Face-à-Face #2 avec Alexandre et Sarah de chez Brainsonic

Qu'est-ce que ton manager dirait de toi en off ?

La qualité indispensable d'un bon collaborateur ?

L'onboarding le plus sportif que tu aies eu ?



Dans notre nouvelle série vidéo, 2 profils que tout semble opposer échangent en face à face sur le monde du travail... et casseront vos clichés !

Dans ce second épisode, Alexandre, DG chez Brainsonic et Sarah, Directrice Clientèle managée par ce dernier, échangent sur leur vision du management et de l'entreprise.

Des récits, sans zombie ni dystopie, sur le travail en 2051 S’inscrire à la newsletter