aun así, los empleados deben cotizar a Seguridad Social estén acogidos o no a un PRF.
Se va a cotizar por el total de la retribución salarial, independientemente de cómo se reciba. Las retribuciones en especie han perdido su naturaleza de conceptos excluidos de la base de cotización y, en consecuencia, deben formar parte de la base de cotización sin que proceda su reducción.
El salario en especie forma parte de los beneficios no monetarios que una empresa puede ofrecer a un trabajador, y la retribución flexible es el instrumento mediante el cual los empleados pueden sustituir parte de su retribución dineraria por retribuciones en especie entre el conjunto de bienes y servicios que forman parte del Plan de Retribución Flexible (PRF).
Es decir, no son conceptos excluyentes y no se pueden citar propiamente las diferencias entre retribución en especie y retribución flexible porque la diferencia principal entre estos conceptos reside en que el salario en especie forma parte del plan de retribución flexible.