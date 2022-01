Modelo de solicitud de excedencia

¿Qué es una excedencia?

El término excedencia hace referencia al mundo laboral. Normalmente hablamos de excedencias laborales como el derecho que tienen los trabajadores a suspender de forma temporal un contrato de trabajo sin que esto impida perder el puesto de trabajo, la antigüedad o el salario a percibir cuando vuelva de la excedencia, excepto en la excedencia voluntaria.

¿Qué tipos de excedencia hay?

El Estatuto de los trabajadores recoge 3 tipos de excedencias en el trabajo distintas. Forzosas, voluntarias y por cuidado de hijo o de familiares, las cuales afectan directamente a su jornada laboral. Te las explicamos a continuación:

Excedencia forzosa:

Una excedencia forzosa es aquella en la cual el trabajador está obligado a abandonar el puesto de trabajo de forma temporal por alguna de las razones que te comentamos a continuación.

Excedencia voluntaria:

Hablamos de excedencia laboral voluntaria cuando el trabajador ha solicitado la suspensión temporal de su contrato por razones personales (las cuales no está obligado a desvelar). Cuando un trabajador pide una excedencia voluntaria por interés particular no se reconoce el derecho a conservar el puesto de trabajo a no ser que se trate de un funcionario.

Excedencia por cuidado de hijos o familiares

Como dice su nombre, una excedencia de cuidado de hijos o familiares se solicita con el objetivo de cuidar a un familiar dependiente o un hijo recién nacido.

En caso de una excedencia por cuidado de hijo, la duración de esta tendrá duración hasta que el hijo cumpla 3 años. Por otra parte, si hablamos del cuidado de familiares, la excedencia tendrá una duración máxima de 2 años.

