Maria Vaqueriza
Redactora de contenidos legales @Payfit
La puesta en marcha de una empresa, todo lo que debes saber
La puesta en marcha de una empresa es un proceso complejo del que se recomienda estar bien informado para poder emprender con garantías.
Baja por acoso laboral: derechos, duración y gestión en 2026
La baja por acoso laboral es una contingencia profesional. Conoce cuánto se cobra, cuánto dura, qué derechos tiene el trabajador y cómo debe actuar la empresa.
Declarar la renta en 2026: ¿quién debe hacerla?
Declaración de la renta: límites de ingresos, casos de exención y novedades 2026, incluyendo desempleados y dos pagadores.
El modelo TA2/S y su presentación en el sistema RED
El modelo TA2/S es un documento necesario para notificar las altas, bajas y otras variaciones y se presenta mediante el sistema RED de la TGSS.
La cultura empresarial, compréndela
La cultura empresarial es el conjunto de valores, normas, creencias y prácticas que guían el comportamiento y la forma de trabajar dentro de una empresa.
Documentación necesaria para hacer la Renta en 2026
DNI original, certificado de retenciones, certificado de imputación de rentas... son algunos de los documentos necesarios para hacer la declaración de la renta
Baja por menstruación, todo lo que debes saber
La baja por menstruación es un derecho que permite a las mujeres ausentarse del trabajo por dolor menstrual incapacitante, sin penalización laboral.
Accidente laboral: ¿qué tipos existen?
Los accidentes laborales son un problema frecuente que puede acarrear muchos conflictos si no se cumple con las obligaciones de prevención necesarias.
Baja voluntaria en periodo de prueba: claves en 2026
Baja voluntaria en periodo de prueba en 2026: cuándo puede hacerse, si hay preaviso, si da derecho a paro y qué incluir en el escrito, según el Estatuto.
Emprendedores: Gastos de Constitución de una Empresa
Los gastos de constitución de una empresa son los primeros gastos fijos a los que tenemos que hacer frente para la puesta en marcha de la empresa
Coste empresarial por trabajador, ¿cuánto cuesta realmente?
El coste de empresa por trabajador, supone un ejercicio esencial para el cálculo de las cargas sociales y tener una estrategia de recursos humanos efectiva.
Employer Branding: Definición y Nuevas Tendencias 2025
El employer branding es la imagen y reputación que tiene una empresa como empleador, su objetivo final es la atracción y retención de nuevos talentos
Declaración de la renta: Qué necesitas saber en 2023
Te mostramos todo lo que necesitas saber para que realices la declaración de la renta sin ningún inconveniente en este 2023.
Flexibilidad Laboral: Significados, Ventajas y Desventajas
La flexibilidad laboral se trata de la adaptación de la jornada laboral para beneficiar tanto al empleado como a la empresa