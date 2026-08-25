Los convenios colectivos estatutarios y extraestatutarios son instrumentos esenciales en la regulación de las relaciones laborales, aunque presentan diferencias clave en su estructura y alcance legal. Mientras que los convenios colectivos estatutarios están formalmente reconocidos y regulados por la legislación laboral, ofreciendo un marco de derechos y obligaciones que afectan a sectores o empresas específicas dentro del territorio nacional, los convenios extraestatutarios se establecen fuera de estos parámetros legales, basándose más en acuerdos específicos entre empleadores y trabajadores y no tienen la misma fuerza legal obligatoria.

¿El convenio colectivo estatutario y extraestatutario, qué son? ¿El convenio colectivo estatutario y extraestatutario, qué diferencias tiene? ¿Cuáles son los supuestos de negociación colectiva extraestatutaria más importantes? En este post, explicamos a los empresarios y departamentos de RRHH todos los detalles sobre convenios colectivos estatutarios y extraestatutarios para llevar a cabo una buena gestión de la empresa .

¿El convenio colectivo estatutario y extraestatutario, qué son?

¿El convenio colectivo estatutario y extraestatutario, qué son?

¿Te has preguntado alguna vez qué es un convenio colectivo ? Antes de profundizar, es importante entender que hay diferentes tipos de convenios colectivos . Una clasificación inicial podría distinguir entre el convenio colectivo estatutario y el extraestatutario, a continuación os lo explicaremos:

¿Qué son los convenios colectivos estatutarios?

Los convenios colectivos estatutarios engloban a los convenios que se negocian según lo que establece el Estatuto de los Trabajadores. Sus especificaciones están recogidas en los artículos 87 a 89 del Título III del Estatuto de los Trabajadores. Por un lado, el artículo 87 nos menciona quiénes están legitimados para negociar entre los cuáles encontramos al comité de empresa, a los delegados de personal o las secciones sindicales, entre otros.

En cuanto al artículo 89 este establece cómo se lleva a cabo el procedimiento. De esta forma, las partes implicadas saben quiénes son sus representantes y lo que estos tienen que hacer. Así, podrán formalizar los convenios colectivos estatutarios que deseen sin trabas normativas.

¿Qué son los convenios colectivos extraestatutarios?

Por su parte, los convenios colectivos extraestatutarios son aquellos que no siguen los requisitos mencionados en los artículos 87 a 89 del Estatuto de los Trabajadores. A estos convenios también se los conoce como de eficiencia limitada, ya que sólo afectaría a quienes los hayan firmado.

Un ejemplo de negociación de convenio extraestatutario sería aquella realizada entre representantes de trabajadores y de empresarios, que no ostentan la legitimación prevista en el Estatuto. También será considerado extraestatutario: no tener suficiente representación en la firma del acuerdo o no registrar el convenio firmado en el BOE (que también es un requisito formal establecido en el ET).

Una vez expuestas la definición de los diferentes tipos de convenios colectivos ; es necesario explicar las principales diferencias entre ellos. Por ello, a continuación, os la explicamos:

¿El convenio colectivo estatutario y extraestatutario, qué diferencias tiene?

Existen algunas distinciones entre el convenio colectivo estatutario y el extraestatutario. La principal diferencia radica en lo referente al Estatuto de los Trabajadores; es decir, aunque ambos son válidos desde el punto de vista legal, solo el convenio colectivo estatutario cumple con la norma mencionada. El convenio colectivo extraestatutario no lo haría en función de una serie de supuestos que más adelante te explicaremos.

Otra diferencia reside en el ámbito de aplicación; en otras palabras, esto se debe a que los convenios colectivos estatutarios son procedimientos basados en la negociación colectiva . Como hemos mencionado anteriormente, en ella participan los representantes de los trabajadores y empresarios mayoritarios de un sector. Por ende, el pacto final afecta a todos los empleados sin importar si están o no afiliados a uno de los sindicatos negociadores.

Mientras que los convenios extraestatutarios, solo afectan a los trabajadores afiliados a los sindicatos y empresarios asociados firmantes, o a empresa y trabajadores que, por sí mismos, han negociado y firmado el convenio (sin la representación sindical). Aún así, cabe recordar que los extraestatutarios no se publican en el BOE y su eficacia es contractual y obligatoria, por lo que no pueden limitarse a un convenio colectivo vigente o en ultraactividad.

📚 Recuerda qué… La ultraactividad del convenio colectivo es la prórroga automática del convenio cuando todavía no se ha alcanzado un nuevo acuerdo.

Tampoco tienen capacidad para fijar condiciones de trabajo que afecten en términos globales y que, por tanto, no despliegue efectos jurídicos normativos. Además, estos no se pueden negociar respecto aspectos de alcance general porque solo se podrán aplicar las cláusulas a los sujetos negociantes del convenio por ende, no tiene eficacia normativa sino contractual.

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¿Cuáles son los supuestos de negociación colectiva extraestatutaria más importantes?

Si bien los convenios colectivos estatutarios son sencillos de entender y aplicar, un convenio extraestatutario surge por algunos supuestos. Estos son los más importantes:

Los representantes no son legítimos . El artículo 87 del Estatuto de los Trabajadores es el que recoge las distintas opciones, que varían según el tipo de convenio. Por ejemplo, si son de empresa y de ámbito inferior, el comité de empresa puede representar a los empleados.

Si no se alcanzan los porcentajes adecuados de legitimación, no es posible establecer convenios colectivos estatutarios . Esto se aplica a la legitimación inicial o complementaria de las partes para negociar y llegar a acuerdos. Lo mismo ocurre en caso de alcanzar la inicial, pero no la complementaria.

Falta de acuerdo mayoritario para aprobar el convenio.

Que una de las partes muestre voluntad de que el convenio sea extraestatutario. Afecta tanto a los representantes de los empleados como de los empresarios. Asimismo, se aplica en el ámbito de una comunidad autónoma o para escapar de los convenios marco.

Junto a lo anterior, merece especial atención el asunto de la publicación. Se entiende que los convenios colectivos estatutarios, por su propia naturaleza, deben publicarse. Al afectar al total de los trabajadores, es necesario que estos se enteren de los cambios en sus condiciones de trabajo. En caso contrario, se considerará extraestatutario.

La publicación es el requisito último que tienen que cumplir los convenios colectivos estatutarios para mantener su condición. Al menos así lo afirma una sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional efectuada en el 2005.

En resumen, los convenios colectivos estatutarios y extraestatutarios son herramientas clave en la gestión de las relaciones laborales, aunque difieren en estructura y efectos legales. Mientras que los estatutarios ofrecen un marco legal firme y de obligado cumplimiento, los extraestatutarios permiten una mayor flexibilidad y personalización según las necesidades específicas de los trabajadores y empleadores. Entender estas diferencias es fundamental para aplicar correctamente cada tipo de convenio y asegurar tanto la conformidad legal como la satisfacción laboral en la organización.

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