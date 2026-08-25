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Encuestas de satisfacción: conoce el nivel de compromiso de tu equipo
El nuevo módulo “Encuestas de satisfacción” de PayFit facilita la evaluación del compromiso y la satisfacción de los empleados a través de encuestas eNPS y de compromiso, totalmente personalizables.
¿Quieres mantener una relación sólida con tus empleados, pero te resulta difícil medir su satisfacción de manera regular y sencilla? La falta de compromiso, las bajas inesperadas y la dispersión de los datos hacen que el seguimiento continuo sea complejo y costoso en tiempo.
Con nuestro nuevo módulo “Encuestas de satisfacción”, puedes crear, enviar y analizar encuestas en sólo unos clics. Dispones de dos formatos complementarios: las encuestas eNPS, ideales para medir periódicamente la satisfacción global, y las encuestas de engagement, personalizables para explorar en profundidad seis aspectos clave del equipo (comunicación, carga de trabajo, liderazgo, etc.).
Todo está pensado para facilitarte la gestión y fortalecer el compromiso de tus equipos:
Creación rápida de encuestas personalizadas: Lanza encuestas adaptadas a la cultura y objetivos de tu empresa en sólo unos clics.
Cuadros de mando dedicados: Consulta en tiempo real los resultados y tasas de participación para detectar áreas de mejora y actuar rápidamente.
Respuestas anónimas: Fomenta una retroalimentación sincera para tomar mejores decisiones.
Acceso móvil: Mejora la tasa de respuesta con una experiencia fluida en cualquier dispositivo.
Integrado en PayFit: Centraliza todos los datos y análisis en una sola herramienta fiable.
👉🏼 Y eso no es todo
El plan HR Pro también incluye otras funciones para el seguimiento del rendimiento como reuniones 1:1, campañas de evaluaciones, seguimiento de objetivos y feedback 360º. Con el plan HR Pro, gestiona el desempeño y el compromiso de tu equipo en un único lugar.
Descubrir más novedades
Consulta quién registró qué y cuándo, genera informes mensuales en PDF.
Visualiza métricas clave, ausencias, eventos y novedades de tu equipo en un solo lugar, diseñado para ahorrar tiempo y simplificar tu gestión.
Presenta el Modelo 111 y 216 de forma sencilla y rápida con PayFit, cumpliendo con tus obligaciones fiscales sin errores ni complicaciones.