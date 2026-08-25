Con la digitalización y el auge de la tecnología en el entorno empresarial, cada vez es más frecuente disponer de los recursos humanos en la nube y utilizar un software de recursos humanos en la nube.

Esta nueva metodología ofrece muchas ventajas y, de hecho, cada vez más empresas están apostando por esta fórmula para la ​ gestión de recursos humanos . La agilidad y la simplificación de las tareas son sus principales beneficios.

En este post explicamos a los empresarios y departamentos de RRHH todos los detalles sobre los recursos humanos en la nube. Además, podrás descargar gratis nuestra guía de nóminas.

¿A qué llamamos recursos humanos en la nube?

¿A qué llamamos recursos humanos en la nube?

Los RRHH de una empresa se encargan de seleccionar, gestionar, motivar, integrar y remunerar al capital humano. A fin de cuentas, la gestión de los recursos humanos es clave para comprender la situación actual y, en consecuencia, favorecer el crecimiento de una empresa. Los RRHH también son determinantes para aprovechar, seleccionar y conservar el talento.

Las funciones de los RRHH en la empresa están relacionadas con el logro de los objetivos, la movilidad interna y el crecimiento de la plantilla.

Es decir, los RRHH conllevan una serie de tareas metódicas y, en la mayoría de casos, muy manuales. La gestión de nóminas , la preparación del contrato de trabajo , la organización en el trabajo o el reclutamiento y selección de personal son algunos ejemplos.

Si organizamos todas estas tareas en un software rrhh cloud, obtendremos lo que se conoce como recursos humanos en la nube. Es decir, los recursos humanos en la nube son la agrupación, automatización y digitalización de todas las tareas de RRHH en archivos digitales.

De esta forma, los procesos son más rápidos y seguros, pues al tener todos los archivos en formato digital almacenados en la nube, se puede acceder a ellos desde cualquier dispositivo y lugar. Es más, con los recursos humanos en la nube se evita la pérdida de documentos, pues siempre estarán almacenados en Internet.

Para todo esto se utilizan herramientas tecnológicas avanzadas, como los programas para hacer nóminas , de manera que la gestión de los recursos humanos en la nube se convierte en una excelente oportunidad tecnológica ya que te permite trabajar mejor, más rápido y con menos coste.

¿Qué es un software de recursos humanos en la nube?

¿En qué consiste el software de recursos humanos? Un software de recursos humanos en la nube es una solución informática que se ejecuta mediante servidores remotos. Por lo tanto, no necesitas equipos informáticos concretos.

A través de este software de recursos humanos para pymes se gestionan todas las funciones y tareas del departamento de Recursos Humanos. En concreto, estas herramientas incluyen funcionalidades para el control horario de los trabajadores , la gestión de turnos y la evaluación del desempeño.

Además, ayudan a reclutar, formar y seleccionar profesionales, así como a gestionar turnos, vacaciones laborales , ausencias y documentación diversa. Y, por supuesto, permiten elaborar informes de manera rápida y eficaz.

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¿Qué aporta un software RRHH cloud?

La digitalización de los RRHH se diferencia mucho de la gestión tradicional. Te mostramos, a continuación, cuáles son los principales rasgos distintivos de usar un software de recursos humanos en la nube:

Los datos quedan almacenados en un servidor externo, no en tus equipos informáticos. La instalación e implementación es rápida y su gestión y puesta en marcha no requiere de profesionales especializados. Las actualizaciones se realizan sin participación de los interesados. La información y la gestión de empleados están disponibles en todo momento y desde cualquier lugar. La seguridad de la información es responsabilidad de los servidores, por lo general, más eficaces frente a los ciberataques.

¿Cuáles son las principales ventajas de la gestión de recursos humanos en la nube?

Si utilizas un software de recursos humanos en la nube, disfrutarás de grandes beneficios. Estas ventajas se aprecian de inmediato, por ejemplo, al analizar la motivación de los empleados, controlar el absentismo y en la generación de nóminas:

Ahorro económico . Solo pagarás por lo que usas. Olvídate de los costes añadidos, como los de instalación, actualización o mantenimiento.

Innovación permanente . Estos softwares se actualizan constantemente con las últimas tecnologías. La experiencia de uso mejora día a día.

Escalabilidad . No necesitas comprar ningún paquete completo: puedes elegir solo lo que te hace falta e ir incorporando nuevas prestaciones después.

Máxima flexibilidad . Esta solución se configura de forma personalizada, de acuerdo a tus necesidades y características.

Seguridad mejorada . Olvídate de hacer backups y del miedo a perder la información o a sufrir ciberataques. Los servidores externos son punta de lanza en protección de datos y medidas de seguridad, de las que saldrás beneficiado.

Teletrabajo optimizado . Como puedes acceder, consultar y compartir la información desde cualquier dispositivo, la accesibilidad es máxima. Puedes trabajar en remoto con otros integrantes del equipo y contar con una base de datos única sincronizada.

Rendimiento productivo . Tanto tú como tus colaboradores os libráis de un buen número de tareas monótonas y repetitivas que no aportan valor. ¡La automatización se encarga de ellas! Así, tienes más tiempo para centrarte en lo realmente importante. Por lo tanto, la rentabilidad de tu trabajo, y el de los miembros de tu equipo, es mayor.

Big data . Con tu software de recursos humanos en la nube, tienes la posibilidad de analizar toda la información reunida en tiempo real y de manera sencilla para decidir mejor. O, al menos, con más motivación y basadas en hechos, no en opiniones.

Centralización. La gestión se organiza desde un único punto, nada se pierde y cada interesado puede acceder a la información allí donde se encuentre.

Llegados a este punto, ¿estás considerando la posibilidad de incorporar un software de recursos humanos en la nube? Si te interesa, solicita una demostración gratuita y prueba nuestro software RRHH.

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