Misterfly

Créée en 2015, MisterFly est une agence de voyage en ligne. L’entreprise est spécialisée dans la réservation de billets d’avion, nuits d’hôtels, transferts, séjours, locations de vacances et de voiture partout dans le monde. Si son principal marché reste pour le moment la France, le voyagiste est également présent en B2B et en B2B2C en Espagne, Belgique, Pays Bas, Luxembourg, Italie et Allemagne. Le groupe MisterFly compte près de 400 collaborateurs répartis entre Paris, Lyon, Sophia Antipolis, Bruxelles, Milan, Barcelone, Lisbonne et Montréal.

Misterfly & PayFit

Le passage à PayFit

Avant PayFit, MisterFly a recours à des cabinets comptables pour la gestion de sa paie. Les délais sont longs et le suivi avec les différents prestataires est chronophage. De plus, l’entreprise connaît une croissance notable : entre 2019 et 2020, elle passe de 300 à 400 salariés.

La société souhaite changer de solution pour pallier son manque de temps en fin de mois et répondre au mieux aux besoins de ses différents pays et entités. Le distributeur de voyages décide de se tourner vers PayFit, séduit par l’instantanéité de sa plateforme. Grâce à cette solution, il aimerait gérer et contrôler au fil de l’eau les différents aspects de la paie de ses salariés.

La mise en place

La mise en place se déroule avec fluidité : les différentes entités de MisterFly adoptent tour à tour l’outil. L’administrateur bénéficie de sessions de formation avec le gestionnaire en charge de l’onboarding sur le logiciel de paie : le délai d’implémentation est “très court”.