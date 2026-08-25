El nuevo módulo “Encuestas de satisfacción” de PayFit facilita la evaluación del compromiso y la satisfacción de los empleados a través de encuestas eNPS y de compromiso, totalmente personalizables.

¿Quieres mantener una relación sólida con tus empleados, pero te resulta difícil medir su satisfacción de manera regular y sencilla? La falta de compromiso, las bajas inesperadas y la dispersión de los datos hacen que el seguimiento continuo sea complejo y costoso en tiempo.

Con nuestro nuevo módulo “Encuestas de satisfacción”, puedes crear, enviar y analizar encuestas en sólo unos clics. Dispones de dos formatos complementarios: las encuestas eNPS, ideales para medir periódicamente la satisfacción global, y las encuestas de engagement, personalizables para explorar en profundidad seis aspectos clave del equipo (comunicación, carga de trabajo, liderazgo, etc.).

Todo está pensado para facilitarte la gestión y fortalecer el compromiso de tus equipos:

Creación rápida de encuestas personalizadas: Lanza encuestas adaptadas a la cultura y objetivos de tu empresa en sólo unos clics.

Cuadros de mando dedicados: Consulta en tiempo real los resultados y tasas de participación para detectar áreas de mejora y actuar rápidamente.

Respuestas anónimas: Fomenta una retroalimentación sincera para tomar mejores decisiones.

Acceso móvil: Mejora la tasa de respuesta con una experiencia fluida en cualquier dispositivo.

Integrado en PayFit: Centraliza todos los datos y análisis en una sola herramienta fiable.