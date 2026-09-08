Contacter Payfit pour toute question de sécurité ou de confidentialité
Dernière mise à jour le 12 avril 2022
Rejoignez les 22 000 entreprises qui font confiance à Payfit
Afin de répondre à sa mission de gestion de la paie et des ressource humaines de milliers d'entreprises, Payfit s'engage à maintenir la sécurité de ses applications dédiées à la fois aux équipe de ressources humaines comme aux employés.
Nous sommes intéressés par toute découverte affectant la sécurité de nos services. Si vous avez découvert un problÃ¨me de cet ordre, nous vous serions reconnaissants de le signaler par email à security@payfit.com.
Si vous avez besoin d'aide ou de conseils sur l'utilisation de nos services, veuillez visitez notre Centre d'aide.
Nous vous conseillons de chiffrer tout information sensible avant de nous l'envoyer.
Protection de la sécurité des informations
Dù à la nature confidentielle et sensible de ces communications, Payfit offre un moyen sécurisé de :
vérifier l'authenticité des messages de Payfit
chiffrer les messages envoyés à security@payfit.com
Cette sécurité peut être obtenue en utilisant le protocole PGP - un programme de chiffrement offrant confidentialité et authentification (plus de détails).
1. Obtenir PGP
GnuPG est un logiciel libre.
2. Clé de sécurité de Payfit
Email: security@payfit.com
Key ID: 60A91BBA9A5DC2F9
Algorithm: RSA
Key length: 4096
Fingerprint:
994B 7605 730C DD9B 5B03 C55D 60A9 1BBA 9A5D C2F9
UserID: Payfit Security
Expiration: 13 Juillet 2023
-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
mQINBGHe/UoBEADR6hploRcThqlC3+EE/8SVL2yGvcUM3KRWQ/s6yPaWNNp1V1y4
YbB/QJPUBVBBXKkWgpI72cRiDZa6GGP/LLIRZ2tTyLexBVlKic7dJCURWd9MCOQa
fA+P5DV0t+KUXpBHlSUkCrXMBeofLY/90jP5030JxKfzdoe37ruxO3KzD3lkuF9c
oP36vZqgn6eB8UaF0fGdEmB4sSamdII2E0xrD7SX5d1lCCe/Mdo6hJA/jJI6BW7o
Sg8n33tvJzpR7Qfa4ZFtC6Q3C4eEEcSIXuEWGnGxjegmeIyuB651ObqUINzylpZ7
w3EVla4PeqPjchF5Cx8VKF3lJ6YJVtX5FnoV7/h6fJJyBLRa9ZzPTDz04Lp6Px5k
KTqrEIE6WiKkLLJ+w/iT0pqPEplKdeFC0dGy1QlVN4eEnFnDFJdjbHsTrlyVvQwc
35i0f6N1dGZYCiQbQexlueCEOyUZ0w1eqO+oUFQgq6OvYpKUAgJXud0yTZw6/4iY
muojGb/NgrHr2so5ahd3+rwaRoP8t68hFa/Pked5+IUizRz+T21E8+i6DkqD2s8j
+X7LISDkRjs2cIYWG9tLePhsQgMEt6CUoCJYq6Blt72PaWzDRTDZLsGgmMh6mQMS
TAKHceeS6CcWEfoOXs1cZWZ0+ZRkyi1AdiwR8DeMnmwWIjO4l1CDIi+i7QARAQAB
tDtQYXlGaXQgU2VjdXJpdHkgKFBheUZpdCBTZWN1cml0eSBrZXkpIDxzZWN1cml0
