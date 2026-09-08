Contact Payfit about security or privacy issues
Last updated on 29th August 2024
22,000 businesses look after their teams with Payfit
In order to achieve our mission of managing payroll and hr-management for thousands of companies, Payfit is dedicated to maintain a secure platform for both HR managers and employees.
We are interested in your research on our systems and value any documented discovery. If you believe you've found a security issue in our services, please report it by contacting us at security@payfit.com.
If you need any help or advice on how to use our services, you will find the answer in our Help Center.
We strongly encourage you to encrypt any sensitive security information prior sending it.
Protecting Security Information
Due to confidential and sensitive nature of security information, Payfit provides a method for you to:
verify the authenticity of Payfit messages
encrypt your messages sent to security@payfit.com
This security can be easily obtain by using the PGP protocol: an encryption program that provides cryptographic privacy and authentication for data communication (more details).
1. Obtain PGP
GnuPG is available as freeware.
2. Payfit security key
Email: security@payfit.com
Key ID: 62565BF93D5BD851
Algorithm: RSA
Key length: 4096
Fingerprint: 469D 4A24 1815 2201 2232 8240 6256 5BF9 3D5B D851
UserID: Payfit Security
Expiration: 2026-08-27
----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
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=/zh6
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
3. Encrypt and send your message
Encrypt your message using our GPG key by first importing it.
Run the following command and type your message, then enter CTRL+D to end:
gpg --encrypt --armor --recipient "Payfit Security (Payfit Security key) "