¿Buscas un software de recursos humanos para PYMES? Elegir la solución de digitalización de RRHH adecuada es clave para optimizar la gestión interna y potenciar los resultados de tu empresa. Un buen software de RRHH no solo agiliza los procesos administrativos, sino que también mejora la experiencia de empleados y gestores, permitiendo un enfoque más estratégico y humano dentro de la organización.

Por eso, es fundamental conocer las opciones disponibles y contar con toda la información necesaria para tomar la mejor decisión para tu negocio.

¿Qué es un software RRHH para PYMES? ¿Por qué elegir el software HRIS para tu SME? En el artículo de hoy, te contamos todo lo que necesitan saber empresarios y responsables de RRHH sobre el software de recursos humanos para PYMES: qué es, cómo funciona, sus principales beneficios y qué aspectos debes tener en cuenta antes de elegirlo.

¿Qué es un software RRHH para PYMES?

¿Qué es un software RRHH para PYMES?

Un software de RRHH para PYMES es una herramienta digital diseñada específicamente para ayudar a las pequeñas y medianas empresas a gestionar de forma eficiente todas las tareas relacionadas con sus recursos humanos.

Este tipo de software automatiza y simplifica procesos administrativos y estratégicos, adaptándose a las necesidades y particularidades de empresas con plantillas más reducidas y estructuras menos complejas que las grandes corporaciones.

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¿Para qué sirve un software de RRHH para PYMES?

Centralizar la información de empleados: Datos personales, contratos, historial laboral, etc.

Automatizar la nómina: Cálculo de salarios, deducciones, impuestos y generación de recibos de sueldo.

Gestión de ausencias y vacaciones: Control de días libres, bajas médicas y permisos.

Reclutamiento y selección: Publicar vacantes, recibir candidaturas y gestionar el proceso de contratación.

Evaluación del desempeño: Planificar y realizar evaluaciones periódicas.

Cumplimiento legal y documental: Asegurar que la empresa cumple con la legislación laboral vigente y mantiene los documentos en regla.

En resumen, un software de RRHH para PYMES permite a las pequeñas y medianas empresas gestionar su talento de manera más eficiente, profesional y alineada con sus objetivos de negocio.

¿Por qué elegir el software HRIS para tu SME?

HRIS son las siglas en inglés que definen un sistema de información de recursos humanos (Human Resources Information Systems). Este software de RRHH para PYMES es una solución diseñada para trabajar de manera específica con los datos financieros referentes al Departamento de Recursos Humanos de la empresa y, en especial, de cada uno de los empleados.

Una de sus características es que es capaz de crear un sistema estandarizado de gestión, gracias al cual la información fluye entre la organización y los empleados de manera eficiente y rápida. Por lo tanto, los profesionales del departamento correspondiente se ven liberados de estas tareas gracias al uso de este software de RRHH para PYMES.

Finalmente, hay que señalar que la fluidez de movimiento de los datos favorece la comunicación entre los departamentos y los empleados de una pequeña y mediana empresa.

¿Cómo elegir un software RRHH para PYMES?

Este software de RRHH para PYMES está especialmente diseñado para cubrir las necesidades de tu empresa en cuanto a la gestión laboral y en la gestión de nóminas. Pero, para que realmente sea efectivo, es necesario que cumpla con dos requisitos indispensables.

Tiene que ser capaz de incluir todas las tareas que se realizan en tu Departamento de Recursos Humanos. Entre ellas, la selección de personal , la planificación y formación de los empleados o la gestión de los contratos de trabajo. Además, hay que tener en cuenta que estas necesidades evolucionan a medida que se desarrolla el negocio. Por lo tanto, necesitará adaptarse a estos cambios.

También hay que valorar el aspecto financiero de la empresa, ya que cualquier aspecto relacionado con los RRHH tiene una implicación económica. Tener presente esta conexión es indispensable para una gestión efectiva del negocio.

¿Qué es el HRIS en la nube?

Además de elegir este software de RRHH para PYMES, debes tener en cuenta que la mejor opción para trabajarlo es subirlo a la nube. El funcionamiento en cloud cuenta con numerosas ventajas:

El usuario puede manejar el software de RRHH para PYMES de manera intuitiva. Por lo tanto, no requiere de una formación específica.

Es escalable y flexible , por lo que puede adaptarse a las necesidades de cada momento de la empresa.

Facilita la instalación de actualizaciones , que son un valor añadido a la gestión laboral de la empresa.

Acepta la colaboración con nuevas tecnologías , por lo que permite asumir nuevas funcionalidades que no estaban en su planteamiento inicial.

Garantiza la seguridad y la privacidad de los datos de los empleados.

El diseño puede adaptarse a las mejores prácticas de recursos humanos, sin tener que alterar el funcionamiento del departamento.

¿Encaja el software de recursos humanos para PYMES HR de PayFit con los SME?

Una vez ya tienes claras las claves para la elección de este tipo de programas, es el momento de plantearte si este software de RRHH para PYMES de PayFit puede ayudarte en tu empresa.

PayFit te ofrece su software de recursos humanos para PYMES, especialmente diseñado para la gestión laboral de la empresa y su departamento de RRHH . Conocer algunas de sus funcionalidades más importantes te ayudará a ver su adaptación a los requisitos de los SME.

Para empezar, es una eficaz herramienta de control de horarios de los empleados. Está pensado para registrar las horas de trabajo de manera fácil e intuitiva, y asegurarse de que se cumplen las obligaciones contractuales correspondientes. Esta monitorización se completa con el registro de las ausencias y vacaciones, teniendo siempre en cuenta el respeto al convenio colectivo vigente en cada negocio. Esta información se refleja de manera adecuada en las nóminas, que también se gestionan con este programa.

Igualmente, este software se emplea para que puedas hacer una evaluación de desempeño profesional de tus trabajadores . De esta manera, te será más fácil tener recursos para motivarlos.

También hay que destacar otras funcionalidades, como la organización de los empleados, la gestión de los gastos profesionales de manera legal y la construcción de un organigrama general.

En definitiva, el software de RRHH para PYMES de PayFit es una alternativa a la gestoría tradicional, ya que PayFit es una gestoría laboral online . Siempre manteniendo el mayor nivel de eficiencia y legalidad, como es preceptivo en las soluciones tecnológicas diseñadas para cubrir todo tipo de necesidades en los departamentos de recursos humanos.

Solicita una demostración gratuita del software de RRHH para PYMES diseñado por los expertos de PayFit para gestionar toda la información relacionada con la gestión de este departamento. Comprobarás cómo te ayuda a solventar todas tus necesidades de administración, comunicación y seguridad de los datos tanto de la empresa como de los empleados.

¿Qué puede hacer PayFit por tu empresa con relación a la gestión de los RRHH? 1) Gestiona nóminas y trámites Gestiona y automatiza las nóminas y los trámites con la Seguridad Social y el fichero SEPA

Configuración de la plataforma según el Convenio Colectivo de tu empresa y las novedades legales

Firma digital y envío de nóminas y documentos a cada empleado por email

2) Centraliza la vida laboral de tus empleados Te proporciona acceso a todos los documentos relevantes de tu empresa en un único espacio: nóminas, contratos, certificados de baja laboral, etc.

Genera informes sobre los gastos de la empresa, impuestos y tasas, proyectos, fichaje de tus empleados, etc.

Control horario y fichaje, cálculo de vacaciones y control de gastos de empresa 3) Asesoramiento laboral Módulo de evaluación y seguimiento, reuniones 1:1

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