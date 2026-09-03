El modelo TA2, se trata de un documento que se presenta ante la Seguridad Social por parte del empresario para notificar cualquier cambio que se dé en la situación laboral de los trabajadores que se encuentran trabajando para la empresa. Tanto las altas, como las bajas y las variaciones de datos se hacen mediante el sistema RED , en la sede electrónica de Tesorería General de la Seguridad Social, online.

Los cambios que se notifican mediante el modelo TA2, son aquellos relacionados con el alta, baja o variación de datos del empleado por lo tanto, el documento TA2 implica a tres partes en la comunicación de las variaciones; el trabajador, el empresario y la Seguridad Social.

En caso de que se trate variación en la relación laboral por baja del empleado,es decir, la extinción del contrato de trabajo , tendremos que tener claros cuales son los papeles de fin del contrato laboral antes de realizar la presentación del modelo TA2.

¿Qué es el modelo TA2?

¿Qué es el modelo TA2?

El modelo TA2/S es un formulario utilizado en España para comunicar a la Seguridad Social cualquier cambio en la situación laboral de los trabajadores que están bajo el Régimen General.

Este formulario es esencial para garantizar que la información de los trabajadores esté actualizada en los registros de la Seguridad Social, lo cual es crucial para la administración de beneficios y servicios.

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¿Para qué sirve el modelo TA2?

El modelo TA2/S sirve para presentar la solicitud de baja, alta y la variación de datos del trabajador de nuestra empresa. Con la presentación de este documento, nos aseguramos de informar a la Seguridad Social sobre las modificaciones que se han efectuado en relación a nuestros trabajadores.

Por lo tanto, es importante, que como empresarios y profesionales de los RRHH tengamos claros los plazos y el procedimiento de presentación del modelo TA2 para no incurrir en errores que puedan causarnos sanciones que nos repercutan o mermar la confianza depositada en nosotros por parte de nuestro propios trabajadores.

Este tipo de modelo, se aplica únicamente a trabajadores que estén en régimen general, debido a que los que se presentan en el régimen especial de autónomos tienen que cumplimentar el modelo TA.521.

¿Qué tipos de modelo TA2 existen?

Estos modelos son esenciales para mantener actualizado el estatus de los trabajadores y asegurar que tanto los derechos de los empleados como las obligaciones de los empleadores se gestionen correctamente.

A continuación, te dejamos un resumen detallado de cada uno:

Modelo TA.2/S - Solicitud de alta, baja y variación de datos del trabajador por cuenta ajena o asimilada: Este formulario es bastante amplio y se utiliza para notificar altas, bajas o cualquier cambio en los datos de los trabajadores. Modelo TA.2/S - Simplificado - Solicitud de baja del trabajador/a por cuenta ajena o asimilado: Una versión simplificada que se utiliza específicamente para tramitar las bajas de los trabajadores. Modelo TA.2/T - Solicitud de alta, baja o variación de datos del trabajador por cuenta ajena - a instancia del trabajador/a -: Este formulario permite que los propios trabajadores soliciten cambios en sus datos, altas o bajas, lo cual es útil en situaciones donde el trabajador necesita tomar la iniciativa por razones personales o administrativas. Modelo TA.2/S-0138 Solicitud de alta, baja o variación de datos del trabajador/a por cuenta ajena en el Régimen General - Sistema Especial para empleados de hogar: Este se centra en los empleados del hogar, un sistema especial dentro del Régimen General, asegurando que se gestionen de manera adecuada las particularidades de este grupo de trabajadores.

¿Cómo se rellena el modelo TA2?

Rellenar el modelo TA2 para comunicar cambios en la situación laboral de los trabajadores a la Seguridad Social en España requiere precisión y atención al detalle. Aquí te explicamos los pasos generales que se deben seguir:

1. Identificación del Empleador:

Nombre o Razón Social: Escribir el nombre completo de la empresa.

Código de Cuenta de Cotización Principal: Incluir el código que identifica a la empresa en la Seguridad Social.

2. Datos del Trabajador:

Nombre y Apellidos: Completar con el nombre completo del trabajador.

Número de Seguridad Social/NIF/NIE: Asegurarse de que este dato es correcto porque es clave para la identificación del trabajador en el sistema.

Fecha de Nacimiento y Sexo: Datos personales básicos del trabajador.

3. Detalles del Contrato:

Fecha de Alta/Baja: La fecha en que el trabajador comenzó o terminó su relación laboral.

Tipo de contrato : Detallar si es temporal, indefinido, a tiempo parcial, etc.

Grupo de cotización : Según la categoría profesional del trabajador.

4. Causa del Alta/Baja o Modificación: Seleccionar la causa adecuada del cambio laboral, como puede ser nuevo empleo, terminación de contrato, cambio de puesto, etc.

5. Información Adicional: En algunos casos, puede ser necesario incluir detalles adicionales como la jornada laboral, condiciones especiales, etc.

6. Firma del Empleador: El formulario debe ser firmado por el representante legal de la empresa.

7. Presentación: El modelo TA2 se debe presentar ante la oficina de la Seguridad Social correspondiente, bien de manera presencial o a través de los sistemas electrónicos disponibles para tal fin.

Es fundamental asegurarse de que toda la información proporcionada en el formulario sea precisa y esté actualizada para evitar problemas o demoras en el procesamiento. Además, usar herramientas como PayFit puede simplificar y automatizar parte de este proceso, asegurando que los formularios se completen correctamente y se mantenga el cumplimiento normativo.

¿Cómo puedo presentar el modelo TA2?

En caso de querer presentar el modelo TA2 por vía telemática, tenemos dos formas de dar de alta el modelo TA2; a través de la Sede Electrónica de la Seguridad Social o el sistema RED. Es recomendable disponer de un certificado digital, es decir, estar registrado en la plataforma cl@ve para poder presentar el modelo TA2 ante la Seguridad Social.

Existe la posibilidad de presentar el modelo TA2 presencialmente, en las oficinas de la Dirección Provincial de la Seguridad Social. Es importante que tengamos presente que el modelo TA2, debemos tramitarlo en la provincia que la empresa tenga registrado el domicilio social.

💡 ¿Sabías que…? El domicilio fiscal de una empresa es la dirección que se utiliza para la correspondencia y trámites fiscales, que puede diferir del domicilio social, el cual se define como el lugar donde se realiza la administración y dirección efectiva de la empresa. Esto significa que una empresa puede tener su domicilio fiscal en una dirección para fines tributarios, mientras que el centro de toma de decisiones y gestión puede estar en otro lugar, dependiendo de cómo esté organizada la empresa.

Al realizarse mediante el sistema RED, de la Sede Electrónica de la Seguridad Social, rellenar el modelo TA2 supone una tarea muy sencilla, ya que el propio sistema te facilita las claves para el alta del modelo TA2.

Te sugerimos los siguientes artículos, que pueden ser de gran interés si estás buscando información sobre modificaciones en el contrato de trabajo: La causas de extinción del contrato de trabajo y documentos de liquidación y finiquito .

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