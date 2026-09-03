La inscripción a la Seguridad Social de tu empresa es un trámite imprescindible que hay que realizar. A través del documento de inscripción de la empresa en la Seguridad Social se certifica que la compañía figura en los registros de la administración, algo fundamental para poder operar.

En el post de hoy, explicamos a los empresarios y departamentos de RRHH todos los detalles sobre la inscripción de la empresa en la Seguridad Social. Además, puedes descargarte gratis nuestra guía de alternativas a la gestoría laboral.

¿Qué es la inscripción de la empresa en la Seguridad Social?

¿Qué es la inscripción de la empresa en la Seguridad Social?

A través de la inscripción de la empresa en la Seguridad Social se obtiene el Código Cuenta de Cotización (CCC), el cual permite registrar y dar de alta a los empleados en la Seguridad Social. Por ello, es importante comprender el alta en la Seguridad Social .

No es el proceso administrativo que tiene que llevar a cabo el empresario o persona jurídica o física para iniciar su actividad económica, pues para iniciar su actividad la empresa lo que tiene que hacer es darse de alta en la Agencia Tributaria, además de obtener una serie de documentación.

La inscripción de empresa se realizaba antes cumplimentando el modelo de solicitud TA.6, que precisaba una serie de documentos anexos. Actualmente, la inscripción se realiza por medios telemáticos, sin perjuicio de tener disponible toda la documentación exigible.

Es muy importante distinguir entre la inscripción de la empresa en la Seguridad Social y dar de alta en la Seguridad Social . Son conceptos y acciones completamente diferentes ya que el dar de alta a un empleado es el acto que tiene que realizarse para que dicho trabajador pueda prestar servicios en la empresa.

Por su parte y como hemos dicho, la inscripción de la empresa en la Seguridad Social sirve para registrar la empresa en Seguridad Social, obtener el CCC, poder dar de alta a los empleados e ingresar las correspondientes cuotas de cotización. Es decir, por un lado está la inscripción de la empresa en la SS y, por otro, el alta del empleado en la SS.

Al tramitar la inscripción de la empresa en la Seguridad Social, la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), asignará un código a la compañía. El CCC sirve para identificar el Régimen de la Seguridad Social en el que opera la empresa, así como para designar sus obligaciones en materia de cotización y, por supuesto, para tramitar el alta de los empleados. Asimismo, si se fuera a operar en diferentes provincias, se necesitará uno nuevo para cada una. Adicionalmente, como empresario es necesario que sepas que todos los trámites necesarios para emprender un negocio, se tienen que realizar antes de empezar la actividad. En caso de no realizarlos, bajo ninguna circunstancia podrás formalizar contratos de trabajo .

⚠️ Recuerda qué… Mediante la inscripción de la empresa en la SS, el empresario comunica a la TGSS el inicio de la actividad laboral.

¿Cuál es el procedimiento para la inscripción de la empresa en la Seguridad Social?

Antiguamente, la inscripción de la empresa en la Seguridad Social se hacía de manera presencial. No obstante, ahora se tramita todo de forma telemática y, si se dispone de todos los datos, se obtiene automáticamente el CCC y la inscripción de la empresa.

Posteriormente, la TGSS puede revisar el trámite y solicitar la información que considere oportuna para validarlo. Estas peticiones son remitidas por la propia TGSS a través de medios telemáticos también.





Entonces…¿Qué pasa si se incumple la inscripción de la empresa en la Seguridad Social? El incumplimiento origina para el empresario una serie de responsabilidades, como no poder dar de alta a los empleados en la SS. Por tanto, estaría incumpliendo sus obligaciones como empresario.

💡¿Sabías qué? La inscripción de la empresa en la Seguridad Social es única para todo el territorio del Estado y para toda la vida del empresario.

¿Cuál es el documento de inscripción de la empresa en la Seguridad Social?

El documento de inscripción de la empresa en la Seguridad Social es el que se obtiene tras inscribir una empresa en la Seguridad Social. En su interior se indica el Código de Cuenta de Cotización de la compañía, sin el cual no podrá comenzar su actividad ni efectuar relaciones laborales .

Este documento se realiza de forma online (y no mediante un soporte físico) y es el resultado de registrar la empresa en la sede electrónica de la SS.

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¿Qué se necesita para tramitar la inscripción de la empresa en la Seguridad Social?

Antes de cumplimentar el modelo de inscripción de la empresa en la Seguridad Social, hay que prestar atención a varias cuestiones. El registro requiere de una serie de documentos y datos que solo prevén otros procedimientos. Este es el caso de la escritura de constitución o el registro público de la compañía, entre otros. Sin ellos, no es posible obtener el documento de inscripción de la empresa en la Seguridad Social.

Determinar la forma jurídica que adoptará la compañía.

Alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos por parte del empresario individual y los administradores de la sociedad. Lo mismo se haría para el alta de autónomo en la Seguridad Social .

Efectuar la escritura de constitución ante notario.

Inscripción en el Registro mercantil o el que corresponda al tipo de organización.

Conseguir el NIF (número de identificación fiscal) en la Agencia Tributaria.

Cumplimentar el modelo 036 de la Agencia Tributaria para lograr el alta en el censo de empresarios, profesionales y retenedores.

Rellenar el modelo 840 para obtener el alta en el impuesto de actividades económicas. Este trámite debe cumplimentarse, aunque no es necesario el documento para obtener el CCC.

🚨 Recuerda qué… Ya no es necesario rellenar el modelo TA.6, aunque a modo de recomendación se puede hacer para tenerlo firmado y sellado por la empresa a modo de comprobante.

¿Qué datos hay que indicar al registrar la inscripción de la empresa en la Seguridad Social de forma telemática?

Como ya hemos dicho, es obligatoria la inscripción de empresas en la Seguridad Social, es preciso proporcionar los siguientes datos:

Indicar el régimen del sector de la S.S al que pertenece la compañía. Datos de identificación del empresario. Nombre y apellidos, número de la S.S y NIF y nombre comercial. Estos se obtienen tras la inscripción del empresario en el sistema de la Seguridad Social. Datos de constitución de la empresa. En el caso de los empresarios colectivos, es esencial prestar atención a los datos de registro. Por ejemplo, la escritura de constitución tiene que estar debidamente registrada, algo en lo que hace hincapié la propia administración. Domicilio en el que se encuentra la empresa. Información relativa a la actividad que llevará a cabo la organización, como el IAE, el código CNAE y el convenio colectivo al que pertenece. Entidad por la que se opta tanto para protección de contingencias profesionales, como para cobertura de la prestación económica por baja por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes .

La inscripción de empresario en el sistema de la Seguridad Social es un paso obligatorio y fundamental para cualquier empresa que inicie su actividad en España, ya sea grande o pequeña, ya que así podrá poder operar en el mercado, realizar el reclutamiento de personal y formalizar los contratos laborales . Este proceso no solo legaliza la situación de la empresa frente a las autoridades, sino que también asegura el acceso a los derechos y coberturas para sus empleados bajo el sistema de seguridad social. Las empresas inscritas en la Seguridad Social pueden gestionar las cotizaciones sociales, las bajas por enfermedad o maternidad de sus trabajadores, y otros aspectos relacionados con la nómina y los recursos humanos, de manera eficiente y conforme a la ley. Con herramientas como PayFit, este proceso se simplifica, permitiendo a los empresarios dedicar más tiempo al desarrollo y crecimiento de su negocio, mientras se aseguran de cumplir con todas sus obligaciones legales.

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