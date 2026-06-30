À retenir Le code NAF , identique au code APE , identifie l'activité principale d'une entreprise selon la nomenclature de l'INSEE.

L'article 1.1 de la CCN Syntec recense 27 codes NAF/APE répartis en 5 secteurs : numérique, ingénierie, conseil, événementiel, traduction.

Ces codes n'ont qu'une valeur indicative : c'est l' activité principale réellement exercée qui détermine la convention applicable.

L' avenant n° 48 du 28 mai 2025 adapte ce champ à la nomenclature NAF 2025 , mais il reste non étendu à ce jour.

Tant que l'extension n'est pas publiée, les entreprises non adhérentes à Syntec ou Cinov restent soumises aux codes NAF 2008 de l'article 1.1.

Que signifient les codes NAF et APE ?

La Nomenclature d'Activités Française (NAF) est une classification établie par l'INSEE pour regrouper les entreprises selon leur activité économique. Chaque entreprise se voit attribuer un code NAF lors de son immatriculation au répertoire SIRENE.

Le code APE (Activité Principale Exercée) est strictement identique au code NAF. Il s'agit du même identifiant, utilisé pour caractériser l'activité principale de l'entreprise, c'est-à-dire celle qui génère le chiffre d'affaires le plus important.

Il est essentiel de comprendre qu'un code NAF seul ne détermine pas automatiquement la convention collective applicable. L'article 1.1 de la CCN Syntec précise que les codes APE n'ont qu'une valeur indicative . C'est l'activité réelle et principale de l'entreprise qui prévaut.

Bon à savoir Le code NAF et le code APE désignent exactement le même code. L'appellation « APE » est utilisée par l'administration pour qualifier l'activité principale exercée par l'entreprise, tandis que « NAF » désigne la nomenclature elle-même.

Liste complète des 27 codes NAF/APE de la convention collective Syntec

Le champ d'application de la convention collective Syntec (IDCC 1486) est défini à l'article 1.1, modifié par l'avenant n° 46 du 16 juillet 2021 (étendu par arrêté du 5 avril 2023). Il couvre 27 codes NAF répartis en 5 catégories.

Code NAF Libellé 58.12Z Édition de répertoires et de fichiers d’adresses 58.21Z Édition de jeux électroniques 58.29A Édition de logiciels système et de réseau 58.29B Édition de logiciels outils de développement et de langages 58.29C Édition de logiciels applicatifs 62.01Z Programmation informatique 62.02A Conseil en systèmes et logiciels informatiques 62.02B Tierce maintenance de systèmes et d’applications informatiques 62.03Z Gestion d’installations informatiques 62.09Z Autres activités informatiques 63.11Z Traitement de données, hébergement et activités connexes 63.12Z Portails Internet

Code NAF Libellé 71.12B Ingénierie, études techniques 71.20B Analyses, essais et inspections techniques 74.90B Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses

Code NAF Libellé 70.21Z Conseil en relations publiques et communication 70.22Z Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion 73.20Z Études de marché et sondages 78.10Z Activités des agences de placement de main-d’œuvre 78.30Z Autre mise à disposition de ressources humaines

Code NAF Libellé 25.11Z Fabrication de structures métalliques et de parties de structures 43.32C Agencement de lieux de vente 68.20B Location de terrains et d’autres biens immobiliers 68.32A Administration d’immeubles et autres biens immobiliers 82.30Z Organisation de foires, salons professionnels et congrès 90.04Z Gestion de salles de spectacles

Code NAF Libellé 74.30Z Traduction et interprétation

Que change l'avenant n° 48 du 28 mai 2025 sur les codes NAF Syntec ?

L'INSEE a procédé à une révision majeure de la nomenclature d'activités française. La NAF 2025 remplace la NAF 2008 (rév. 2). Pour intégrer ces changements, les partenaires sociaux de la branche Syntec ont conclu l' avenant n° 48 du 28 mai 2025 .

