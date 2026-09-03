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Guía sobre las bonificaciones más comunes en 2026
Tu guía de bonificaciones creada por expertos en recursos humanos y actualizada para 2026
Incluye las bonificaciones más habituales por tipo de contrato y colectivo
Recurso gratuito en PDF para consultar y aplicar en tu empresa
Las bonificaciones a la contratación son incentivos económicos que permiten a las empresas reducir sus cuotas a la Seguridad Social al contratar a personas pertenecientes a colectivos con especiales dificultades de inserción laboral. Reguladas principalmente por el Real Decreto-ley 1/2023, estas ayudas se aplican como importes fijos mensuales sobre las cotizaciones empresariales.
El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) publica de forma periódica la guía de bonificaciones/reducciones a la contratación laboral, donde se recogen todos los incentivos vigentes por modalidad de contrato, colectivo y tipo de empresa. Nuestro recurso descargable complementa esta información con un resumen práctico para que puedas identificar rápidamente las bonificaciones a la contratación aplicables a tu situación.
¿Qué tipos de bonificaciones recoge esta guía?
Nuestra guía de bonificaciones de contratos para 2026 distingue entre bonificaciones (financiadas con cargo a los presupuestos generales del Estado) y reducciones (asumidas directamente por la Seguridad Social). Ambas figuras tienen el mismo efecto práctico para la empresa: un descuento en las cuotas empresariales que reduce el coste de contratación.
Preguntas frecuentes sobre las bonificaciones
Una bonificación se financia con cargo a los presupuestos generales del Estado (impuestos), mientras que una reducción la asume directamente la Seguridad Social. Ambas suponen un descuento en las cuotas empresariales, pero su origen presupuestario es diferente. La guía de bonificaciones en España del SEPE recoge ambas figuras de forma detallada.
Depende del colectivo y el tipo de contrato. Por ejemplo, al contratar a una persona con discapacidad con contrato indefinido, la bonificación puede alcanzar los 5.400 €/año. La conversión de un contrato temporal en indefinido supone 1.536 €/año (128 €/mes × 12 meses) durante 3 años, lo que equivale a un ahorro total de 4.608 €.
No. Con carácter general, las bonificaciones e incentivos a la contratación no son acumulables entre sí. Cuando una misma contratación pudiera dar derecho a varias bonificaciones, la empresa deberá optar por la más favorable. Puedes consultar más información en nuestro artículo sobre bonificaciones de la Seguridad Social.
Las bonificaciones se aplican de forma automática al comunicar el alta del trabajador en el Sistema RED de la Seguridad Social, siempre que se indique el código de contrato correcto y la empresa cumpla los requisitos establecidos. No requieren solicitud previa independiente.
El SEPE publica la guía de bonificaciones/reducciones a la contratación laboral en su web oficial, estructurada por modalidad de contrato y colectivo. Nuestro recurso descargable la complementa con un resumen práctico orientado a pymes.