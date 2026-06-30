Du pass sanitaire à l'arrêt de certaines aides financières liées au Covid-19, l'actualité juridique de la rentrée a été riche en évènements.

Leslie Delzescaux, juriste en droit social chez PayFit, revient sur toutes ces questions en vidéo afin de vous aider à y voir plus clair.

Le pass sanitaire en entreprise

Le pass sanitaire en entreprise

Depuis le 30 août 2021, certains professionnels ont l'obligation de présenter un pass sanitaire afin d'exercer leurs fonctions.



Qui est chargé d'effectuer le contrôle ? Si un salarié refuse de présenter son pass sanitaire, quelles sont les mesures à prendre ?

Nous vous aidons à y voir plus clair.

Les aides financières liées au Covid-19

Certaines aides financières destinées aux entreprises en difficulté prennent désormais.

Peut-on toujours bénéficier du report des cotisations ? Peut-on toujours bénéficier du fonds de solidarité ?

Nous répondons à toutes vos questions.

L'aide financière pour l'embauche des alternants

Pour contribuer à la reprise économique, certaines aides à l'embauche sont maintenues, c'est notamment le cas pour les apprentis.

Quelle est la date limite pour en bénéficier ? Quelles entreprises sont concernées ? Quel est le montant de l'aide à l'embauche des alternants ?



Découvrez notre décryptage de l'aide financière pour l'embauche des alternants.

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