Ce texte réécrit l'article 1.1 du champ d'application en remplaçant les 27 codes NAF 2008 par 20 codes NAF 2025 (certains anciens codes ayant été fusionnés dans la nouvelle nomenclature). Il crée également une annexe V listant en détail l'ensemble des activités couvertes.

⚠️ Attention : avenant non étendu Au 15 mai 2026, l'avenant n° 48 du 28 mai 2025 n'est toujours pas étendu. L'avis d'extension a été publié au JORF du 25 septembre 2025 (NOR: TSST2526079V), mais l'arrêté d'extension n'a pas encore été pris. En conséquence, cet avenant ne s'applique actuellement qu'aux entreprises adhérentes des fédérations signataires (Syntec, Cinov). Les entreprises non adhérentes restent soumises aux codes NAF 2008 de l'article 1.1 en vigueur.

Code NAF 2008 Code NAF 2025 Libellé NAF 2025 58.21Z 58.21Y Édition de jeux vidéo 58.29A + 58.29B + 58.29C 58.29Y Édition d’autres logiciels (fusion) 62.01Z 62.10Y Activités de programmation informatique 62.02A 62.20G Conseil en systèmes et logiciels informatiques 62.02B + 62.03Z 62.20H Gestion d’installations informatiques et maintenance (fusion) 62.09Z 62.90Y Autres activités de service informatique 63.11Z 63.10Y Infrastructure informatique, traitement de données, hébergement 63.12Z 63.91Y Activités de portail de recherche sur le web 68.20B 68.20H Location et gestion d’autres biens immobiliers 70.21Z 73.30Y Activités de relations publiques et de communication 70.22Z 70.20Y Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion 71.12B 71.12Y Activités d’ingénierie et de conseil technique connexe 71.20B 71.20H Analyses, essais et inspections techniques 73.20Z 73.20Y Études de marché et sondages 74.30Z 74.30Y Activités de traduction et d’interprétation 74.90B 74.99Y Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques n.c.a. 78.10Z 78.10Y Activités des agences de placement de main-d’œuvre 78.30Z 78.20H Autre mise à disposition de ressources humaines 82.30Z 82.30Y Organisation de salons professionnels et congrès

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Le code NAF détermine-t-il la convention collective applicable ?

Non, le code NAF ne détermine pas à lui seul la convention applicable. L'article 1.1 de la CCN Syntec précise que les codes APE n'ont « qu'une valeur indicative » . C'est l' activité principale réellement exercée par l'entreprise qui fixe le rattachement conventionnel.Deux situations illustrent cette règle :

une entreprise dont le code NAF figure dans la liste peut ne pas relever de la Syntec si son activité réelle diffère ;

une entreprise dont le code NAF est absent de la liste peut relever de la Syntec si son activité principale entre dans le champ de l'article 1.1.

En cas de litige, le juge retient l'activité qui génère le chiffre d'affaires le plus important comme critère de rattachement. Vous retrouvez le cadre général de cette convention dans notre guide de la convention collective Syntec.

Consulter le bulletin de paie

Le bulletin de paie mentionne obligatoirement la convention collective applicable. La mention « CCN des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils » ou « Syntec — IDCC 1486 » doit y figurer.

Interroger l'OPCO Atlas

L'OPCO Atlas est l'opérateur de compétences de la branche Syntec. Contacter l'OPCO Atlas permet de vérifier le rattachement conventionnel d'une entreprise.

Consulter Legifrance

Le texte intégral de la CCN Syntec est accessible sur Legifrance sous la référence KALICONT000005635173 . L'article 1.1 détaille le champ d'application professionnel avec la liste complète des codes NAF.

Vérifier auprès de l'URSSAF ou de l'INSEE

L'URSSAF peut confirmer la convention collective déclarée par l'employeur. L'INSEE est compétent pour toute question relative au code NAF attribué.

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Information à caractère informatif, sans conseil juridique. Dernière vérification le 2026-06-04.