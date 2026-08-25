Conocer el convenio colectivo sectorial tiene implicaciones directas en la gestión de empresa. Es decir, este convenio colectivo fija las retribuciones mínimas por categoría profesional, así como el resto de condiciones laborales mínimas que la empresa deberá respetar (permisos, jornada, vacaciones, etc...). Además, nace de una negociación que beneficia a todas las partes interesadas.

En este post explicamos a los empresarios y departamentos de RR. HH. todos los detalles sobre el convenio colectivo sectorial.

¿El convenio colectivo sectorial, qué es?

¿El convenio colectivo sectorial, qué es?

El convenio colectivo sectorial se trata de un tipo de convenio colectivo que solo afecta a un sector de la producción.

En la negociación de este tipo de convenio participan:

1) En representación de los trabajadores:

Sindicatos más representativos de nivel estatal.

Sindicatos más representativos de Comunidad Autónoma respecto convenios con este alcance territorial.

Sindicatos con un mínimo del 10% de los miembros de los comités de empresa o delegados de personal, en el ámbito geográfico y funcional del Convenio.

2) En representación de los empresarios:

En los convenios colectivos sectoriales, las asociaciones empresariales que cuenten con el 10% de los empresarios incluidos en el ámbito del Convenio y que además ocupen, al menos, al 10% los trabajadores de dicho ámbito.

Asociaciones empresariales que en dicho ámbito den ocupación al 15% de los trabajadores afectados.

En sectores en que no existan asociaciones empresariales que cuenten con la suficiente representatividad, estarán legitimadas para negociar las asociaciones empresariales de ámbito estatal con el 10% o más de las empresas o trabajadores en el ámbito estatal.

Su función es la de establecer las condiciones de trabajo mínimas que deberán ser respetadas por todas las empresas de dicho sector de producción. Asimismo, pueden suscribirse en diferentes escalas, como estatal o provincial. Tal circunstancia otorga una cierta flexibilidad a los sectores, ya que están sujetos a situaciones muy específicas.

Aparte de tener claro el qué es el convenio colectivo sectorial, también resulta muy recomendable conocer sus tipos:

Convenios sectoriales estatales y nacionales . Se aplican en todo el país mediante su publicación en el BOE.

Convenios sectoriales autonómicos . Afectan a las empresas que desarrollen su actividad en una comunidad autónoma. Al igual que ocurre a escala nacional, su contenido se publica en el Boletín Oficial de la comunidad correspondiente.

Convenios sectoriales provinciales . Abarcan un sector circunscrito en una provincia.

Convenios sectoriales interprovinciales . Es idéntico al anterior, pero aplicado a más de una provincia.

Convenios sectoriales locales o comarcales. Su ámbito se circunscribe a localidades o comarcas concretas.

Relacionado con el concepto de convenio sectorial, encontramos la posibilidad de que se produzca algún tipo de conflicto a la hora de aplicarlo. En este caso, el convenio sectorial está por debajo del convenio de empresa.

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¿Qué diferencia hay entre convenio colectivo sectorial y convenio colectivo de empresa?

La diferencia entre el convenio colectivo sectorial y el convenio colectivo de empresa es bastante sencilla. El primero solo afecta a las empresas de un sector productivo (por ejemplo, a aquellas que se dedican a la construcción), mientras que el segundo es el que se negocia para compañías individuales. Sin embargo, ambos se han de acordar entre los representantes de los trabajadores, como el comité de empresa , y el empresario.

¿Cómo se alcanza un convenio sectorial?

Más allá de conocer un convenio colectivo sectorial y sus tipos, no está de más analizar cómo se alcanza. La negociación colectiva arranca con la comunicación, siempre por escrito, de una de las partes a la otra. Esta informa sobre los objetivos que busca y los términos en los que está dispuesta a negociar. Esto podría darse, por ejemplo, para efectuar una revisión del horario de trabajo , que quizás está generando problemas entre la plantilla.

La autoridad laboral será informada de que se inicia el proceso de negociación. En cuanto a la parte receptora de la invitación, puede negarse a acudir si existe causa legal. También cabe la posibilidad de que el presente convenio le permita abstenerse, lo que impedirá que el proceso siga hacia delante.

Si acepta, se formará una comisión negociadora en el plazo de un mes integrada por sindicatos y asociaciones empresariales que representen a la mayoría de comités de empresas y empresarios participantes. Además, elegirán de común acuerdo al presidente de la comisión. Cuando se negocia un convenio sectorial, el número de representantes de cada parte no ha de superar los 15 integrantes.

Tras esto, se establecerá un calendario de negociación y los acuerdos de la comisión requerirán el voto a favor de la mayoría de ambas partes. Si las conversaciones llegan a buen puerto, el contenido del convenio sectorial se cambiará. En este caso, es imprescindible que las modificaciones queden por escrito y que se presenten ante la autoridad laboral competente en 15 días tras su firma.

¿Cuál es el propósito de un convenio sectorial?

Para entender el convenio colectivo sectorial, conocer su función resulta imprescindible. A grandes rasgos, consiste en regular diferentes condiciones de trabajo, como el salario base , los complementos de este, la extensión de la jornada laboral o las horas extraordinarias . En este sentido, trata de abarcar los aspectos fundamentales de la relación laboral entre trabajadores y empresario. Asimismo, establece las obligaciones a las que ambos se comprometen.

Por otro lado, aparte de saber el convenio colectivo sectorial, también es destacable el hecho de que permite una organización del trabajo sencilla y en la que todas las partes salen beneficiadas, ya que tanto el empresario como los trabajadores conocen perfectamente sus obligaciones. De este modo, se evitan confusiones y se determinan sanciones en caso de que se produzcan incumplimientos..

Estos son los aspectos más destacados acerca del convenio colectivo sectorial. Sin duda, se trata de un documento básico para el buen funcionamiento de cualquier empresa. Por ello, en PayFit te ayudamos a automatizar todos los trámites relacionados con el convenio colectivo de tu empresa.

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