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Face-à-Face #2 avec Alexandre et Sarah de chez Brainsonic

Camille Leroux
Camille de Waele
, Responsable de contenus @PayFit
Mise à jour le
1 min
Des récits, sans zombie ni dystopie, sur le travail en 2051
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Dans notre nouvelle série vidéo, 2 profils que tout semble opposer échangent en face à face sur le monde du travail... et casseront vos clichés !

Dans ce second épisode, Alexandre, DG chez Brainsonic et Sarah, Directrice Clientèle managée par ce dernier, échangent sur leur vision du management et de l'entreprise.

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