eUBwYXlmaXQuY29tPokCWAQTAQgAQhYhBJlLdgVzDN2bWwPFXWCpG7qaXcL5BQJh
3v1KAhsDBQkC0SSABQsJCAcCAyICAQYVCgkICwIEFgIDAQIeBwIXgAAKCRBgqRu6
ml3C+fiLEACGr/5CgkhUx/Bo50DwfcDGVaPKlq1w65xMf7rEMYoTylNZxg4NT5Jh
hw6rbqjCZgUkUMrY4OqwrWGbuoQ+MwWf3jyJ1CDG91zE+StZaKA7Wnlcfap5hqzo
F5Ti1REgb5HP0UWqGyaBmJSCFekP0LvMwRMQO2Gi8EbDODcqaA22zARpCBWWjbLy
V4M9jjNpubKwiGesGijhUkR9oRmyeQl2GRWLU6wUxu51NJf2etDpMITVm37QmSx4
sZMVfsip9RtWfntme0pXcnBlltY/GOjm5swchODg6rRgZfAZezw3r29dNDXFzj0a
CkMjaFB7RPyeDDpR91IhuGnnYbBl64DL8ah5ghgHF4V06xKJw3Al+QHjq/qVGUMO
rTwVNJUEgQ9wj3xCUeJu4dEk7kMt31obQF/Ox31HtnPoO6uy+iuZUed3iEpIS/jC
2vK17Zv4pK1XuFiwjLZ3DWeW1exvnzuY8MpqKMqB5yF9Tpxf0oL5gfWNF4IRpNVt
dYhkyo7AmL5MlgwIZXkUVCRI4aB88ODAmndsCmXVg9U2QgkkM70fVRp9i/lhDq3s
mCXVKPMyhe2BUNpB3K1gS3OtTt/TcjUz9EG8vQKcfWFisg+WadYvtzlYCz6w7+C6
yEOFjeKJcqG0g46rgyJFCEbX1OeBOL+FNCWkvnQr2uqvNR2lju3wGLkCDQRh3v1K
ARAArBZqknUwJEbt0JWKlmYZrnPNki0syQEOtT3EhqvaVk9C/BKjsVsnymD4Axb3
yAy2pYeN1soGhwpuK+60UWtHPhl3Lcny6k9HHjWjGj6p9b/8kyYykq4JPeFxIsuX
OC8IMltmMQ6kse1+g5HbCWnMJzvfb6o526QNgYCJxyZ0kR8/OewFQz8UCx7xgfDE
B/JejPhBOk2bXbJ1yEbsiJ3qEfVR1s5DwmlaZT3CGDPEvuc4CQTx+Uwv37gDGxDP
XPY2lIzzAOnkuESRL00p6NxAjLwHivOHgLXUwRdZsTVhL1rGRDHM/mJkBZYt8ff7
geo9jGv+L8VzDTp8xlLYcHLp1RAFIef8SQxBv+ZaIpg+Es9sd8FU06/O0jz60SYl
nE9PGkWYlIchc+rJ+va+9pBsLoCWyaHppxwjQbwkvJikuSzHH/fDcPbY3o8Q6CB7
O05IMK7txel2nyRUlW9+1TIUyjv3OUWwGWPCDHpeQTRcxDN2NJY/D+1bk20uxo8X
DdS1xSKtSfqWYDuD8LT+hot+qjjhiDuWvo+FLRw8gi4XRvjeF9uKE4HrBRmj7/xp
/8OfDfalx0VxWdBB8fmZkxYbCo8jceoVFtmnWc0GQJPkOYthp+vIpEkN10HqCU9+
OdBDRODUFnPndCuXu1xHU/+Ai0sGJsbRi5a9gOJREKNsOdMAEQEAAYkCPAQYAQgA
JhYhBJlLdgVzDN2bWwPFXWCpG7qaXcL5BQJh3v1KAhsMBQkC0SSAAAoJEGCpG7qa
XcL5+c4P/1Kz0G1RlyzdgD7G9SbktFoPk0pEddxbPpa+lDv1Rr26ru8fGDP9jBlY
gkOCYM8p1QlZtMCZqdjrkHm25/X6RMAFv97CnSJ6RFwbR/Y1pZ1hnyBaTbxstDJf
708oMNGWeQKXrICLpNX1EOMDpU7MbHrJoXhv/BL7Hzy3CoKnRY7vMQ2WcvjRSusT
uuPclxAHmQQZU7u8dC1TsyGvWor3cW7mLGwC7+qSJIlyvSt3zv/l3g+P6rNN0jMm
Pf7lS3iHfFBX+8w6AzPYtoxTIVoIM9RZp1pPmxqaj1niYxwTftWVaf5cjXL1Ch05
sr6z4old/5axyETT2AABWY83O+czxERsc3L+ZQ8hTchROp9EX1tr4Y9mVZsPI3eE
cFWqabunHQG8nqCctjOJyS1Zck70Ij0W8JOphgua/gNJxYm6878Zl5rWmNBB9f0Q
gHSDhuPGLaUrS3KsC/2N0enQLrH7HwIvaTiKPdh8A0tns5p+ryWixNrdJNMiP/Kh
qzljlu7J5QXuwmKp5pl67td1Hz4p7HgZQrELULps3NvrDgtI+9yOv6TzB53Px+Y6
3YGmh/jLTOdvcv3PL5+hXWJ1bs6VfNsAlDBQhAgW7n83iC1EfQS1dhTh/uM1yQwA
8+RznIpt4T4GsHFpo3+ZjXrMJEzj98BlldZXPw/3SUIKczMwUSh0
=xhN4
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----