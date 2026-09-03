Las bonificaciones a la contratación son incentivos económicos que permiten a las empresas reducir sus cuotas a la Seguridad Social al contratar a personas pertenecientes a colectivos con especiales dificultades de inserción laboral. Reguladas principalmente por el Real Decreto-ley 1/2023, estas ayudas se aplican como importes fijos mensuales sobre las cotizaciones empresariales.

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) publica de forma periódica la guía de bonificaciones/reducciones a la contratación laboral, donde se recogen todos los incentivos vigentes por modalidad de contrato, colectivo y tipo de empresa. Nuestro recurso descargable complementa esta información con un resumen práctico para que puedas identificar rápidamente las bonificaciones a la contratación aplicables a tu situación.

¿Qué tipos de bonificaciones recoge esta guía?

Nuestra guía de bonificaciones de contratos para 2026 distingue entre bonificaciones (financiadas con cargo a los presupuestos generales del Estado) y reducciones (asumidas directamente por la Seguridad Social). Ambas figuras tienen el mismo efecto práctico para la empresa: un descuento en las cuotas empresariales que reduce el coste de contratación.